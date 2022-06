Comunicado de prensa de Business Wire: ExaGrid

ExaGrid®, la única solución de almacenamiento de respaldo por niveles de la industria, anunció hoy que Midsize Enterprise Services (MES), una marca de The Channel Company, incluyó a ExaGrid en su lista MES Matters 2022: Proveedores clave para el mercado medio.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220630005189/es/

(Graphic: Business Wire)

La lista MES Matters reconoce a proveedores que han demostrado ser proveedores de tecnología innovadores que ofrecen soluciones que respaldan el crecimiento en innovación de las organizaciones en el mercado medio.

MES define el mercado medio como cualquier organización con ingresos anuales entre 50 y 200,000 millones de dólares o que preste servicio a entre 100 a 2500 usuarios. Las compañías fueron seleccionadas según su estrategia de acceso al mercado, la manera de servir al mercado medio y la fortaleza de su cartera de productos para el mercado medio.

ExaGrid se enfoca desde el mercado medio hasta las grandes empresas y ofrece el mejor valor para los clientes que respalden desde 50 TB hasta más de 100 PB de datos y que mantengan los datos a largo plazo. Las organizaciones de mercado medio en particular tienen un complejo sistema de requisitos para almacenar datos de respaldo que incluyen: trabajar en un amplio rango de sistemas operativos, topologías de red y entornos distribuidos, requisitos de seguridad exigentes y administrar un crecimiento de datos masivos. Además, las organizaciones de mercado medio tienen escasos recursos informáticos y presupuestos ajustados.

Los dispositivos de almacenamiento de respaldo por niveles de ExaGrid se diseñaron para funcionar con las principales aplicaciones de respaldo y en cualquier entorno con una instalación y administración sencilla y el menor costo inicial y de mantenimiento. Las organizaciones de mercado medio necesitan una solución que ofrezca un poder computacional apropiado con la capacidad de gestionar grandes cargas de datos y un crecimiento de datos masivo, junto la menor administración posible. Las aplicaciones completas de ExaGrid en un solo sistema aportan una arquitectura con escalabilidad horizontal para el almacenamiento de respaldo a un precio asequible. Además, la arquitectura de almacenamiento por niveles de ExaGrid incluye un repositorio sin acceso a la red (lo que proporciona seguridad infalible) en el que los datos se almacenan como objetos inmutables, y permite un política de eliminación retrasada con su función de Bloqueo de Tiempo para Recuperación por Ransomware, y esta característica es un importante factor para las organizaciones de mercado medio que enfrentan una creciente ola de ataques de ransomware y malware.

"El almacenamiento de respaldo por niveles de ExaGrid ofrece los elementos clave que las organizaciones de mercado medio necesitan para su infraestructura de respaldo: una arquitectura con escalabilidad horizontal que les permite añadir aplicaciones a sus sistema a medida que sus datos crecen, así que solo pagan por lo que necesitan, sin necesidad de enormes y costosas actualizaciones, así como también como una solución de almacenamiento de respaldo que está lista para recuperarse de un ataque de ransomware" dijo Bill Andrews, presidente y CEO. "Nos sentimos honrados de haber sido reconocidos entre los proveedores líderes que trabajan para las organizaciones de mercado medio y estamos ansiosos de brindar a más organizaciones con una solución de almacenamiento de respaldo que ofrece el mejor desempeño por el mejor precio de instalación y de mantenimiento".

"La lista MES Matters fue diseñada para reconocer a los proveedores clave que están comprometidos con el crecimiento desarrollo de las organizaciones de mercado medio que, de acuerdo a Harvard Business Review 3/21, representan solo el 3% de las empresas de EE. UU., pero son responsables por el 33% del PIB y empleo en el sector privado. La tecnología a menudo está diseñada y valuada con el consumidor en mente o, en el extremo opuesto, con una enorme empresa en mente. Las organizaciones del mercado medio son únicas por la manera en que están estructuradas y como resultado sus necesidades tecnológicas y sus requerimientos, ya sean funciones o precio, son muy diferentes a los de otros segmentos de mercado" dijo Adam Dennison, vicepresidente de Midsize Enterprise Services, The Channel Company. "Los proveedores y ejecutivos identificados en esta primera lista MES Matters han demostrado un compromiso constante para ayudar a las organizaciones de mercado medio a tener éxito y triunfar, deberían ser reconocidos y elogiados por su dedicación a este importante segmento de mercado".

La lista MES Matters puede verse en línea en https://www.crn.com/rankings-and-lists/mes2022.htm

Acerca de ExaGrid

ExaGrid ofrece un almacenamiento de copia de seguridad por niveles con una zona de aterrizaje de caché de disco única, un repositorio de retención a largo plazo y una arquitectura de escalabilidad. La zona de aterrizaje de ExaGrid proporciona las copias de seguridad y restauraciones más rápidas, así como recuperaciones instantáneas de máquinas virtuales. El repositorio de retención ofrece el menor costo para el servicio a largo plazo. La arquitectura escalable de ExaGrid incluye dispositivos completos y garantiza una ventana de copia de seguridad de longitud fija a medida que los datos crecen, lo que elimina las costosas actualizaciones integrales y la obsolescencia del producto. ExaGrid ofrece el único enfoque de almacenamiento de copias de seguridad de dos niveles con un nivel no orientado a la red, borrados retrasados y objetos inmutables para recuperarse de los ataques de ransomware.

ExaGrid está presente con ingenieros de sistemas de venta y preventa, entre otros, en los siguientes países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Comunidad de Estados Independientes, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, Israel, Japón, México, Países Nórdicos, península ibérica, Polonia, Reino Unido, República Checa, Singapur, Sudáfrica y Turquía.

Visítanos en exagrid.com o conéctese con nosotros en LinkedIn. Vea lo que dicen nuestros clientes acerca de sus propias experiencias con ExaGrid y entérese de por qué ahora dedican mucho menos tiempo a las copias de seguridad en nuestras historias de éxito de clientes.

ExaGrid es una marca comercial registrada de ExaGrid Systems, Inc. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

Acerca de The Channel Company

The Channel Company permite un desempeño innovador de canal informático con nuestros medios dominantes, eventos atractivos, consultoría y educación de expertos y servicios y plataformas de marketing innovadores. Como catalizador del canal, conectamos y potenciamos a los proveedores de tecnología, proveedores de soluciones y usuarios finales. Respaldados por más de 30 años de experiencia de canal inigualable, aprovechamos nuestro profundo conocimiento para imaginar nuevas soluciones innovadoras para los siempre cambiantes desafíos en el mercado de la tecnología. www.thechannelcompany.com

Siga a The Channel Company: Twitter, LinkedIn y Facebook.

© 2022The Channel Company, LLC. CRN es una marca registrada de The Channel Company, LLC. Todos los derechos reservados.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220630005189/es/

Contacto

ExaGrid Media: Mary Domenichelli mdomenichelli@exagrid.com

The Channel Company: Adam Dennison The Channel Company adennison@thechannelcompany.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.