Comunicado de prensa de Business Wire: EDITION Hotels

A diferencia de otras ciudades que funcionan las 24 horas del día, Tampa siempre ha volado muy silenciosamente y con total confianza bajo el radar. Su estilo de vida discreto y sencillo transmite una autenticidad y realismo que, tal como aseguran sus ciudadanos con orgullo, la distingue de todas las demás grandes urbes. Pero dada su creciente reputación como centro culinario, tiendas de primera categoría, una colección de museos excelentes, una vida nocturna muy progresista y equipos deportivos sin parangón, entre los que se destacan los recientes campeones de la Copa Stanley y el Super Bowl, queda claro que ha llegado el momento de Tampa, junto a una obra maestra transformadora que cambiará el impulso propio de la ciudad y trasladará su centro a un nuevo lugar.

Para consolidar la madurez de la ciudad y su posición como puerta de entrada al sur de Florida, se ha presentado Water Street Tampa, un asombroso proyecto de expansión de uso mixto urbano valuado en 3500 millones de dólares, dirigido por Strategic Property Partners, una asociación entre Cascade Investment LLC y el propietario de los Tampa Bay Lightning, Jeff Vinik. Water Street Tampa, auténtica pionera y visionaria que se ha convertido en una referencia para el futuro de las ciudades de todo el mundo, no solo ha revitalizado el destino, sino que ha cambiado con inteligencia su centro de atención y ha transformado la forma de vivir, trabajar y respirar en Tampa.

La llegada del EDITION de Tampa le da otro empujón al ascenso de la ciudad y consolida la capacidad de la marca EDITION para aterrizar en el lugar adecuado en el momento oportuno. La joya de la corona de Water Street Tampa, el hotel y las residencias cinco estrellas, fueron concebidos y creados por Ian Schrager en colaboración con Marriott International.

"No siempre he tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto que transformará por completo el centro y el impulso de una gran ciudad como Tampa para que sea todavía más grandiosa", aseguró Ian Schrager, el visionario pionero del concepto de hotel boutique y creador de EDITION. "Yo lo llamo expansión urbana más que renovación urbana, y sirve de modelo para ilustrar cómo las ciudades se transformarán y evolucionarán en el futuro. Su escala es alucinante y estamos muy contentos de estar aquí y formar parte de esto".

El barrio de Water Street Tampa, con reminiscencias de Estocolmo y otras ciudades portuarias europeas y escandinavas muy habitables que combinan lo mejor de una ciudad metropolitana con la vida junto al mar y la proximidad al agua, duplicará la superficie del centro de Tampa cuando esté terminado. Con más de 9 millones de metros cuadrados, el barrio se ha construido en torno al bienestar, la conectividad, la transitabilidad y la sostenibilidad, situando a sus residentes en el centro de una experiencia urbana equilibrada con vistas resplandecientes del paseo marítimo, espacios verdes de acceso público, restaurantes y tiendas de primera categoría, atracciones culturales, lugares de ocio, residencias y oficinas.

Agregó Schrager: "Water Street Tampa tiene nuevos hoteles, comercios, restaurantes, lugares de trabajo y ofertas residenciales a una escala que puede llegar a transformar a Tampa en una puerta de entrada internacional las 24 horas del día para todo el centro y el sur de Florida, uno de los estados más pujantes del país".

El EDITION de Tampa, como pilar de este proyecto transformador, establece una nueva referencia como la primera experiencia de cinco estrellas de la ciudad, revelando un nivel inigualable de sofisticación, originalidad y diseño junto con la experiencia personal, íntima e individual por la que es conocida la marca EDITION.

Diseñado, concebido y programado por ISC Design Studio, en colaboración con Morris Adjmi Architects, Nichols Architects, Bonetti Kozerski Architects y Roman and Williams, el hotel se arraiga profundamente en el contundente sentido de la simplicidad y el estilo refinado de la marca EDITION. El hotel cuenta con 26 pisos, 172 habitaciones y 38 residencias privadas, una terraza en la azotea con piscina, un amplio spa y centro de bienestar, un gimnasio y siete bares y restaurantes, entre los que destaca el del chef John Fraser, galardonado con una estrella Michelin.

