Comunicado de prensa de Business Wire: FEELM

FEELM, la plataforma tecnológica de atomización insignia de SMOORE, el mayor fabricante de vapeadores del mundo, acaba de obtener la licencia de producción de cigarrillos electrónicos, en cumplimiento de los requisitos establecidos a principios de este año por el gobierno chino.

A principios de 2022, China introdujo nuevas normas nacionales para los cigarrillos electrónicos, que exigen a las empresas que los fabrica la obtención de una licencia de producción. Tres fábricas de SMOORE, dos de ellas con licencia de la marca FEELM, han obtenido estas licencias. Además, FEELM también ha recibido la aprobación oficial para producir cigarrillos electrónicos como entidad propia.

Desde SMOORE se valora positivamente el nuevo marco normativo, que garantiza que todos los fabricantes de cigarrillos electrónicos actúen ahora de forma totalmente conforme a la ley. El objetivo de SMOORE es seguir utilizando la ciencia y la tecnología como impulso de su modelo de negocio, promoviendo activamente la sostenibilidad a largo plazo de la industria y apoyando a su clientela en todo el mundo.

Los productos de FEELM ya se pueden adquirir en más de cincuenta países de todo el mundo. Este año, FEELM lanzará su innovador dispositivo de vapeo desechable, FEELM Max, junto con el primer dispositivo de vapeo ultradelgado del mundo, FEELM Air. Ambos productos estarán disponibles en Estados Unidos, Europa, África y otros mercados, y aspiran a confirmar la posición de FEELM como líder tecnológico mundial en el mercado de los cigarrillos electrónicos.

FEELM cuenta ya con una capacidad total de producción anual de dos mil millones de dispositivos y dispone de la primera línea de producción totalmente automatizada del sector, con la que puede producir más de 7200 atomizadores por hora. Los procesos de producción de alta calidad se centran en la mejora continua de la experiencia de vapeo del cliente.

Acerca de FEELM:

FEELM, marca insignia de SMOORE, es el principal proveedor de soluciones de sistemas de vapeo cerrados del mundo. Partiendo de la tecnología de calentamiento de bobinas de cerámica líder en el mundo, FEELM combina la auténtica tecnología de reproducción del sabor con la innovadora tecnología electrónica, lo que aporta la máxima sensación y una experiencia de vapeo de primera calidad.

Acerca de SMOORE:

SMOORE es líder mundial en la oferta de soluciones de tecnología de vapeo, incluida la fabricación de dispositivos de vapeo y componentes de vapeo para productos sin combustión (heat not burn, HNB) en régimen de Fabricante de Diseño Original, con tecnología avanzada de I+D, una sólida capacidad de fabricación, una cartera de productos de amplio espectro y la más diversa base de clientes.

Según Frost & Sullivan, SMOORE es el principal fabricante de dispositivos de vapeo del mundo en términos de ingresos, con un 22,8% del total de la cuota de mercado mundial en 2021. Su cuota de mercado mundial supera la participación de las empresas que ocupan los puestos n.º 2 al n.º 5.

Más información o consultas de los periodistas, comuníquese con Tommy Gilchrist en el 0044 7388 110 679 o por correo electrónico: tommy@davidroach.co.uk.

