Comunicado de prensa de Business Wire: GC Aesthetics

GC Aesthetics®, Inc. (GCA), una empresa privada de tecnología médica que ofrece soluciones estéticas y reconstructivas para el cuidado de la mujer, anunció hoy sus planes de crecimiento y expansión en el mercado brasileño, el segundo mercado más grande de aumento de senos en el mundo.

GC Aesthetics® ha estado ejecutando un ambicioso viaje de reposicionamiento de la marca y la cartera para ofrecer una gama de productos inteligente, única y clínicamente probada, y segura para satisfacer las necesidades de las mujeres y los cirujanos brasileños.

La estrategia de crecimiento en Brasil incluye dos pilares principales. En primer lugar, la comercialización de todos los productos y soluciones de GC Aesthetics® diseñados para apoyar el mejor resultado del viaje de mejora de los senos de las mujeres, antes, durante y después de la cirugía. Esta cartera única no solo se destaca en la industria actual, sino que está alineada con la posición de liderazgo de la empresa y los planes de crecimiento que evolucionan de fabricantes de implantes mamarios a proveedores de soluciones.

El crecimiento de los ingresos de GC Aesthetics® en Brasil también está relacionado con el certificado de ANVISA (Agencia Brasileña de Regulación Sanitaria) que acaba de obtener para la reintroducción de los implantes mamarios The Round Collection?. Este exclusivo implante mamario de superficie microtexturada ha sido la opción de preferencia de los cirujanos en Brasil: el 99%de los cirujanos plásticos encuestados consideran The Round Collection? como el producto de confianza en términos de seguridad y rendimiento.

"Según nuestra encuesta más reciente, la seguridad probada a largo plazo y el tipo único de microtextura son las dos razones principales por las que los cirujanos plásticos brasileños prefieren los implantes The Round Collection frente a la competencia. Estamos muy contentos de volver a Brasil con este producto y ofrecer a los cirujanos y a los pacientes un dispositivo médico probado a largo plazo, seguro y fiable. Los pedidos anticipados de este producto han superado lo que habíamos planeado, y estamos esperando un futuro muy brillante, líder en Brasil y en el mundo", comunicó Carlos Reis Pinto, CEO de GC Aesthetics®.

"En GCA®, nos dedicamos a avanzar en la ciencia de la estética médica y a ofrecer un rendimiento clínico, operativo y comercial excepcional para ser el socio preferido de los cirujanos y médicos en todo el mundo, estamos entusiasmados con la reintroducción de The Round Collection? en Brasil y estamos expectantes de presentar nuestra marca como ONE GCA", mencionó Ron Cosmas, CCO de GCA®.

GC Aesthetics® presentará la reintroducción de este producto en la Jornada Paulista de Cirurgia Plástica, que se celebrará del 15 al 18 de junio en el WTC de São Paulo, Brasil. Diseñados para el rendimiento , los implantes mamarios Round Collection? tienen un perfil de seguridad a largo plazo sin igual. The Round Collection? de GC Aesthetics® forma parte del mayor estudio clínico europeo a largo plazo sobre implantes mamarios con resultados excepcionales a los 10 años y recientemente se han publicado los datos de un seguimiento de pacientes a los 17 años, único en su género, con una notable satisfacción de los pacientes.

Acerca de GC Aesthetics

GC Aesthetics es una empresa mundial de tecnología médica de larga trayectoria que desarrolla, fabrica y comercializa una amplia gama de productos estéticos patentados que permiten a los pacientes sentirse seguros y confiados en su vida personal.

A lo largo de sus 40 años de historia, GCA se ha dedicado a avanzar en la ciencia de la estética médica y a ofrecer implantes mamarios de alta calidad para el aumento de pecho y la cirugía reconstructiva mamaria. Hemos vendido más de 3 millones de implantes en 70 países, y nuestros productos están respaldados por datos clínicos publicados durante 10 años que demuestran una seguridad y una eficacia clínica convincentes.

La estrategia de integración vertical de la empresa permite un rendimiento clínico, operativo y comercial excepcional, lo que permite a GCA ofrecer productos competitivamente diferenciados a cirujanos y pacientes. Gracias a una cultura de innovación continua y a su dedicación a la atención al cliente, GCA se ha consolidado como proveedor líder de soluciones de estética médica y como socio de elección para los pacientes que buscan mejorar su vida.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220615005657/es/

Contacto

Fara Naomi Macias, directora de marketing faramacias@gcaesthetics.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.