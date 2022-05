Comunicado de prensa de Business Wire: Gurobi Optimization, LLC

Gurobi Optimization, LLC, empresa creadora del solucionador de optimización matemática más rápido del mundo, anunció que el Gobierno de Chile ha recibido el prestigioso Premio Franz Edelman por su sobresaliente trabajo de operaciones durante la pandemia de COVID-19. Los Ministerios de Salud y de Ciencias se asociaron con el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) y la empresa de telecomunicaciones Entel para desarrollar innovadoras metodologías que han dado forma a la lucha del país contra el virus. La tecnología de Gurobi ha desempeñado un rol clave en el estudio serológico de la iniciativa al asegurar la asignación óptima de las estaciones de exámenes móviles, una iniciativa que ha demostrado en definitiva la importancia de las vacunas de refuerzo.

Cuando la pandemia golpeó a Chile durante la primavera de 2020, la ciencia, la investigación de operaciones y la analítica desempeñaron papeles clave en la reacción integral del país. La colaboración entre Chile e ISCI se focalizó en cuatro iniciativas clave: 1) análisis de los efectos reales de los confinamientos en diferentes regiones; 2) asignación de la capacidad limitada de las salas de urgencia; 3) aumento en la capacidad de realización de exámenes y detección activa; y 4) implementación de un programa nacional de vigilancia serológica que influyó significativamente en las opciones de vacunación y dosis de refuerzo de Chile.

"Durante la primera ola en 2020, observamos una gran disparidad en la efectividad de los confinamientos entre las diferentes regiones, e incluso dentro de una misma ciudad", explicó el investigador de ISCI, Marcelo Olivares. "Al ver esto, quedó de manifiesto que necesitábamos indicadores diferentes al de nuevos casos para evaluar con rapidez la efectividad de los confinamientos debido a que esperar a observar la evolución de los casos probó ser una reacción demasiado tardía para contener los brotes".

Los equipos de investigación utilizaron datos de movilidad anónimos para anticipar los brotes, lo que ayudó a las autoridades a desarrollar estrategias de confinamiento más efectivas. Esto tuvo como resultado una reducción estimada de 13.000 casos, 550 hospitalizaciones y 370 fallecimientos. Los datos de movilidad también revelaron que el distanciamiento social resultaba más difícil para las familias de bajos ingresos, lo que permitió al gobierno proporcionar ayuda más focalizada.

En tanto, el Ministerio de Salud tomó el control de las camas de urgencia en todo el país, combinando los hospitales públicos y privados en un solo sistema centralizado, transportando pacientes desde ciudades más congestionadas a zonas con menor congestión. Los investigadores de ISCI prepararon pronósticos basados en datos cada dos días respecto de la necesidad de camas de urgencia con el fin de aumentar progresivamente la capacidad.

Para identificar más casos asintomáticos, el gobierno aumentó los puntos móviles de exámenes en espacios públicos. Los Ministerios de Salud y de Ciencias trabajaron con ISCI para ubicar de manera eficiente estas estaciones al combinar la movilidad con los datos epidemiológicos. Estas iniciativas activas de detección evitaron aproximadamente 23.000 casos, 900 hospitalizaciones y 450 fallecimientos.

Sin acceso a grandes cantidades de vacunas de ARN mensajero, el gobierno de Chile necesitaba que su propio sistema probara y monitoreara la efectividad de otras tecnologías de vacunación disponibles. Con el fin deasignar estaciones de exámenes móviles capaces de proporcionar muestras representativas tanto de personas vacunadas como no vacunadas, el equipo de investigación de Chile utilizó el Optimizador Gurobi para formular un problema de Programación de enteros basado en patrones de movilidad y datos demográficos. Esto permitió al equipo determinar las zonas de censo en las que se debían realizar exámenes. El problema se formuló y resolvió para cada una de las 16 regiones del país, y los exámenes resultantes proporcionaron evidencia clave para apoyar una dosis de refuerzo en un momento en que su necesidad no estaba aún clara. La adopción temprana de las dosis de refuerzo evitaron aproximadamente 29.000 casos, 1.000 hospitalizaciones y 1.000 fallecimientos.

Como ganador del Premio Franz Edelman, Chile se incorpora a las filas del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. y de otros galardonados anteriores que han mejorado la eficiencia organizacional, que han ayudado a promover negociaciones de paz y que han salvado millones de vidas. Conocido en la industria como el "Premio Nobel de la investigación de operaciones", la competencia es presentada cada año por INFORMS (Institute for Operations Research and the Management of Sciences).

"Nos sentimos orgullosos por esta nominación", señaló Andrés Couve, Ministro de Ciencias de Chile. "Demuestra que [la coordinación entre] la comunidad científica, el sector privado y el gobierno -lo que no siempre es fácil- es posible. . . y lo hicimos en un país que se sitúa lejos de los centros de ciencias y tecnología, una nación joven que se prepara junto a la comunidad científica para abordar futuros desafíos. También pensamos que esta nominación es una buena oportunidad para demostrar que Chile puede ser un ejemplo de cómo se utiliza la ciencia en las políticas públicas".

Acerca de Gurobi Optimization

Gurobi produce el solucionador de optimización matemática más poderoso del mundo -Gurobi Optimizer- utilizado por las empresas globales más importantes del planeta en más de 40 industrias diferentes para resolver con rapidez problemas complejos del mundo real y tomar decisiones automatizadas que optimizan su eficiencia y rentabilidad. Como líder del mercado de software de optimización matemática, buscamos entregar no solo el mejor solucionador sino también el mejor soporte, de forma que las empresas puedan aprovechar al máximo el poder de la optimización matemática (de manera independiente o en conjunto con otras técnicas de IA, como el aprendizaje automático) para impulsar decisiones de negocios y resultados óptimos.

Fundada en 2008, Gurobi tiene operaciones en toda América, Europa y Asia, y posee más de 2.500 clientes a nivel global que incluyen SAP, Air France, Uber y la National Football League (NFL). Para obtener más información, visite https://www.gurobi.com/ o llame al +1 713 871 9341.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220503006308/es/

Contacto

Nell-Marie Colman (540) 952 9719 Gurobi Optimization colman@gurobi.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.