Comunicado de prensa de Business Wire: Front Office Sports

Front Office Sports, marca líder de medios de comunicación en diversas plataformas concebida para el consumidor de deportes moderno, junto con PointsBet, la casa de apuestas deportivas online más pujante de Estados Unidos, se unen en esta propuesta innovadora para ofrecer las fortalezas únicas de cada empresa.

Front Office Sports, a leading multiplatform media brand built for the modern sports consumer, together with PointsBet, the fastest growing online sportsbook in the U.S., are teaming up to deliver a groundbreaking partnership that brings together the unique strengths of both properties. (Graphic: Front Office Sports)

Al aprovechar las principales competencias tecnológicas y de contenido de Front Office Sports, PointsBet ahora puede ofrecer a sus apostadores sofisticados las últimas noticias, las mayores apuestas y los mejores estímulos por correo electrónico de suscripción, lo que representa el destino digital ideal para los apostadores que buscan una ventaja.

"Estamos muy contentos de asociarnos con Front Office Sports para crear este boletín de noticias único en su tipo y pensado para el apostador moderno", sostuvo Liam Roecklein, vicepresidente ejecutivo de contenidos de PointsBet. "El boletín titulado 'Hustle' de PointsBet ofrecerá noticias de primera mano, conocimientos, promociones únicas y mucho más a partir de esta primavera en el hemisferio sur, precisamente para la inauguración de la temporada de fútbol americano. Estamos seguros de que 'Hustle' será imperdible para los apostadores sofisticados que siempre buscan una ventaja".

Esta asociación única entre Front Office Sports y PointsBet también permitirá generar valor en diversas áreas, como el crecimiento, la monetización y la participación del público.

"Estamos encantados de poder aportar nuestra experiencia en el desarrollo y publicación de un boletín de noticias especializado para uno de los líderes del rubro de las apuestas deportivas", afirmó Andrew Budkofsky, director de ingresos de Front Office Sports. "Millones de personas ya pueden disfrutar de un boletín producido de manera profesional, que ofrece un nivel extraordinario de análisis y perspectivas para las apuestas".

El boletín, creado por el estudio de contenidos interno de Front Office Sports, se lanzará tres veces por semana (domingo, lunes y jueves) a partir del jueves 8 de septiembre. El plan es ampliar la frecuencia del boletín a cinco veces por semana en esta primavera del hemisferio sur.

ACERCA DE FRONT OFFICE SPORTSFront Office Sports es una marca de medios en diversas plataformas, creada para el consumidor deportivo moderno y consumida por un público influyente y en rápida expansión de más de 20 millones de personas al mes, a través de nuestros boletines, sitio web, podcasts y canales sociales.

Cuenta con el respaldo de SC.Holdings, una empresa de inversiones y asesoramiento estratégico con sede en Nueva York, y de Crain Communications, uno de los mayores conglomerados editoriales especializados en negocios con 21 marcas líderes de empresas, comercio y consumo en Norteamérica, Europa y Asia.

En 2021, Front Office Sports fue reconocida como una de las empresas más innovadoras por la revista Fast Company, y su trabajo con los clientes ha sido reconocido como finalista en varios premios del sector.

ACERCA DE POINTSBETPointsBet es una casa de apuestas que cotiza en la Bolsa de Australia y que opera en Australia, Estados Unidos, Canadá e Irlanda. PointsBet ha desarrollado una plataforma de apuestas escalable basada en la nube, a través de la cual ofrece a sus clientes productos innovadores en apuestas deportivas y de carreras, apuestas de depósito anticipado en carreras (ADW) y iGaming.

