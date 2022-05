Comunicado de prensa de Business Wire: Giga Carbon Neutrality Inc.

Giga Carbon Neutrality Inc. ("GCN"), la empresa dedicada a la tecnología y el transporte comercial limpios, y la Autoridad Portuaria de Amberes-Brujas (Bélgica), operadora del mayor puerto de exportación de Europa, del principal puerto de paso de vehículos y del más importante centro químico de Europa, celebraron un acto de firma de una cooperación estratégica mutua.

GCN ejecutará programas piloto de automatización de vehículos y buques en Bélgica, además de consolidar la posición de liderazgo del puerto en la cadena de suministro global. Por su parte, la Autoridad Portuaria de Amberes-Brujas ayudará al desarrollo de GCN en Europa a través del apoyo y las relaciones necesarias para facilitar mayores oportunidades de crecimiento para el negocio global de GCN.

La firma del acuerdo de cooperación estuvo a cargo de Tom Hautekiet, director de operaciones del puerto de Amberes-Brujas, y Richard Martin, director ejecutivo de GCN.

Richard Martin, director ejecutivo de Giga Carbon Neutrality, comentó:

Con este acuerdo, GCN y el Puerto de Amberes-Brujas se ponen a la cabeza en el cumplimiento de los objetivos de reducción de carbono establecidos por la Unión Europea. Queremos trabajar ya mismo con el Puerto y ayudar a sus operaciones con nuestra flota de vehículos eléctricos de hidrógeno y batería.

Tom Hautekiet, director de operaciones del Puerto de Amberes-Brujas, comentó:

El puerto de Amberes-Brujas, como el mayor centro del sector automotriz de Europa, se complace en dar la bienvenida a GCN. La cooperación impulsará a un nivel superior el papel de la automoción en el puerto de Amberes-Brujas y contribuirá a hacer realidad la "estrategia de puerto limpio", nuestra mayor ambición.

Acerca de Giga Carbon Neutrality (www.gigacarbonneutrality.com)

Giga Carbon Neutrality es una empresa especializada en movilidad y tecnología de energías limpias que facilita a las empresas de transporte industrial y comercial la explotación de flotas de vehículos confiables y no contaminantes. La cartera de GCN incluye vehículos y embarcaciones marinas a pila de combustible de hidrógeno y eléctricos a batería, así como almacenamiento de energía limpia, carga y apoyo a la infraestructura de reabastecimiento de combustible.

Giga Carbon Neutrality, Inc, es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Columbia Británica, Canadá, con domicilio social en 2270-8788 McKim Way, Richmond, BC. V6X 4E2, Canadá.

Acerca de la Autoridad Portuaria de Amberes-Brujas, Bélgica

La Autoridad Portuaria combinada, como nodo europeo de energía verde, seguirá ampliando la evolución de proyectos como la recuperación, el almacenamiento y la reutilización del CO2 para mejorar la confiabilidad y la sostenibilidad de la cadena de suministro logístico mundial. El clúster de empresas químicas de la plataforma de Amberes y la ubicación costera de la plataforma de Brujas servirán para promover el desarrollo del sector de la energía del hidrógeno. La Autoridad Portuaria de Amberes-Brujas desempeñará un papel importante en la consecución de los objetivos europeos de reducción de las emisiones de carbono.

Para obtener más información: Richard Martin Giga Carbon Neutrality press@gigacarbonneutrality.com

