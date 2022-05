Comunicado de prensa de Business Wire: Digi International

Digi International, (NASDAQ: DGII, www.digi.com), proveedor global líder de productos y servicios de conectividad de Internet de las cosas (IoT), presentó hoy el Intelligent Edge Controller (IEC [controlador periférico inteligente]) Digi XBee®, que reúne una arquitectura de red integral para cerrar la brecha entre los dispositivos de campo y la nube y proporcionar un poderoso monitoreo y control de activos.

The Digi XBee Intelligent Edge Controller (lEC) Solution for industrial remote asset monitoring and control brings together a comprehensive networking architecture to close the gap between field devices and the cloud - providing powerful asset monitoring and control. (Photo: Business Wire)

Digi XBee Intelligent Edge Controller (IEC) proporciona una actualización lista para la implementación de los sensores industriales existentes con las últimas innovaciones en tecnologías inalámbricas y de nube. En combinación con la nube Digi X-ON, Digi XBee IEC puede ayudar a las empresas a monitorear sensores o activos de control remoto a través de redes de área amplia de bajo consumo y largo alcance, incluidas LoRaWAN, CAT-M1 y NB-IoT. Los dispositivos industriales se pueden monitorear con una latencia inferior a un segundo con alarmas y datos entregados de forma inalámbrica a través de la nube Digi X-ON.

Digi XBee IEC es compatible con el 90 % de los sensores y controles industriales existentes, lo que brinda a los sistemas SCADA una alternativa de IoT. La solución es ideal para empresas en numerosas verticales de la industria, como energía y servicios públicos, petróleo y gas, agua y aguas residuales, logística y agricultura. Con la plataforma en la nube X-ON de Digi, los clientes aprovechan una solución única para convertir protocolos complejos para el IoT industrial en API de datos simplificados, e integrar datos con otras herramientas y sistemas.

"Dos de los mayores desafíos que enfrentan las empresas en los proyectos de IoT industrial son el dinero y el tiempo", indicó Nik Kitson, director de Desarrollo Comercial de Soluciones OEM de Digi. "Los sistemas SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition [Control Supervisor y Adquisición de Datos]) tradicionales son muy costosos y pueden llevar meses implementarlos y configurarlos para las necesidades específicas de una empresa. Un nuevo sistema o paquete de software a menudo implica una curva de aprendizaje sustancial y tiempo de capacitación de los empleados. Pero quedarse con un sistema no seguro u obsoleto puede costar mucho más a largo plazo. A diferencia de los sistemas heredados que solo podían aprovechar las herramientas disponibles en ese momento, Digi desarrolló IEC utilizando las tecnologías más avanzadas de la actualidad para crear soluciones más inteligentes, seguras y rentables".

Una alternativa más inteligente al SCADA tradicional

Los sistemas SCADA tradicionales generalmente se han basado en un amplio middleware (software intermedio), que incluye puertas de enlace, software y licencias, lo que aumenta el riesgo de acceso no autorizado a los datos y otras infracciones de seguridad. Los protocolos de IoT industrial agregan seguridad como una idea de último momento y requieren que los usuarios habiliten esas funciones. La combinación de infraestructuras tecnológicas complejas, desafíos de interoperabilidad de comunicaciones y estándares de IoT inmaduros crea enormes obstáculos para los ingenieros de automatización. Además, los SCADA y los PLC (programmable logic controller [controlador lógico programable]) estándar, a menudo, requieren un alto ancho de banda de red y capacidad en la nube para proporcionar monitoreo en fracciones de segundo.

La solución Digi XBee IEC se está implementando con éxito en el monitoreo de activos de redes eléctricas inteligentes, la gestión inteligente del agua en ciudades, las operaciones de almacenes logísticos y más.

"La solución Digi permite a Valmont ofrecer una experiencia proactiva de monitoreo de condiciones que complementa nuestro mantenimiento y operaciones programados", explicó Trevor Mecham, vicepresidente de Estrategia de Tecnología de Infraestructura Global y Relaciones Industriales en Valmont Industries, Inc. "La capacidad de detectar anomalías de infraestructura en tiempo real usando tecnología inalámbrica remota desbloquea un enorme potencial, lo que permite a nuestros clientes operar la infraestructura de la torre sin sobrecargar a los trabajadores de operaciones remotas".

Digi XBee IEC no solo proporciona un tiempo de comercialización más rápido para los OEM y las empresas de IIoT (Internet de las cosas industrial), sino que también es un conjunto de herramientas de valor agregado para integradores de sistemas y revendedores de valor agregado (Value Added Resellers, VAR) para abordar implementaciones complejas de IIoT. La solución IEC se puede implementar fácilmente en múltiples soluciones para una amplia gama de casos de uso, todo a través del portal de administración de dispositivos X-ON.

El Digi XBee IEC estará en exhibición con demostraciones en vivo disponibles en el DistribuTech International Show, estand n.º 647, que tendrá lugar del 23 al 25 de mayo en Dallas.

Para obtener más información, visite Digi XBee IEC.

Acerca de Digi International

Digi International (NASDAQ: DGII) es un proveedor global líder de productos, servicios y soluciones de conectividad IoT. Ayuda a las empresas a crear productos conectados de próxima generación e implementar y administrar infraestructuras de comunicaciones críticas en entornos exigentes con altos niveles de seguridad y confiabilidad. Fundada en 1985, Digi ha ayudado a los clientes a conectar más de 100 millones de cosas y contando. Para obtener más información, visite www.digi.com.

