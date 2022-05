Comunicado de prensa de Business Wire: HCL Group

HCL Group y UNLEASH, un programa de innovación global para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, anunciaron una colaboración de un año para movilizar a los jóvenes y desarrollar soluciones innovadoras a favor de promover la conservación de los ecosistemas acuáticos. Estas soluciones tendrán como objetivo abordar los desafíos desde la Fuente (montañas y glaciares) hasta el Sumidero (océanos y mares) y sus vínculos con los ecosistemas terrestres.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220520005182/es/

La conservación de la naturaleza y los océanos juegan un papel fundamental en nuestra supervivencia. Los ecosistemas terrestres y acuáticos nos proporcionan alimento, agua, oxígeno, energía y medicinas. Regulan nuestro clima, proporcionan polinización a los cultivos y reducen el impacto de los peligros naturales.

A pesar de la importancia vital de los ecosistemas de nuestro planeta, estamos experimentando un deterioro de nuestros hábitats naturales causados por el hombre: la actividad humana ha alterado casi el 75 % de la superficie terrestre de la Tierra, comprimiendo la vida silvestre y la naturaleza en un rincón cada vez más pequeño.1 Además, el calor del océano está en niveles récord y cada año llegan al océano hasta 12 millones de toneladas métricas de plástico, lo que daña los ecosistemas de todo el mundo. Sin mantener ecosistemas terrestres y acuáticos saludables y biodiversos, el progreso en los ODS restantes de las Naciones Unidas está en riesgo crítico.

Para hacer frente a tales desafíos, UNLEASH y HCL colaborarán para establecer un año de acción liderada por jóvenes. Específicamente, la asociación permitirá a los jóvenes desarrollar soluciones que abarquen el ODS 14 (Vida submarina) y el ODS 15 (Vida terrestre), y explorar sinergias con otros ODS también. Durante el proceso, serán guiados por expertos de la industria y recibirán apoyo práctico para garantizar que las soluciones se relacionen con el contexto y sean factibles en la práctica.

HCL Group con su gran presencia en los negocios a través de HCL Technologies, HCL Infosystems y HCL Healthcare; y sus organizaciones de desarrollo social, incluidas la Fundación filantrópica Shiv Nadar y The Habitats Trust, y su brazo de RSE, la Fundación HCL, ha estado abordando problemas reales relacionados con los ODS. El HCL Group, con su amplia experiencia en diferentes sectores y su carta de sostenibilidad holística y poderosa, es el socio perfecto para UNLEASH a favor de impulsar con éxito sus esfuerzos de innovación de los ODS.

"La innovación, el espíritu empresarial, la humanidad y una cultura centrada en las personas son parte del núcleo de HCL, y es importante para nosotros que nuestro progreso se refleje en el desarrollo de un mundo mejor. Nuestras diversas entidades ya han estado impulsando importantes proyectos para ayudar a crear un impacto positivo para las personas y el planeta. La colaboración de HCL con UNLEASH para llevar la innovación a los ODS, y específicamente a la preservación de la naturaleza y la conservación de los océanos, es un paso esencial en nuestros esfuerzos generales de sostenibilidad", dijo Roshni Nadar Malhotra, directora ejecutiva de HCL, presidente de HCL Technologies, fideicomisaria de la Fundación Shiv Nadar y fundadora de The Habitats Trust.

Con el apoyo continuo de HCL en el camino temático Desde las fuentes hasta los sumideros, UNLEASH Talents tendrá la oportunidad de trabajar en desafíos localizados al unirse a UNLEASH Hack en la Universidad Shiv Nadar, Delhi NCR (parte del HCL Group). A principios de este año, UNLEASH Talents participó en otros tres UNLEASH Hacks relacionados con este tema, explorando los desafíos de los ecosistemas acuáticos del Mediterráneo, el Danubio, Haití y Hawái y definiendo soluciones que pueden generar un impacto local positivo en esas regiones. La asociación ayudará a escalar una solución existente en etapa inicial en el espacio de la biodiversidad a través de la inscripción en un programa de incubación, UNLEASH Plus. Se organizarán sesiones de información temática a lo largo de 2022, que brindarán inspiración y aprendizajes clave sobre la esencia del tema. Estos esfuerzos de un año culminarán en el Laboratorio de Innovación Global en India que será testigo de una reunión de más de 1000 jóvenes talentosos durante un proceso de innovación de una semana y los ayudará a desarrollar soluciones para los desafíos indios y globales dentro de la conservación de los ecosistemas acuáticos y terrestres. Las mejores soluciones del laboratorio se llevarán a casa premios en forma de subvenciones para poner en marcha la implementación de las soluciones desarrolladas. A lo largo de esta asociación, HCL permitirá el acceso a sus célebres líderes empresariales, expertos técnicos y profesores y académicos de renombre mundial para servir como facilitadores, mentores y expertos que ayudarán a los participantes en los diversos programas a desarrollar soluciones innovadoras.

La asociación permite a UNLEASH sumergirse profundamente en ODS 14 y ODS 15, y establecer verdaderamente una comunidad de agentes de cambio, trabajando con los desafíos de la naturaleza.

"El viaje de HCL en innovación y desarrollo es una inspiración para toda la comunidad UNLEASH. Estamos muy agradecidos por su asociación en un tema tan importante como la conservación acuática de nuestro planeta y la búsqueda de soluciones para su preservación a través de nuestros diferentes programas durante el transcurso de este año",dijo el presidente de UNLEASH, Flemming Besenbacher.

Acerca de HCL Group

Fundada en 1976 como una de las empresas emergentes de garaje de TI originales de la India, HCL es pionera en la informática moderna con muchas novedades en su haber, incluida la introducción de la computadora basada en microprocesador de 8 bits en 1978 mucho antes que sus pares globales. En la actualidad, HCL Group tiene presencia comercial en todos los sectores, incluidos el tecnológico y el sanitario, y está compuesto por tres empresas del grupo: HCL Technologies, HCL Infosystems y HCL Healthcare. El HCL Group genera ingresos anuales de más de 11 500 millones de USD con más de 209 000 empleados que operan en 52 países.

El Grupo también incluye una de las fundaciones filantrópicas más prolíficas de la India: la Fundación Shiv Nadar. Establecida en 1994, la Fundación está comprometida con la creación de una sociedad más equitativa basada en el mérito mediante el empoderamiento de las personas a través de la educación transformadora. En los últimos 27 años, ha invertido más de mil millones de dólares en siete instituciones e iniciativas emblemáticas en educación y arte. The Habitats Trust, también una fundación filantrópica dentro del HCL Group, trabaja específicamente para proteger los hábitats naturales y sus especies autóctonas de flora y fauna. Establecida en 2018, la joven fundación está llevando a cabo importantes iniciativas que ayudarán a asegurar un futuro positivo para las especies silvestres y sus hábitats.

La Fundación HCL, el brazo de Responsabilidad Social Corporativa de HCL, ha instituido programas e iniciativas emblemáticas para contribuir a los ODS. Su trabajo está ayudando a generar un impacto positivo y duradero en las personas y el planeta, a través de programas sostenibles a largo plazo, y garantiza el acceso equitativo, las oportunidades y el desarrollo holístico para todos.

Para obtener más información, visite www.hcl.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220520005182/es/

Contacto

Para cualquier consulta o información, póngase en contacto con: Sadaf Khan | Sadaf-k@hcl.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.