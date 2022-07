Comunicado de prensa de Business Wire: Emergent Cold Latin America

Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm), el proveedor de almacenamiento y logística a temperatura controlada de mayor crecimiento en América Latina, anunció hoy la adquisición de una moderna instalación de distribución ubicada en Recife, Brasil. Esta adquisición marca la expansión de las operaciones de Emergent Cold LatAm en la región nordeste de Brasil.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220706005490/es/

Nueva adquisición de Emergent Cold LatAm ubicada en Recife, Brasil (Photo: Business Wire)

El nuevo sitio de Emergent Cold LatAm tiene una superficie edificada de casi 20.000 metros cuadrados, con 19.900 posiciones de pallets al espacio de almacenamiento. Está adecuadamente situado en la ciudad de Recife, que es una de las ciudades más grandes de Brasil, y el eje comercial más importante de la región nordeste.

Esta adquisición representa la más reciente inversión de Emergent Cold LatAm en Brasil. En noviembre de 2021, la compañía ingresó al mercado de la logística en frío de Brasil con su adquisición de Martini Meat. Al mismo tiempo, Emergent Cold LatAm compró DMX Logística, empresa de transporte líder que apoya la industria proteica de Brasil. Con la nueva ubicación en Recife, Emergent Cold LatAm ahora cuenta con operaciones de almacenamiento en frío en cuatro estados a lo largo de Brasil: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, y Pernambuco.

"Esta última adquisición nos permite proveer a los clientes con soluciones completamente integradas a lo largo de un área mayor de Brasil, incluyendo transporte, almacenamiento y otros servicios de valor agregado. Estoy complacido de sumar esta instalación de alta calidad a nuestra creciente red en Brasil", dijo Evandro Calanca, director ejecutivo de Emergent Cold Brasil.

44 Capital Finanças Corporativas actuó como asesor financiero y Lefosse Advogados actuó como asesor legal para Emergent LatAm.

Sobre Emergent Cold Latin America

Emergent Cold LatAm (www.emergentcoldlatam.com) está construyendo la red de cadena de frío de más alta calidad para proveer soluciones logísticas end-to-end a temperatura controlada para sus clientes a lo largo de América Latina. La compañía se fundó para cubrir la necesidad por soluciones modernas de cadena de frío dentro del mercado, y para atender la creciente demanda de clientes domésticos y globales. Actualmente Emergent Cold LatAm opera en 18 bodegas de almacenamiento a temperatura controlada, más de 500 camiones, y 3 bodegas en construcción para completar un total de 9 países en Latinoamérica.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220706005490/es/

Contacto

Información sobre Emergent Cold LatAm para la prensa: Punto Comunicação Javier Garibaldi - puntolatam@puntocomunicacao.com.br - +56986811973 Daniel dos Santos - daniel.santos@puntocomunicacao.com.br - (55 11) 99868-6904 Fabiana Macedo - fabiana.macedo@puntocomunicacao.com.br - (55 11) 98505-5282

Emergent Cold LatAmRafael Rocha - rafael.rocha@emergentcold.com - +507 6747-8153

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.