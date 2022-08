Comunicado de prensa de Business Wire: Energy Vault Holdings, Inc.

Energy Vault Holdings Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" o la "Empresa"), líder en soluciones de almacenamiento de energía de red sostenible, y Jupiter Power ("Jupiter"), líder en el desarrollo de almacenamiento de energía en baterías y propietario/operador de proyectos de almacenamiento de energía en baterías para servicios públicos en los Estados Unidos, anunciaron hoy la firma de dos contratos mediante los cuales Energy Vault proporcionará equipamiento, ingeniería, contratación, construcción, servicios de equilibrio de planta y el software de gestión de energía para dos de los proyectos de almacenamiento de energía en baterías de Jupiter.

Los proyectos incluyen un sistema de almacenamiento de energía en baterías de 100 MW (200 MWh) cerca de Fort Stockton (Texas), que suministrará energía y servicios auxiliares a ERCOT, y un sistema de 10 MW (20 MWh) en Carpinteria (California), para ofrecer servicios de red a través de la participación en el programa CAISO Resource Adequacy, además de resiliencia energética para el sur de California. Los proyectos ofrecerán una capacidad de despacho de necesidad crítica a estos mercados de electricidad, y su finalización está prevista para 2023.

Los sistemas utilizarán la plataforma de integración patentada de Energy Vault Solutions (EVS), con el aporte del innovador software de gestión de energía de EVS, que comenzó a desarrollarse hace nueve meses en noviembre de 2021, como se anunciara oportunamente. EVS aprovecha algoritmos de optimización y una arquitectura de software de avanzada para facilitar la integración y la orquestación de distintos recursos energéticos en numerosos casos de uso.

"Hoy, con el anuncio inaugural de estos proyectos de almacenamiento de energía en baterías de EVS para asistir a un líder del mercado en análisis e infraestructura de almacenamiento como Jupiter, hacemos realidad nuestra estrategia de soluciones de almacenamiento de energía integrales, que presentamos hace apenas nueve meses", afirmó Marco Terruzzin, director comercial de Energy Vault. "Estamos observando una fuerte demanda de nuestras soluciones de almacenamiento de energía potencias por EVS a nivel global debido a la capacidad exclusiva de nuestra plataforma para integrarse y ofrecer tecnologías de almacenamiento de energía (EVx) de corta y larga duración".

"Jupiter tiene el placer de trabajar junto con Energy Vault para expandir su portfolio de almacenamiento de energía en baterías existente con estos dos nuevos proyectos", agregó Michael Geier, director de tecnología de Jupiter Power. "Como el mayor desarrollador y operador de proyectos de almacenamiento de energía en baterías de la red ERCOT, observamos una fuerte necesidad de seguir ejecutando soluciones de almacenamiento innovadoras para ayudar a aliviar las cargas que soporta la red. También nos entusiasma la construcción de nuestro primer proyecto en California, donde las condiciones de la red siguen poniendo en evidencia la fuerte necesidad de contar con capacidad de almacenamiento de energía en baterías adicional".

En la actualidad, Jupiter posee 654 MWh en proyectos de almacenamiento de energía en baterías en operaciones o poniéndose en marcha en Texas, y más de 11 GW de proyectos adicionales en desarrollo en distintos mercados objetivo, de California a Maine. Los proyectos de Jupiter son críticos para descarbonizar la red eléctrica de los Estados Unidos, al ofrecer una generación sin emisiones y ayudar a afirmar la penetración de recursos de energía renovable, especialmente la solar y la eólica, además de mejorar la resiliencia y la confiabilidad de la red.

Energy Vault desarrolla e implementa soluciones de almacenamiento de energía en baterías sostenibles diseñadas para transformar el enfoque mundial del almacenamiento de energía de red con el objetivo de hacer realidad la descarbonización sin descuidar la resiliencia de la red. La tecnología de la plataforma de integración de energía basada en gravedad, almacenamiento en baterías y gestión de almacenamiento de energía patentada de la empresa tiene el objetivo de ayudar a que empresas de servicios públicos, productores de energía independientes y grandes usuarios de energía industriales reduzcan significativamente sus costos nivelados de energía y, al mismo tiempo, mantengan la confiabilidad de la red. Gracias al uso de materiales ecológicos con capacidad de integrar materiales de desecho para su reutilización beneficiosa, Energy Vault está facilitando la migración hacia una economía circular, además de acelerar la transición a energía limpia para sus clientes. Para más información, visite www.energyvault.com.

Jupiter es una plataforma de infraestructura de almacenamiento de energía en baterías líder, con profundas capacidades de comercialización, análisis, desarrollo, finanzas, operaciones y construcción, además de un nivel de propiedad intelectual y optimización de despacho que no tiene competencia. Jupiter está respaldada por EnCap Investments L.P., Yorktown Partners y Mercuria Energy, y posee oficinas en Austin y Houston (Texas) y Chicago (Illinois). Jupiter posee un portfolio de proyectos de almacenamiento de energía en baterías para red en operación o en construcción en los Estados Unidos, con una cartera de más de 11.000 MW en desarrollo activo. Para más información, consulte nuestras páginas en Twitter, LinkedIn o Facebook, o visite www.jupiterpower.io.

