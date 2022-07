Comunicado de prensa de Business Wire: Global Phosphorus Institute

El Instituto Global del Fósforo (GPI) anunció el 16 de junio de 2022 la designación del Dr. Kaushik Majumdar como director ejecutivo interino, con las misiones de poner en funcionamiento los proyectos y actividades actuales y un mayor desarrollo del GPI.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220718005061/es/

Dr. Kaushik Majumdar Interim Executive director of GPI (Photo: AETOSWire)

"Nos complace darle la bienvenida a Kaushik al GPI para dirigir y desarrollar aún más esta iniciativa global", señaló Hicham El Habti, presidente de la Universidad Politécnica Mohammed VI (UM6P) de Marruecos y presidente del GPI. "Luego de analizar los desarrollos realizados por Kaushik en el marco de otras iniciativas, estoy convencido de que con su amplia experiencia, contribuirá en gran medida a hacer avanzar significativamente al GPI".

Como líder reconocido en el desarrollo agrícola, el Dr. Kaushik Majumdar aporta más de dos décadas de experiencia en la construcción de sistemas agrícolas sostenibles a través de su enfoque en la investigación, alcance y desarrollo de capacidades en nutrición de cultivos. Más recientemente, en 2019, el Dr. Majumdar dirigió el establecimiento del Instituto Africano de Nutrición Vegetal (African Plant Nutrition Institute, APNI) como su director general, cargo que seguirá ocupando. Antes de APNI, el Dr. Majumdar fue vicepresidente de los programas de Asia y África del Instituto Internacional de Nutrición Vegetal, donde coordinó actividades de alcance e investigación sobre la nutrición vegetal en China, el Sudeste Asiático, el sur de Asia y África. El trabajo del Dr. Majumdar en África y Asia ha fomentado asociaciones y equipos eficaces y la movilización de recursos para mejorar la sostenibilidad dentro de los sistemas de producción de alimentos más vulnerables del mundo. El Dr. Majumdar también tiene influencia activa en la política a través de sus contribuciones a la literatura científica y a los foros de oratoria.

"Espero liderar la visión de GPI al involucrar a las partes interesadas en la discusión sobre la administración del fósforo y su papel en abordar algunos de los problemas más críticos relacionados con la resiliencia de los sistemas alimentarios, la nutrición global y la sostenibilidad ambiental", dijo el Dr. Majumdar.

Este nombramiento se realiza tras la renuncia del anterior director ejecutivo, Dr. Amit Roy.

El Dr. Amit Roy decidió renunciar, con fecha efectiva el 16 de junio de 2022, para dedicar su tiempo a actividades relacionadas con la Seguridad de Alimentos y Fertilizantes, particularmente en los países menos desarrollados.

Acerca de GPI

El Global Phosphorus Institute (GPI) es una organización global con una visión holística, un impacto y una participación a favor de garantizar el uso responsable del fósforo a través de ciencia de vanguardia y diálogo con las partes interesadas.

Fue inaugurado el 2 de junio de 2021 por la Universidad Politécnica Mohammed VI (UM6P) y la Fundación Ibn Rochd para la Ciencia y la Innovación (Ibn Rochd Foundation for Science and Innovation, FIRSI), ambas con sede en Marruecos.

*Fuente: AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220718005061/es/

Contacto

Anas Aguenaou Anas.Aguenaou@tgpi.org

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.