El hotel combina a la perfección la energía de una gran ciudad metropolitana con la sensibilidad de un complejo turístico de clima cálido. "El diseño es sencillo y puro. No hay nada superfluo o gratuito, ni un gesto desperdiciado", subrayó Schrager.

Desde el exterior, el EDITION de Tampa es una pieza muy atractiva que se incorpora al barrio de Water Street Tampa, su combinación de elementos industriales, curvas de inspiración art decó y exuberante vegetación se integra perfectamente en el espíritu orgánico, cordial y relajado del barrio. Definido por una torre vertical que alberga las residencias, con balcones envolventes que actualizan la idea tradicional de una habitación en Florida, un jardín exterior en el cielo, el edificio está anclado por los nueve pisos inferiores, que comprenden las habitaciones y los espacios públicos del hotel.

La entrada principal del hotel, a la cual se puede ingresar desde Channelside Drive, con su toldo suavemente curvado cubierto de santa ritas (o buganvillas), conduce a un dinámico vestíbulo de flujo abierto con altísimos techos de 6 metros de altura y ventanales que arrojan luz natural sobre los elegantes interiores anclados por una espectacular escalera escultórica de mármol blanco. Aquí, una mezcla de travertino de poro abierto, madera de nogal y una jungla de vegetación viva se combinan en el Lobby Bar para crear un telón de fondo cálido y natural, ideal para que se destaquen ciertos elementos atractivos, en particular, una obra de arte de acero inoxidable a gran escala inspirada en el orbe lila de Anish Kapoor, una mesa de billar de travertino diseñada a medida y muebles agrupados para generar un espacio íntimo, con luces de lectura de Christian Liaigre y sillas de estilo Jean-Michel Frank entre otros elementos, ubicados sobre alfombras de color champán. El Lobby Bar ofrecerá cócteles clásicos sofisticados, con un toque mediterráneo, junto con pequeños platos para compartir.

Junto a este espacio hay una barra de nogal negro americano festoneada, con taburetes de cuero coñac, que desemboca en Lilac, el restaurante mediterráneo moderno de la firma, dirigido por el chef John Fraser, nacido en California y ganador de una estrella Michelin. Abierto de martes a sábado, el suelo de nogal del comedor y el cálido resplandor de las esferas colgantes generan un espacio sofisticado y acogedor en torno a un mostrador del chef Christian Liaigre de ocho plazas en nogal arenado y una animada cocina abierta. Tomando como referencia la herencia griega de Fraser, la cocina de Lilac presenta de forma experta ingredientes locales y de temporada que muestran sabores y técnicas únicas a través de la lente del Mediterráneo oriental. Los comensales acceden a un menú de precio fijo, comenzando por hors d'oeuvres para compartir seguidos por tres platos a elección. Entre los platos estrella se encuentran el mero Cataplana, las costillas a las brasas y las pastas a las hierbas con huevo escalfado y hongos chantarela en reducción de jerez. Forrest sobre Trahana griega. "Siempre es un honor colaborar con EDITION. Compartimos una cultura similar y a ambos nos gusta ofrecer lujo moderno y alta calidad. Ian Schrager es un genio a la hora de crear el escenario y establecer el espíritu y el clima del lugar. Le agradecemos a él y a los propietarios del hotel que inviertan continuamente en lo mejor. Con excelentes servicios de hospitalidad, arquitectura y diseño, nos esforzamos para que nuestros huéspedes se sientan como si hubieran llegado a un santuario del que no tendrán apuro por irse. Estamos encantados de formar parte de la visión de Ian a través de nuestra oferta gastronómica, con algo para todo el mundo a cualquier hora del día", señaló Fraser.

Continuó Schrager: "John Fraser ha creado restaurantes de autor para nosotros en el EDITION de West Hollywood y en el EDITION de Times Square, ambos con un éxito asombroso. Reconocido como uno de los mejores chefs del mundo, su estilo culinario gira en torno a la salud y el bienestar. Esto es más que apropiado no solo para el clima de Florida, sino que además encaja con los principios de bienestar de Water Street. Es una gran oportunidad para agasajar a Tampa con un chef de primera categoría, reconocido a nivel internacional y con una estrella Michelin".

