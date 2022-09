Comunicado de prensa de Business Wire: Hill+Knowlton Strategies

Hill+Knowlton Strategies (H+K), una de las empresas de comunicaciones líderes en el mundo, anunció hoy dos movimientos relacionados a la estrategia: la adquisición de JeffreyGroup, una de las empresas independientes más respetadas de comunicaciones corporativas, asuntos públicos, y firma de consultoría de marketing en América Latina, convirtiendo a H+K en la agencia de comunicación global preeminente en la región; y el lanzamiento global de su compañía Ideal con sede en Brasil como una marca internacional, ahora enfocada principalmente en empresas de tecnología disruptiva y emergente.

"A través de esta transacción, Hill+Knowlton está dando dos pasos adelante - convirtiéndose en el actor global preeminente en América Latina a través de la combinación de negocios altamente complementarios y de tamaño similar, y creando un segundo motor de crecimiento para nuestra práctica industrial más grande", dijo AnnaMaria DeSalva, Chairman Global y CEO. "Nos estamos beneficiando de un impulso significativo en nuestro negocio a nivel mundial. Ambas acciones manifiestan aún más nuestra estrategia y abren nuevas vías de crecimiento".

Creando la Red Global Líder en América Latina

La incorporación de JeffreyGroup se basa en la eminencia de la red internacional de Hill+Knowlton, duplicando la presencia de la firma en América Latina y creando la mayor presencia de agencia global en la región. Con sede en Miami y oficinas en la Ciudad de México, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo y Buenos Aires, JeffreyGroup ha sido una fuerza dominante en América Latina durante casi tres décadas, desarrollando programas innovadores y galardonada en comunicaciones corporativas y de marca, así como estrategias de asuntos públicos para clientes en una amplia gama de sectores industriales. Recientemente, JeffreyGroup obtuvo más nominaciones que cualquier otra agencia en los próximos Premios SABRE de América Latina 2022 de PRovoke Media.

JeffreyGroup continuará operando su marca distintiva en América Latina como parte de Hill+Knowlton. Brian Burlingame, quien ha sido el CEO de JeffreyGroup desde 2015, liderará la operación latinoamericana total de H+K, que abarca los dos negocios heredados, que tienen ventas netas y números de empleados similares, pero distribuidos de manera diferente en los mercados de América Latina. Burlingame, que habla inglés, español y portugués con fluidez, ha pasado más de 25 años construyendo negocios y asesorando a una amplia variedad de empresas multinacionales en América Latina y el Caribe. Él reportará al CEO de las Américas de H+K, Richard Millar, y se unirá al Consejo de Liderazgo Global de H+K. Jeffrey Sharlach, el fundador de JeffreyGroup, continuará como su Chairman.

"JeffreyGroup ha crecido constantemente a lo largo de décadas, con un enfoque distintivo y exclusivo en América Latina, sirviendo a las empresas y marcas globales más admiradas del mundo. JeffreyGroup y Hill+Knowlton son empresas altamente complementarias, lo que permite optimizar las fortalezas de ambas marcas para formar la red global líder en la región", dijo Burlingame. "Hoy, Hill+Knowlton es una historia de crecimiento y estamos entusiasmados de ser parte de ella, aprovechando herramientas, capacidades y relaciones que beneficiarán a nuestros clientes y nuestra gente a medida que continuamos haciendo crecer nuestro negocio".

"Admiro a JeffreyGroup desde mis inicios como uno de sus clientes y estoy encantado de darles la bienvenida a la familia Hill+Knowlton y WPP", agregó DeSalva. "América Latina es uno de los mercados de comunicación más dinámicos de la actualidad, ofreciendo un alcance creciente de talento e innovación. Nuestra combinación con JeffreyGroup crea oportunidades de cambio radical. Estoy emocionada por lo que podremos hacer juntos".

