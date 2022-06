Comunicado de prensa de Business Wire: Entrepreneur First

Entrepreneur First (EF), un inversor que busca el talento de los fundadores en las primeras etapas y se especializa en las empresas denominadas "scaleups", ha recaudado 158 millones de dólares en una ronda de financiación de serie C de un grupo de estos experimentados fundadores, entre los que se encuentran Patrick y John Collison, Reid Hoffman, Taavet Hinrikus y Matt Mullenweg.

Entrepreneur First co-founders Alice Bentinck and Matt Clifford (Photo: Business Wire)

En contraposición a la tendencia de los crecientes despidos y la disminución de volúmenes de capital de riesgo en todo el mundo de las startups, debido a los temores de una recesión inminente, un gran número de empresarios y fundadores exitosos están apoyando a EF para destrabar las oportunidades para un conjunto amplio de nuevos fundadores globales.

Dentro del impresionante grupo de patrocinadores de EF se encuentran John y Patrick Collison (cofundadores de Stripe), Taavet Hinrikus (cofundador de Wise), Reid Hoffman (cofundador de LinkedIn), Matt Mullenweg (cofundador de Wordpress), Tom Blomfield (cofundador de Monzo y GoCardless), Nat Friedman (ex director ejecutivo de Github), Sara Clemens (ex directora de operaciones de Twitch y Pandora), Matt Robinson (cofundador de Nested y GoCardless), Patrick O'Shaughnessy (Positive Sum), Demis Hassabis y Mustafa Suleyman (cofundadores de Deepmind), Claire Hughes Johnson, Sten Tamkivi, Elad Gil y Lachy Groom.

Fundada en 2011 por Matt Clifford y Alice Bentinck en Londres, EF tiene en la actualidad 120 empleados en todo el mundo. Funciona como entidad inversora en fase inicial, que ayuda a personas con talento a encontrar cofundadores con los que asociarse antes de lanzar sus empresas.

"El talento está por todas partes, no así las oportunidades. La idea de captar a desconocidos y ayudarles a poner en marcha empresas sólidas y ambiciosas ya no es radical, sino esencial para impulsar la siguiente etapa de la innovación", afirma Matt Clifford, director ejecutivo y cofundador de Entrepreneur First.

"La tesis de EF consiste en encontrar personas que en otras circunstancias no podrían crear empresas y luego tratar de acelerar su camino hacia el éxito", explicó.

"EF es totalmente único en el panorama de la financiación en fase inicial. Nos centramos en el talento y no en el típico flujo de operaciones de capital riesgo. No intentamos cerrar acuerdos, no elegimos acuerdos, simplemente encontramos a gente estupenda. Eso aporta grandes ventajas. La capacidad de asociarse incluso antes de que exista una empresa es tanto una relación como una fortaleza económica", añadió.

Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn y miembro del Consejo de Administración de Entrepreneur First, señaló:"Estamos en una nueva era para la financiación de riesgo, con una nueva generación de fundadores globales que necesitan apoyo para construir empresas icónicas desde cero. Estoy encantado de formar parte de este sindicato de categoría mundial. Tenemos pasión por el poder del emprendimiento para cambiar la vida de las personas y transformar el mundo. Entrepreneur First representa una nueva forma de que la gente con talento acceda a esa oportunidad y una nueva forma de construir ecosistemas de startups fuera de Silicon Valley".

Alice Bentinck, cofundadora de Entrepreneur First, comentó:"Ahora que el valor de las empresas de la cartera de EF supera los 10 000 millones de dólares, nos parece que apenas empezamos. Queremos que EF tenga un producto con el que cualquier persona ambiciosa pueda encontrar a su cofundador. EF es ya una de las grandes comunidades de talento del mundo y, con esta nueva financiación y estos nuevos inversores, estamos ansiosos por asociarnos con miles de fundadores extraordinarios en los próximos años".

El dinero, conseguido en una ronda de financiación, más que en un "fondo", se utilizará para invertir en nuevas empresas, así como para que EF pueda experimentar e innovar sobre la mejor manera de financiar a la próxima generación de emprendedores con el lanzamiento de nuevos productos destinados a cambiar el modelo típico de capital riesgo.

Por otra parte, EF anuncia hoy que el valor agregado de las empresas creadas a través de su plataforma ya supera los 10 000 millones de dólares. Entre las empresas más destacadas se encuentran Tractable el unicornio de visión informática centrado en el sector de los seguros, financiado por Insight y Georgian Partners); Omnipresent (la plataforma de empleo para el teletrabajo, financiada por Tencent y Kinnevik); Aztec Protocol (el protocolo de transacciones privadas, financiado por Paradigm); Cleo (la aplicación de gestión financiera, financiada por Balderton y EQT Ventures); y Permutive (la plataforma de infraestructura publicitaria que respeta la privacidad, financiada por Softbank).