Fraser también ideó los conceptos de los otros puntos de venta de alimentos y bebidas del hotel, en particular, el Market at EDITION, situado en el lado opuesto del vestíbulo al Lilac. Este restaurante aprovecha al máximo su ubicación en una esquina, con un oasis de jardín privado perfecto para cenar al aire libre en Water Street que fluye perfectamente en el interior del local. Aquí, el luminoso y aireado espacio para comer durante todo el día cuenta con una barra de café y pastelería de roble blanco festoneado y mármol Calacatta, que se encuentra junto a un espacio de comedor informal y acogedor. En Market at EDITION, el menú tiene un toque de trattoria italiana, con pizzas frescas que salen de la escotilla abierta detrás de la barra de zinc, junto con platos clásicos livianos, saludables, informales, cuya estrella son los ingredientes.

El hotel, que se desarrolla como una obra teatral en cuatro actos, consta de una serie de espacios y experiencias que son mucho más que la suma de sus partes individuales. El segundo piso, al que se accede a través de la escalera escultórica, presenta una variedad de espacios significativos y distintivos que funcionan juntos o por separado. Evocando el glamour del viejo Hollywood, el Punch Room es un espacio acogedor y aterciopelado, acentuado con ricos tonos joya de esmeralda y zafiro. Los hermosos paneles de nogal de las paredes crean una sensación de club de caballeros europeo que se ve reforzada por los apliques de alabastro de Pierre Chareau, una chimenea de doble cara que parpadea, muebles George Smith de color azul brillante, mesas de mármol Rojo Alicante y una barra de mármol coñac respaldada por un espejo antiguo ahumado tenuemente iluminado. La exclusiva carta de cócteles del local, ideal para un cóctel tranquilo antes de la cena o una copa de conversación, se centra en las Antillas, destacándose los licores añejos, las especias, los tés y las frutas tropicales en bebidas como The Black Pearl y The Tampa Punch, junto con los sofisticados aperitivos del bar.

El Arts Club combina un trío de espacios que se integran una oferta glamorosa que le ha dado a la escena de entretenimiento de Tampa un toque de sofisticación. Comience su velada en el Lounge, con un cóctel y algunos bocados livianos con un seductor telón de fondo de madera ebonizada, sofás de terciopelo de damasco negro, banquetas de cuero negro y una cabina de fotos dispuesta solo por diversión, encargada especialmente en laca negra con un interior dorado. A partir de ahí, el bar noir de mármol Verde Antico, con sus taburetes de terciopelo amarillo luminiscente en la zona del bar, es la previa perfecta de una noche de entretenimiento que culmina en el Arts Club Cabaret. Con un techo orgánico y ondulante de 350 bolas de espejos de distintos tamaños y cortinas teatrales de terciopelo rojo rubí, este espacio inspirado en el Radio City Music Hall acogerá a una lista de artistas con efectos espectaculares.

Además, en el segundo piso y en el entresuelo superior, se destaca el espacio para eventos privados, con capacidad para 250 personas y una serie de salas de reuniones que incluye dos estudios y una sala de juntas, equipados con la última tecnología, por ejemplo, persianas opacas controladas electrónicamente y tratamientos de ventanas que filtran la luz, paredes retráctiles para adaptarse a diversos eventos de todos los tamaños y un cuidadoso esquema de diseño interior de roble blanco y detalles de travertino, que componen un ambiente luminoso, moderno y espacioso.

El diseño de las instalaciones de bienestar, también en el segundo piso, transmite el mismo aire de frescura. La recepción, con su escritorio curvado de roble blanco y mármol y una pared de pan de oro detrás, está flanqueada por arcos que conducen a una zona de relajación mixta totalmente blanca y a seis salas de tratamiento. El concepto del spa se inspira en el bienestar y la sostenibilidad, y ofrece un menú de tratamientos que van desde los tratamientos faciales de Biologique Recherche Skinlab hasta el característico EDITION Signature Massage.

Por primera vez en Tampa, y a diferencia de las ofertas a las que estaba acostumbrada la ciudad, The Rooftop es el lugar para ver y ser visto que realmente lo tiene todo. Situada en el noveno piso, justo debajo de las residencias, la zona comprende el Azure at EDITION (un restaurante supervisado por el chef John Fraser) y un amplio club de piscina con cabañas para el día y la noche, abierto solo a los huéspedes del hotel y a las residencias al que se puede acceder a través del restaurante o de su propia entrada. Aquí, las franjas de travertino crean un telón de fondo neutro para un exuberante paisaje con árboles de arándanos japoneses y brillantes estallidos de flores púrpuras de santa ritas, que se asientan sobre las cinco cabañas junto a la piscina, creando así un jardín exterior que se recorta contra el cielo. Con 81 reposeras, DJ residentes y un bar, el ambiente es distendido y cordial, el lugar perfecto para pasar un día soleado con vistas a la ciudad de Tampa.

