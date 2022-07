Comunicado de prensa de Business Wire: Excel Dryer, Inc.

Excel Dryer, Inc., fabricante del secador de manos XLERATOR®, anunció que Sybil Jandette se ha unido a su creciente equipo como Gerente de Desarrollo de Negocios para América Latina. Residente en México con amplia experiencia en gestión de la cadena de suministro para fabricantes en América Latina y China, Jandette será responsable de desarrollar la estrategia y el crecimiento de Excel Dryer en el mercado latinoamericano.

"Sybil aporta su experiencia única trabajando en el mercado latinoamericano a Excel Dryer, y estamos muy emocionados de que pueda compartir sus conocimientos como miembro de confianza de nuestro equipo", dijo William Gagnon, vicepresidente de Ventas y Marketing de Excel Dryer. "Es muy trabajadora, con pensamiento estratégico, y estamos ansiosos por colaborar con ella para identificar nuevas oportunidades de negocios en la región".

Jandette, quien trabaja de forma remota, tiene una certificación en Diversidad, Equidad e Inclusión en el Lugar de Trabajo por la Universidad del Sur de Florida Muma College of Business. En su nuevo cargo en Excel Dryer, Jandette trabajará en estrecha colaboración con la gerencia para monitorear y aumentar continuamente el desempeño de los distribuidores latinoamericanos existentes, construir relaciones sólidas con las partes interesadas en toda la región y desarrollar y mantener planes de capacitación. Jandette también revisará, refinará y optimizará continuamente las plataformas de generación de ventas y clientes potenciales para aumentar continuamente los ingresos y las tasas de especificaciones en toda América Latina. Además, trabajará con representantes de ventas internas y distribuidores regionales existentes para cerrar clientes potenciales de ventas.

"Estoy muy emocionada de ayudar a aumentar la presencia de Excel Dryer en el mercado latinoamericano forjando nuevas relaciones y fortaleciendo las antiguas", dijo Jandette. "Las soluciones higiénicas, sostenibles y rentables de secado de manos de Excel Dryer se utilizan en todo el mundo, y estoy lista para ser parte del éxito continuo de la compañía".

Para obtener más información sobre Excel Dryer, Inc. y sus productos, visite exceldryer.com

Acerca de Excel Dryer, Inc.

Excel Dryer ha estado fabricando y desarrollando soluciones higiénicas de secado de manos que son rentables y sostenibles durante más de 50 años. La empresa familiar revolucionó la industria con la invención del secador de manos XLERATOR® que estableció un nuevo estándar de rendimiento, confiabilidad y satisfacción del cliente. Excel Dryer se enorgullece de ofrecer el mejor servicio al cliente y de fabricar productos sin contacto, económicos y renovables en los que las personas pueden confiar. Disponibles para su distribución en todo el mundo, los productos Excel Dryer se pueden comprar a través de una red establecida de representantes de ventas que trabajan con distribuidores de todo el mundo. Obtenga más información sobre Excel Dryer en exceldryer.com.

