Comunicado de prensa de Business Wire: FarEye

Se espera que el comercio electrónico crezca un 96 % entre 2021 y 2025 en India, y alcance los $120 mil millones en valor de transacción. Ese crecimiento conlleva una complejidad de la entrega, específicamente para las entregas de grandes volúmenes, tales como los muebles y otros artículos para el hogar de gran tamaño. Pepperfry, la empresa líder de comercio electrónico de artículos para el hogar, con sede en Bombay, India, está trabajando con FarEye para simplificar la entrega de la última milla, especialmente para las entregas de productos de gran tamaño que requieren instalación.

Desde garantizar que se asigne la cuadrilla de dos personas adecuadamente capacitadas para cada entrega de la instalación hasta ofrecer flexibilidad en la programación de las citas de entrega e instalación, hasta brindar un proceso de devolución sencillo, las entregas de la última milla de grandes volúmenes han agregado complejidad. Las empresas como Pepperfry deben gestionar una multitud de factores a la vez que garantizan una experiencia de marca diferenciada al cliente, uniforme, con cada entrega.

"La experiencia del consumidor es esencial para nosotros. Elegimos FarEye para ayudarnos a obtener visibilidad en tiempo real de los pedidos durante todo el proceso de entrega. Nuestro objetivo es disminuir el tiempo de entrega y eliminar que una entrega no se haga o se retrase, aumentar la productividad de nuestras flotas de entrega, y garantizar que las instalaciones de los muebles no tengan problemas", expresó Piyush Agarwal, jefe de cadena de abastecimiento de Pepperfry. "Esperamos seguir mejorando nuestra estrategia de última milla, y agregar un nivel de inteligencia y automatización que reducirá los procesos manuales y los costos, que conducirán a la satisfacción del cliente".

Pepperfry planifica utilizar las soluciones de última milla de FarEye que incluyen:

-- Seguimiento: ofrecer visibilidad en tiempo real durante todo el trayecto de la entrega, y evitar retrasos e interrupciones, garantizando que cada pedido llegue a tiempo, cada vez.

-- Módulo de devoluciones: hacer que las devoluciones y los cambios sean impecables a través de una interfaz de autoservicio de marca para tener una experiencia holística posterior a la compra.

-- Experiencia: ofrecer una experiencia de marca diferenciada al cliente durante todo el proceso previo y posterior a la compra, desde el seguimiento y la programación del pedido, hasta las notificaciones de entrega, y las devoluciones y cambios.

"Dado que se espera que más de un 35 % de las ventas de muebles de todo el mundo se realicen en línea para 2025, es esencial para los minoristas, expedidores y transportistas que la experiencia de entrega de artículos de grandes volúmenes al consumidor sea perfecta, o arriesgarse a perder la lealtad de la marca", expresó Gautam Kumar, director operativo y cofundador de FarEye. "Pepperfry está presentando un crecimiento en las entregas de artículos de gran tamaño y se han identificado áreas para mejorar hacia la última milla a fin de mantener la satisfacción del cliente. Esperamos con ansias apoyarlos en su trayecto, con el objetivo de garantizar que cada entrega llegue a tiempo, sea precisa e instalada de manera fácil y rápida".

Acerca de FarEye

La plataforma de entrega inteligente de FarEye convierte los envíos en una ventaja competitiva. Las empresas de venta minorista, comercio electrónico y logística de terceros utilizan la singular combinación de FarEye de orquestación, visibilidad en tiempo real y experiencias de marca para el cliente para simplificar la compleja logística de entrega de última milla. La plataforma de FarEye permite a las empresas aumentar la fidelidad y la satisfacción de los consumidores, reducir los gastos y mejorar la eficiencia operativa. FarEye, "La primera opción para la última milla", cuenta con más de 150 clientes en 30 países y cinco oficinas en todo el mundo.

Contacto

Jolene Peixoto, vicepresidenta de Estrategias de Marketing y Comunicaciones, jolene.peixoto@fareye.com