Azure at EDITION está abierto para el público general, con un menú fresco de tintes mediterráneos con platos como los buñuelos de tomate de Santorini, en un entorno sofisticado, enmarcado por una gran barra de roble blanco y mármol de pista y alineado con banquetas íntimas y privadas, tapizadas en cuero blanco y lino, separadas por pantallas de listones de roble blanqueado.

Por último, dispuestas entre el segundo piso y la azotea del noveno piso, se encuentran las 172 habitaciones y suites. Cada habitación es un discreto refugio con baños de mármol y una entrada curvada de nogal negro americano que conduce a un espacio de roble blanco claro, embellecido con fotografías de Rodney Smith, el difunto fotógrafo de moda y retratos nacido en Nueva York, y muebles personalizados inspirados en Jean-Michel Frank, acentuados por las sensuales curvas de una silla Cherner de laca blanca. Hay cinco habitaciones Garden Terrace en la tercera planta, el Penthouse de un dormitorio, con espacio multimedia, salón y comedor de planta abierta, despensa y amplio vestidor y cuarto de baño, se encuentra en un rincón luminoso del octavo piso, mientras que todas las habitaciones dan a la ciudad o tienen vistas al canal Garrison, abarrotado de barcos.

Los reflectores apuntan a Tampa y junto con su legendaria atención, el EDITION de Tampa está estableciendo un nuevo parámetro de lujo en una ciudad con un futuro ambicioso. "Tampa es una ciudad en pleno desarrollo", explicó Schrager. "Tiene una buena calidad de vida y una gran escena gastronómica. Es una ciudad de sol, pero no es un lugar solo para ir de vacaciones: es una ciudad llena de vida que parece respirar y por eso me parece tan especial".

El EDITION de Tampa se inaugurará en primicia el 20 de septiembre, y su lanzamiento mundial está previsto para octubre.

The Tampa EDITION 500 Channelside Dr Tampa, Florida 33602

Reservas al +1 813 221 4600 o línea gratuita al +1 866 576 2372 | reservations.tpa@editionhotels.com Consultas sobre el hotel: +1 813 221 4600 | info.tpa@editionhotels.com

ACERCA DE EDITION HOTELS

EDITION Hotels es una inesperada y refrescante colección de hoteles característicos y con personalidades singulares, que redefine los códigos del lujo tradicional. Con lo mejor de la gastronomía y el entretenimiento, los servicios y las comodidades "todo bajo el mismo techo", cada propiedad de EDITION es completamente única y refleja lo mejor del entorno cultural y social de su ubicación y de la época.

Concebido en colaboración con Ian Schrager y Marriott International, EDITION combina la experiencia personal e íntima que hizo famoso a Ian Schrager, con el alcance mundial, la experiencia operativa y la escala de Marriott. La autenticidad y la originalidad que Ian Schrager aporta a esta marca, junto con el alcance global de Marriott International, dan como resultado un producto verdaderamente singular que se distingue de todo lo que existe actualmente en el mercado.

Cada hotel, con su singularidad, autenticidad, originalidad y espíritu único, refleja el espíritu actual y el "zeitgeist" de su ubicación. Aunque todos los hoteles tienen un aspecto completamente diferente, la estética unificadora de la marca está en su enfoque y actitud hacia el estilo de vida moderno más que en su apariencia. El EDITION tiene que ver con la actitud y la forma de hacer sentir al huésped más que con su aspecto. Los espacios públicos sofisticados, los acabados, el diseño y los detalles más refinados están puestos al servicio de la experiencia, no la determinan. Para un mercado que aún tiene lugar para desarrollarse como es el de los huéspedes acaudalados, con gran cultura general y muy exigentes con el servicio y la atención, la experiencia y el estilo de vida de EDITION explora la intersección sin precedentes y el equilibrio perfecto entre el diseño y la innovación, que crean gusto y un servicio consistente y excelente a escala internacional.

