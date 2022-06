Comunicado de prensa de Business Wire: Future Markets Research

The Future Markets Research Tank se enorgullece en presentar comentarios de mercado sobre PlantX (CSE: VEGA, FRA: WNT1), líder impulsado por tecnologías emergentes de comercio electrónico de estilo de vida y de productos de origen vegetal. Para leer el informe completo, haga clic aquí o entre al enlace: https://bit.ly/3H5nKwW

Datos clave:

-- En la actualidad, el comercio electrónico se torna cada vez más en el principal método para comprar. Aunque el consumo se ha reducido en los últimos meses, algunas regiones recién ahora han comenzado a acoger el comercio electrónico, por lo cual el mercado se recuperará pronto a medida que se adopta gradualmente la venta minorista en línea por los beneficios que conlleva.

-- PlantX podrá beneficiarse en gran medida gracias a este crecimiento previsto y podrá transformarse en uno de los líderes en la promoción y distribución de productos de origen vegetal. El sector de productos de origen vegetal aún está en pañales, por eso hay un largo camino de crecimiento por delante para las empresas incipientes que estudian nuevas oportunidades en esta industria.

-- PlantX está en una posición única para beneficiarse de la rápida expansión de la industria al expandir sus categorías de productos de manera gradual. Con una base de clientes que aumenta cada día, la empresa pasa a ser una marca de referencia de productos de origen vegetal. A medida que su presencia en línea e internacional se expande, surgirán oportunidades más rentables.

-- Con el impresionante crecimiento logrado hasta ahora por PlantX y su extenso ecosistema digital, se convierte en una verdadera promesa como líder impulsado por tecnologías emergentes de estilo de vida y productos de origen vegetal. Si PlantX ahora puede comenzar a pasar a un modelo operativo modesto y erigirse en base a la rentabilidad, tal como lo manifestó en un anuncio reciente, la empresa podría lograr un gran éxito y posiblemente estaría muy bien posicionada para retribuir a los inversores.

FMRT comentó:"Las tendencias crecientes en comercio electrónico y la adopción masiva de hábitos de consumo de productos de origen vegetal son evidentes en la sociedad moderna. Mientras el mercado continúa evolucionando y se desarrollan más tecnologías, vemos cada vez más actores interesantes en estas áreas. En esteartículo, abarcamos varias compañías líderes del área, haciendo especial hincapié en PlantX. Esperamos que la información presentada ayude a evaluar los riesgos y las oportunidades del área".

