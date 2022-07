Comunicado de prensa de Business Wire: Esri

Recientemente, ha habido una fuerte demanda de inversión en proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción (architecture, engineering, and construction, AEC) con mayor sostenibilidad a nivel nacional, regional y local. Para ayudar a los profesionales que trabajan en estas industrias a lograr sus objetivos, Esri, el líder mundial en tecnología de inteligencia de ubicación, ofrece un curso en línea gratuito de cuatro semanas sobre flujos de trabajo integrados de sistema de información geográfica (geographic information system, GIS), diseño asistido por computadora (computer-aided design, CAD) y modelado de información de construcción (building information modeling, BIM).

"Comprender el contexto geográfico de un proyecto les permite a los arquitectos y planificadores optimizar el diseño en función de la topografía del sitio y las características naturales y construidas cercanas", señaló Rafael Lucero, líder de Práctica para AEC y GIS interior en Esri. "El costo de realizar cambios en el diseño después de que se ordenaron los materiales o se inició la construcción es significativo".

Los arquitectos, arquitectos paisajistas, ingenieros civiles, planificadores, profesionales de la construcción, profesionales de GIS y otros que trabajan en proyectos de infraestructura y construcción del sector público o privado, encontrarán este curso muy relevante, pero cualquiera que disfrute explorando temas de tecnología GIS está invitado a asistir.

Inaugurado el 14 de septiembre, Transforme los proyectos AEC con GIS y BIM (Transform AEC Projects with GIS and BIM), un curso masivo abierto en línea (massive open online course, MOOC), brinda una introducción completa a los últimos flujos de trabajo compatibles con la tecnología ArcGIS que ayudan a reducir costos, optimizar los flujos de trabajo y aumentar la sostenibilidad durante la vida útil de un proyecto. Disponible en Esri Academy (esri.com/training), el nuevo contenido se publicará todos los miércoles a las 3:00 a. m. (hora del Pacífico). El curso al ritmo del usuario también incluye acceso completo a ArcGIS Pro, ArcGIS Online, ArcGIS Spatial Analyst, ArcGIS 3D Analyst, el software ArcGIS Drone2Map, presentaciones en video de expertos de Esri, foros de discusión y ejercicios prácticos de software.

Transforme los proyectos AEC con GIS y BIMestá abierto a estudiantes de todo el mundo. Todo lo que se necesita para asistir es una cuenta de ArcGIS, que es gratuita y fácil de crear en accounts.esri.com. Se otorgará un certificado de finalización a todos los participantes que terminen el curso.

Para conocer más detalles sobre el curso y registrarse, visite go.esri.com/aec-mooc-2022.