EDITION gestiona actualmente 14 hoteles en todo el mundo: Nueva York y Times Square Nueva York, Londres, Miami Beach, West Hollywood, Barcelona, Bodrum, Shanghái, Sanya, China, Abu Dabi, Dubái, Tokio Toranomon, Reikiavik y Madrid.

ACERCA DE IAN SCHRAGER COMPANY

Tras dejar en 2005 el Morgans Hotel Group, una empresa fundada y creada por él, Ian Schrager desarrolló su homónima, Ian Schrager Company. Esta empresa posee, desarrolla, administra y otorga su marca a hoteles, proyectos residenciales y de uso mixto. Desde entonces, ha transformado el legendario Gramercy Park Hotel de Nueva York, ha creado dos propiedades residenciales innovadoras, 40 Bond y 50 Gramercy Park North, ha lanzado con éxito su nueva marca, PUBLIC Hotels y actualmente está trabajando en varios hoteles en Nueva York y en dos proyectos residenciales de lujo: 215 Chrystie y 160 Leroy, también en Nueva York. Además, en colaboración con Marriott International, Schrager creó EDITION Hotels, una marca de estilo de vida de lujo con propiedades en Londres, Miami, Nueva York, Los Ángeles, Bodrum, Shanghái, Tokio, Reikiavik y Barcelona, y otras en desarrollo en todo el mundo.

La marca de Schrager, PUBLIC, es un nuevo género de hotel que ofrece excelencia en cuanto al valor, la atención y el estilo, y que establece un nuevo parámetro en la industria. Ha tomado lo mejor del segmento del lujo, lo mejor del segmento boutique y de estilo de vida y lo mejor del servicio selecto para crear un nuevo tipo de hotel en el que todo se ha repensado, actualizando cada idea original. La marca se define por la experiencia exclusiva que crea y no por una clasificación comercial ni por un precio.

EDITION Hotels, la asociación de Ian Schrager con Marriott International, marca el siguiente capítulo en la historia de los hoteles de estilo de vida. Esta marca combina la experiencia de alojamiento personal, íntima, individualizada y única que hicieron famoso a Ian Schrager, con el alcance global, la experiencia operativa y la escala del Marriott. Este delicado acto de equilibrio abarca no solo un excelente diseño y una verdadera innovación, sino también una atención personal, amable y moderna, y una oferta gastronómica y de entretenimiento única en su género... todo "bajo un mismo techo".

"Juntos, Marriott y yo tenemos una nueva visión y un plan para repensar y catapultar radicalmente el hotel de categoría boutique y estilo de vida hacia el presente, capturando el espíritu de los tiempos", destacó Schrager.

Los conceptos revolucionarios de Ian Schrager han cambiado el negocio y han establecido nuevos parámetros en la industria que siguen siendo imitados en todo el mundo.

ACERCA DE STRATEGIC PROPERTY PARTNERS

Strategic Property Partners, LLC ("SPP") es un desarrollador, propietario y operador inmobiliario de servicios completos, especializado en la ejecución de primera categoría, la innovación y la creación de lugares experienciales de calidad superior. El primer proyecto de SPP, Water Street Tampa, se está desarrollando en un terreno contiguo de unas 21 hectáreas que la compañía posee en el centro de Tampa a lo largo del paseo marítimo. El proyecto de desarrollo por fases de Water Street Tampa comenzó con la construcción vertical en 2018 y está revitalizando el núcleo del centro de Tampa en un distrito urbano de uso mixto frente al mar, compuesto por más de 800.000 metros cuadrados de nuevos usos comerciales, residenciales, hoteleros, culturales, de entretenimiento, educativos y de comercios minoristas, por un total de más de 3,5 mil millones de dólares en inversión privada de SPP. La empresa es propiedad de una sociedad entre Cascade Investment LLC y Jeff Vinik, que además están a cargo del financiamiento. Para más información sobre Water Street Tampa, visite www.waterstreettampa.com.

MÁS INFORMACIÓN:

editionhotels.com https://www.editionhotels.com/tampa/ https://www.marriott.com/hotels/travel/tpaeb-the-tampa-edition/ Facebook: /EDITIONhotels Facebook: /TheTampaEDITION Instagram: @EDITIONhotels, Instagram:@EDITIONTampa, @lilactampa

