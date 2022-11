Comunicado de prensa de Business Wire: Empire Southwest

Empire Southwest ("Empire"), con sede en Arizona, el concesionario Cat que presta servicio en el territorio de Arizona y el sudeste de California, ha llegado a un acuerdo para adquirir Cashman Equipment ("Cashman"), con sede en Nevada, el concesionario Cat que se encarga del territorio de Nevada y partes del este de California.

Empire y Cashman, ambos concesionarios Cat de tercera generación y propiedad familiar, comparten una historia similar, culturas corporativas basadas en valores y una sólida reputación de servicio excepcional al cliente y a la comunidad. Empire fue fundada en 1950 y cuenta con 22 sucursales, Cashman data de 1931 y cuenta con 7 sucursales. Como resultado de esta operación, los concesionarios combinados estarán en condiciones de ofrecer un servicio y unas soluciones aún más sólidas a los clientes de los sectores de la construcción, la minería, la energía, la agricultura y la industria, así como una mayor capacidad de atención en una de las zonas de mayor crecimiento del país.

Jeff Whiteman, presidente y director ejecutivo de Empire, expresó: "Respetamos y admiramos a MaryKaye Cashman y su equipo. Cashman es un concesionario de muy alto rendimiento que se ha dedicado a su gente, sus clientes y sus comunidades durante generaciones. Nos complace enormemente y nos halaga la confianza que MaryKaye y Caterpillar han depositado en nosotros. Al igual que Empire, la organización de Cashman cuenta con hombres y mujeres increíbles que se comprometen a mejorar las cosas. Estoy seguro de que el nuevo equipo combinado llevará el negocio a nuevos niveles de éxito en ambos territorios, aprovechando las fortalezas que nos convierten a ambos en los mejores de la industria".

MaryKaye Cashman, propietaria, directora ejecutiva y presidenta de Cashman Equipment, declaró: "Desde que tomé las riendas de la empresa en 1995, he dedicado mi vida a Cashman Equipment y a nuestro fantástico equipo. El trabajo que han hecho apoyando a nuestros clientes y ayudándome en mi nuevo y exclusivo papel como directora de un concesionario Cat es excepcional. Empire ha tenido durante mucho tiempo una reputación de excelencia entre los concesionarios Cat y, en este nuevo capítulo en mi vida, es una oportunidad emocionante para que nuestros equipos puedan unir sus fuerzas. Conozco a la familia Whiteman desde hace décadas y aprecio no solo lo que hacen sino cómo han construido su empresa: con honestidad, respeto e integridad, con los empleados y los clientes siempre en el centro. Nuestras culturas y valores tienen muchos puntos en común, y sé que los miembros de nuestro equipo prosperarán en este nuevo negocio combinado que ofrecerá aún más a los clientes y a las comunidades a las que atendemos".

Está previsto que la transacción se cierre en diciembre de 2022. La empresa combinada, que estará dirigida por el actual director ejecutivo de Empire, Jeff Whiteman, continuará proporcionando un apoyo excepcional a sus clientes, además de centrarse en el crecimiento del negocio y en atraer a talentos en una de las regiones de más rápido crecimiento del país. Todos los empleados de Cashman y Empire serán importantes para el éxito sostenido de la empresa combinada.

Acerca de Empire Southwest

Empire Southwest es un distribuidor autorizado de Cat® para equipos pesados y sistemas de energía en Arizona y el sudeste de California. Es además un proveedor de productos solares comerciales de nivel 1 y microrredes, distribuidor autorizado de equipos AGCO en representación de Fendt y Massey Ferguson, distribuidor autorizado de Trimble a través de SITECH Southwest y distribuidor principal de Maintainer, Trail King y otras marcas líderes de camiones y remolques. Esta empresa familiar de tercera generación fue fundada en 1950 y cuenta con más de 2300 empleados en 22 centros. Conozca más sobre los productos, servicios, asociaciones y carreras de Empire en empirecat.com.

Acerca de Cashman Equipment

Cashman Equipment, empresa fundada en 1931 por James "Big Jim" Cashman, es uno de los distribuidores de equipos Cat mejor valorados de Norteamérica. En su condición de concesionario de servicio completo, Cashman proporciona equipos nuevos y usados para la venta y el alquiler, así como piezas de alta calidad y servicio a los sectores de la construcción, pavimentación, minería, motores de camiones, tecnología y sistemas de energía en Nevada y la región de Eastern Sierras. Para obtener más información, visite cashmanequipment.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221114005280/es/

Contacto

Christy Van Quathem Media@empire-cat.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.