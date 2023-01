Comunicado de prensa de Business Wire: dSPACE

El 17 de abril de 2023, el Dr. Carsten Hoff (49) se convertirá en el nuevo director general (CEO) del grupo dSPACE y ocupará el cargo que deja vacante Martin Goetzeler (60), por decisión propia y motivos personales. Para garantizar un traspaso fluido, Martin Goetzeler seguirá a disposición del nuevo CEO en calidad de asesor después del 17 de abril de 2023.

El Dr. Carsten Hoff es un directivo con amplia experiencia, ideal para las tareas que tiene por delante en dSPACE. Procede de una formación centrada en la investigación y el desarrollo, con una licenciatura en ingeniería eléctrica y un doctorado en informática. Tiene experiencia en gestión internacional y está familiarizado con dSPACE y los productos de la empresa.

Actualmente, el Dr. Carsten Hoff es director general de CLAAS E-Systems. Anteriormente, ocupó diversos cargos directivos en el proveedor de automotriz HELLA. Utilizará su amplia experiencia adquirida en puestos anteriores para darle un impulso estratégico a dSPACE y seguir desarrollando nuevos temas de simulación y validación basadas en software.

"Estoy muy contento de incorporarme a la empresa dSPACE. Estoy muy impresionado por su desarrollo y su papel en la industria automotriz. Los valores que defiende la empresa familiar dSPACE me han convencido", declaró el Dr. Carsten Hoff.

"Ahora el timón está en manos del Dr. Carsten Hoff, un directivo con experiencia internacional reconocida y conocimientos técnicos afines a los retos actuales de nuestros mercados objetivo: le deseo un buen comienzo en la empresa y con nuestros clientes", expresó el Dr. Herbert Hanselmann, fundador y accionista de dSPACE.

"Con el exitoso liderazgo de Martin Goetzeler, dSPACE ha logrado consolidar de forma sostenible su posición en el mercado, estableciendo un rumbo decisivo en términos de expansión coherente de la cartera, globalización y estructuras orientadas al futuro. Mediante la continua ampliación de las inversiones de futuro y del equipo, ha logrado mantener el gran ritmo de crecimiento a un alto nivel de ventas en años difíciles", aseguró el Dr. Herbert Hanselmann y agregó: "Lamentamos pero respetamos la decisión de Martin Goetzeler. Quiero agradecerle expresamente su importante aporte, su extraordinario compromiso y la estrecha colaboración basada en la confianza."

"Han sido cinco años extraordinarios. La excelente y estrecha colaboración con todo el equipo de dSPACE, nuestros clientes y socios y la familia de accionistas ha sido la clave del éxito y la motivación en todo momento. Me gustaría darles las gracias a todos", declaró Martin Goetzeler. "Tras una satisfactoria carrera profesional, en el futuro me gustaría dedicarle más tiempo a mis tareas e intereses personales y familiares. Les deseo a mi sucesor y a todos los empleados de dSPACE que tengan las aptitudes necesarias, mucho éxito y todo lo mejor para el futuro", manifestó Goetzeler.

Martin Goetzeler dirige la empresa dSPACE desde el 1 de marzo de 2018. Las ampliaciones de la cartera en simulación y validación virtual y real para responder oportunamente a las necesidades del mercado y de los clientes, especialmente en conducción automatizada y autónoma y en el vehículo definido por software, fueron hitos importantes durante este período. Además de la gran importancia de la simulación software-in-the-loop en este proceso, ahora también se utilizan en los productos diversas tecnologías como la IA y la nube. Al mismo tiempo, creó sistemáticamente estructuras y procesos para garantizar de forma sostenible el fuerte crecimiento mundial.

Acerca de dSPACE

dSPACE es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de simulación y validación para el desarrollo de vehículos conectados en red, autónomos y eléctricos. La gama de soluciones integrales de la empresa es utilizada sobre todo por los fabricantes de automóviles y sus proveedores, para probar los componentes de software y hardware de sus nuevos vehículos mucho antes de que un nuevo modelo salga a la calle. dSPACE no sólo es un socio muy solicitado en el desarrollo de vehículos, sino que los ingenieros también confían en nuestros conocimientos técnicos cuando se trata de la automatización aeroespacial e industrial. Nuestra cartera abarca desde soluciones integrales para simulación y validación hasta servicios de ingeniería y consultoría, así como capacitación y asistencia. Con unos 2.200 empleados en todo el mundo, dSPACE tiene su sede central en Paderborn (Alemania), cuenta con tres centros de proyectos en Alemania y atiende a sus clientes a través de empresas regionales de dSPACE en EE.UU., Reino Unido, Francia, Japón, China, Croacia y Corea del Sur.

