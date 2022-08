Comunicado de prensa de Business Wire: Graminex® L.L.C.

Graminex®, L.L.C. se complace en anunciar que ha completado un estudio clínico con el Extracto de polen de flores (Flower Pollen Extract) Graminex® para la incontinencia urinaria femenina y la salud urinaria con resultados positivos. Este estudio se realizó como un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para investigar la eficacia de los Extractos de polen de flores Graminex® en 190 mujeres sanas con incontinencia urinaria. El análisis preliminar indicó que se encontraron mejoras significativas en el grupo de estudio con el Extracto de polen de flores Graminex® para indicadores de calidad de vida de incontinencia urinaria múltiple.

Durante muchos años, los extractos de polen de flores se han estudiado para los síntomas de la menopausia de las mujeres. Recientemente, Graminex® ha descubierto beneficios en la categoría de incontinencia urinaria más específica para la salud de la mujer, particularmente la urgencia inducida por estrés. La incontinencia urinaria es más pronunciada en mujeres posparto así como durante la menopausia.

"Hay una gran cantidad de mujeres que experimentan una calidad de vida reducida debido a la incontinencia urinaria. Con los resultados de este estudio, Graminex se complace en presentar una alternativa natural para ayudar a mejorar la vida de las mujeres en un momento en que más se necesita", dijo Colleen May, Directora de Negocios.

Acerca de Graminex®L.L.C.

Graminex® L.L.C. es el productor líder de Graminex® Flower Pollen Extract?, producto natural y sin solventes. Graminex® es propietario y administra de forma directa más de 6500 hectáreas de tierras de cultivo en el noroeste de Ohio para satisfacer las necesidades de sus clientes. Los ingredientes activos de Graminex son cultivados y procesados para las industrias de suplementos dietéticos, productos nutracéuticos y farmacéuticos, alimentos y cuidado de la piel. Graminex® comercializa su propia línea de suplementos dietéticos y se enfoca en el cuidado de la próstata, el cuidado del sistema urinario, la atención menopáusica y el cuidado de la piel.

Para obtener más información, comuníquese con Colleen May de Graminex®, L.L.C. al +1 (419) 278-1023 o por correo electrónico a graminex@graminex.com. También puede visitar www.graminex.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220801005217/es/

Contacto

Justin E Ritter asuntos regulatorios +1 (419) 278-1023

o

Colleen E. May Directora de Negocios +1 (419) 278-1023

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.