Comunicado de prensa de Business Wire: Global Processing Services

Global Processing Services ("GPS"), una de las principales plataformas tecnológicas de pagos a nivel mundial, anunció hoy su asociación con Featurespace, el principal proveedor mundial de análisis de comportamiento adaptativo para la detección de fraudes y la gestión de riesgos, con el fin de crear una solución de mitigación del fraude en el procesamiento de emisores líder en el mercado.

GPS incorporará ARIC? Risk Hub de Featurespace, líder en el sector, a su conjunto de servicios de gestión de fraudes y riesgos a nivel mundial. ARIC Risk Hub reforzará aún más la tecnología de fraude de GPS al mejorar las tasas de detección de fraude en más del 70%, reduciendo los falsos positivos en un 80% y abordando la actividad fraudulenta en tiempo real.

GPS Fraud Advantage, impulsado por Featurespace, se mejorará con la ampliación del equipo de prevención de fraudes de GPS, lo que permitirá a sus clientes supervisar, actuar y gestionar completamente las alertas de fraude en todo el proceso de pago. Se espera que GPS Fraud Advantage con tecnología de Featurespace esté disponible a mediados de 2023 y que la primera fase del despliegue comience a principios de 2023.

"La sofisticación y la escala del fraude en los pagos sigue evolucionando a un ritmo rápido, lo que lo convierte en uno de los mayores riesgos de la industria de los pagos en la actualidad", afirmó Kevin Schultz, director general de GPS. "Minimizar el fraude en los pagos es una prioridad estratégica tanto para GPS como para nuestros clientes en todo el mundo, que dan prioridad a la protección de las cuentas de sus titulares de tarjetas".

Schultz agregó: "Esta asociación con Featurespace es la primera de las muchas mejoras de nuestras capacidades de pago de emisores que GPS anunciará en los próximos meses. Nuestro compromiso con nuestros clientes es ofrecer una amplia gama de servicios de pago líderes en el sector de forma segura y fiable para que puedan cumplir con sus objetivos empresariales".

ARIC Risk Hub de Featurespace es una herramienta de prevención del fraude en tiempo real líder en el sector, elegida por muchas de las principales empresas de tarjetas y pagos en el mundo para permitirles protegerse con éxito contra los desafíos del fraude en evolución e impulsar mayores tasas de aprobación, al tiempo que se minimizan las alertas de falsos positivos. Mediante una combinación de aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA), ARIC Risk Hub aprende y se adapta a partir del historial de transacciones de cada titular de tarjeta para generar puntuaciones de riesgo, alertas y acciones sobre transacciones potencialmente fraudulentas.

"Nuestra tecnología y los resultados que obtienen nuestros clientes son reconocidos como líderes del sector por quienes están comprometidos con la lucha contra el fraude y la delincuencia financiera", expresó Martina King, directora general de Featurespace. "A través de esta asociación, GPS podrá ofrecer un nivel mejorado de experiencia del cliente y mayores garantías de seguridad, lo que permitirá a sus clientes centrarse en la innovación y el crecimiento continuos".

