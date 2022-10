Comunicado de prensa de Business Wire: GlobalLogic Inc.

GlobalLogic Inc., empresa del Grupo Hitachi y líder en Ingeniería Digital, anunció hoy la apertura de dos nuevos centros de ingeniería y ventas en México. Los centros estarán ubicados en Guadalajara y Ciudad de México. La expansión ayudará a GlobalLogic a satisfacer la fuerte demanda de soluciones digitales, ya que las empresas de todas las industrias y de todo el mundo continúan transformando sus productos y experiencias digitales para atraer mejor a sus clientes, acceder a nuevas fuentes de ingresos y hacer sus ofertas más sostenibles. Los centros amplían la presencia actual de GlobalLogic en América Latina, que incluye centros de ingeniería y ventas en Argentina y Chile.

"Hemos llevado a cabo una campaña de expansión constante durante años, identificando huecos en el mercado y emparejándolos con centros de clientes emergentes", afirmó Vishal Anand, vicepresidente del Grupo y jefe de las Américas de GlobalLogic. "La región de América Latina es un componente clave de esa estrategia de crecimiento, ya que nuestros clientes buscan ofrecer productos y servicios diferenciados junto con experiencias ricas de los clientes aprovechando las tecnologías digitales. Nuestro enfoque de expansión geográfica probada se une a las capacidades de ingeniería de productos y transformación digital de GlobalLogic con grupos de talento de deslocalización cercana (nearshore), aumentando así nuestra escala de ingeniería en beneficio de nuestros clientes en todo el mundo".

GlobalLogic se especializa en ingeniería digital: combinando el diseño de experiencias, la ingeniería de software y la ingeniería de datos/contenido para abordar las necesidades de sus clientes globales. La nueva geografía proporciona acceso al talento técnico en México y ofrece a los clientes de GlobalLogic la oportunidad de trabajar con un conjunto de habilidades ampliado y diversificado. Como parte de la familia del Grupo Hitachi, la presencia de GlobalLogic en México también complementará la importante presencia local de Hitachi, para ofrecer soluciones conjuntas a los clientes de Hitachi en toda Latinoamérica.

"Estamos experimentando una nueva fase de evolución de los negocios a medida que la digitalización a través de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y las tecnologías de la nube cambian drásticamente lo que es posible", afirmó Juan Bello, vicepresidente y jefe de LatAm, GlobalLogic. "Con ese fin, GlobalLogic proporciona constantemente una mezcla integral de habilidades y capacidades de ingeniería para garantizar que estamos preparados para ayudar a todos los clientes a cumplir con sus objetivos únicos. Estamos orgullosos de poder hacerlo ahora gracias al apoyo y compromiso de la comunidad de ingenieros de México".

Las nuevas instalaciones están plenamente operativas y ya prestan servicio a varios clientes tecnológicos globales.

Acerca de GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) es líder en ingeniería digital. Ayudamos a marcas en todo el mundo a diseñar y desarrollar productos, plataformas y experiencias digitales innovadoras para el mundo moderno. Al integrar el diseño de experiencias, la ingeniería compleja y la experiencia en datos, ayudamos a nuestros clientes a imaginar lo que es posible y a acelerar su transición hacia los negocios digitales del mañana. Con sede en Silicon Valley, GlobalLogic cuenta con estudios de diseño y centros de ingeniería en todo el mundo, extendiendo nuestra profunda experiencia a clientes de los sectores de la automoción, las comunicaciones, los servicios financieros, el cuidado de la salud y las ciencias de la vida, la fabricación, los medios de comunicación y el entretenimiento, los semiconductores y la tecnología. GlobalLogic es una empresa del grupo Hitachi que opera bajo la dirección de Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), que contribuye a una sociedad sostenible con una mayor calidad de vida impulsando la innovación a través de los datos y la tecnología como negocio de innovación social.

GlobalLogic es una marca comercial de GlobalLogic. Todas las demás marcas, productos o nombres de servicios son o pueden ser marcas comerciales o de servicio de sus respectivos propietarios.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221004005407/es/

Contacto

Medio de comunicación GlobalLogic, Inc. (Global) Heather Ailara 211 Communications +1.973.567.6040 heather@211comms.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.