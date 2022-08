Comunicado de prensa de Business Wire: Estée Lauder

Estée Lauder ha anunciado que participará en la Semana del Arte Metaverso (Metaverse Art Week) de Decentraland desde el 24 hasta el 28 de agosto con un protocolo exclusivo de certificado de asistencia (Proof of Attendance Protocol, POAP) diseñado por la Dra. Alex Box, prestigiosa diseñadora de identidad y una de las primeras mujeres pioneras en el concepto de Futurismo de la belleza.

Continuando con la innovación en la intersección de la belleza, el arte y la tecnología, la experiencia de POAP de Estée Lauder está inspirada por el legado de la fundadora visionaria de la marca, la Sra. Estée Lauder e incorpora la cartela icónica de la marca.

El POAP de Estée Lauder [diseñado por] la Dra. Box se puede solicitar en una de las tres estaciones diferentes dentro de la Semana del Arte de Decentraland, entre las que se incluyen los sitios de Sculpture Garden, CashLabs Gallery y ArtNet. Una vez que se solicite el POAP, los usuarios obtendrán el acceso exclusivo a las próximas activaciones Web3 de la marca Estée Lauder.

"Nos entusiasma llevar nuestra famosa experiencia Estée Lauder a los amantes del arte y entusiastas de Web3 en la Semana del Arte de Decentraland", expresó Stéphane de La Faverie, presidente global de la marca, Estée Lauder y AERIN Beauty, y presidente del grupo, The Estée Lauder Companies. "La innovación está en el centro de Estée Lauder y el metaverso representa la nueva frontera de exploración y creatividad para la marca. La Semana del Arte Metaverso es un destino en el que Estée Lauder puede fusionar la belleza, el legado, el diseño y la innovación de nuevas maneras y con nuevas audiencias".

"Me siento honrada de colaborar con Estée Lauder para la Semana del Arte Metaverso. Siempre me sentí increíblemente inspirada por el legado icónico de la marca, combinado con un sentido de exploración y logro con miras al futuro", manifestó la Dra. Alex Box. "El metaverso tiene posibilidades ilimitadas y se abre a maneras novedosas de expresar la belleza".

La Semana del Arte Metaverso 2022 presentará las últimas innovaciones tecnológicas en el desarrollo del diseño y arte digital a través de la extensa feria virtual a nivel mundial que lleva el mundo del arte contemporáneo a una mayor alineación con el mundo emergente de Web3. El objeto de la Semana del Arte Metaverso 2022 es demostrar la frontera de la realidad extendida y la evolución de Internet visual.

Estée Lauder participó de manera más reciente con Decentraland como socia exclusiva de belleza de la Semana de la Moda Metaversa en marzo de 2022, colaborando con la Dra. Box para crear un original tóken no fungible (non-fungible token, NFT) ponible inspirado por el suero número 1 de la marca, Advanced Night Repair.

Acerca de Estée Lauder

Estée Lauder es la marca insignia de The Estée Lauder Companies Inc. La marca, fundada por Estée Lauder, una de las primeras mujeres emprendedoras del mundo, continúa hoy su legado de crear productos para el cuidado de la piel y maquillaje sofisticados y de alto rendimiento y fragancias innovadoras. Todos ellos infundidos con un entendimiento profundo de las necesidades y deseos de las mujeres. Hoy, Estée Lauder trabaja con mujeres en más de 150 países y territorios de todo el mundo y en docenas de puntos de contacto, tanto en tiendas como en tiendas digitales. Y cada una de estas relaciones reflejan de manera uniforme el punto de vista de cada mujer poderosa y auténtica. Siga a @esteelauder en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y YouTube.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220824005133/es/

Contacto

Relaciones Públicas: Tara Connaughton: tconnaug@estee.com Stephanie Katz: skatz@estee.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.