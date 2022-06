Comunicado de prensa de Business Wire: Emergent Cold Latin America

Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm), el proveedor de almacenamiento y logística a temperatura controlada de mayor crecimiento en América Latina, anuncia la inauguración de la ampliación de su nueva cámara frigorífica en la sede de Bucaramanga, Colombia.

Esta instalación cuenta con tecnología de punta y una infraestructura de última generación, para garantizar una cadena de frío óptima para los alimentos de sus clientes. La ampliación agrega 4.100 posiciones de pallets en la planta para llegar a un total de 7.600 posiciones de pallets para almacenamiento congelado. Adicionalmente, se comenzará a dar servicio de almacenamiento refrigerado y almacenamiento en seco, con cientos de posiciones de pallets disponibles para atender las necesidades del mercado de productos refrigerados y a temperatura ambiente.

Como propuesta de valor a los clientes, Emergent Cold LatAm ha construido túneles de congelación "blast freezer" para complementar la capacidad existente, y oficinas a disposición de clientes, para facilitar su operación "in house".

Mediante esta amplia oferta de prestaciones, Emergent Cold LatAm espera brindar un servicio integral para el sector de alimentos, donde puedan integrar las diferentes necesidades de su operación logística en un solo lugar.

Esta ampliación en Bucaramanga sucede poco después a la adquisición, en abril de este año, de Frigorífico Metropolitano (Frigometro), empresa líder de almacenamiento en frío en Colombia, con cuatro instalaciones en mercados clave a lo largo del país.

Colombia es la cuarta mayor economía y el tercer país más poblado de América Latina, con acceso directo a los océanos Atlántico y Pacífico y un sistema portuario bastante desarrollado. "Colombia es un importante miembro del comercio global de alimentos y clave dentro de nuestra estrategia de expansión regional", resaltó David Palfenier, presidente de Emergent Cold LatAm.

"Estamos orgullosos de acelerar las capacidades operativas de nuestras instalaciones para beneficio directo de nuestros clientes. Seguiremos ampliando nuestra capacidad de almacenaje y servicios en Colombia, para atender con calidad de primer nivel las necesidades del sector alimentario y consolidar nuestro liderazgo en el país", señaló Palfenier.

Sobre Emergent Cold Latin America

Emergent Cold LatAm (www.emergentcoldlatam.com) está construyendo la red de cadena de frío de más alta calidad para proveer soluciones logísticas end-to-end a temperatura controlada para sus clientes a lo largo de América Latina. La compañía se fundó para cubrir la necesidad por soluciones modernas de cadena de frío dentro del mercado, y para atender la creciente demanda de clientes domésticos y globales. Actualmente Emergent Cold LatAm opera en 17 bodegas de almacenamiento a temperatura controlada, más de 500 camiones, y 3 bodegas en construcción para completar un total de 9 países en Latinoamérica.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220629005938/es/

Contacto

Información sobre Emergent Cold LatAm para la prensa:

Punto Comunicação Javier Garibaldi - puntolatam@puntocomunicacao.com.br - +56986811973 Daniel dos Santos - daniel.santos@puntocomunicacao.com.br - (55 11) 99868-6904 Fabiana Macedo - fabiana.macedo@puntocomunicacao.com.br - (55 11) 98505-5282

Emergent Cold LatAm Rafael Rocha - rafael.rocha@emergentcold.com - +507 6747-8153

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.