Lanzamiento de una nueva marca global para servir a la industria tecnológica

En un movimiento directamente relacionado, Hill+Knowlton anunció la expansión global de su marca Ideal, ahora enfocada en la creciente necesidad del mercado de servicios de asesoría de comunicaciones estratégicas que respalden a las empresas de tecnología disruptiva y a aquellas que buscan un socio de comunicaciones altamente ágil. Ideal operará como una subsidiaria global de H+K.

El grupo Ideal, con sede en Brasil, fue originalmente adquirido por H+K en 2015, sirviendo a algunas de las marcas más importantes de la región. Ricardo César, quien ha liderado las operaciones latinoamericanas de H+K desde 2018, fue ascendido a CEO Global de Ideal y se le encargó llevar la marca y el modelo comercial de Ideal a un mercado global. César reportará al presidente y CEO Global de H+K y seguirá siendo miembro de su Consejo de Liderazgo Global.

"Ricardo ha liderado un crecimiento constante y sorprendentemente rentable, brindando innovación y creatividad a un grupo de clientes leales y en crecimiento", dijo DeSalva. "Estamos encantados de extender la marca Ideal a nivel mundial bajo su liderazgo para formar un segundo motor de crecimiento para nuestra práctica industrial más grande. Es una oportunidad única de posicionar a H+K como el socio tecnológico de comunicaciones preferido".

César trabajará en estrecha colaboración con Sara Gourlay, Global Chair de H+K, Technology+Telecoms, quien continuará supervisando la estrategia de crecimiento del sector tecnológico de extremo a extremo de la empresa, haciendo que H+K esté bien posicionada para servir a una gama completa de clientes tecnológicos, desde startupsdisruptivas hasta empresas globales establecidas que aceleran sus transformaciones digitales.

"Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos construido con Ideal en Brasil y estoy emocionado por la oportunidad de expandir este concepto globalmente", dijo Cesar. "Hemos visto un apetito en el mercado por las agencias especializadas, y es el momento adecuado para que Ideal afirme su experiencia única en contenido y digital, para nuestro creciente portafolio de clientes tecnológicos emergentes y disruptivos. Trabajando con Sara y el equipo de tecnología global, Ideal ayudará a ampliar la ya impresionante reputación de comunicaciones tecnológicas de H+K mundialmente".

Estrategias de Hill+Knowlton

Hill+Knowlton Strategies, Inc. es una consultora de comunicaciones internacional que brinda servicios a clientes locales, multinacionales y globales. H+K opera más de 70 oficinas en casi 40 países en todo el mundo, así como una extensa red de asociados, ofreciendo campañas galardonadas a clientes de todos los sectores y disciplinas y con un enfoque en la innovación continua para la industria. Con sede en Nueva York, la firma forma parte de WPP, uno de los grupos de servicios de comunicaciones más grandes del mundo.

Para obtener más información sobre H+K, haga clic aquí, síganos en Twitter aquí, síganos en Facebook aquí y síganos en LinkedIn aquí.

JeffreyGroup

JeffreyGroup es la firma independiente líder en consultoría de comunicaciones corporativas, asuntos públicos y marketing en América Latina, con una exitosa trayectoria de 29 años asesorando a empresas multinacionales y marcas globales en una amplia gama de sectores industriales. Con sede en Miami y más de 330 empleados, JeffreyGroup tiene oficinas en la Ciudad de México, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo y Buenos Aires, respaldada por una red de agencias locales asociadas que brindan capacidades en toda la región. JeffreyGroup se enorgullece de prestar servicios a algunas de las empresas más grandes del mundo y las marcas más conocidas, incluidas Amazon, American Airlines, AstraZeneca, Bacardí, Bayer, BlackRock, Johnson & Johnson, Marriott International, Salesforce, TikTok y Walt Disney World Resorts, entre otras. www.jeffreygroup.com

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220921005451/es/

Contacto

Para solicitudes de prensa:

Hill+Knowlton: Sarah Brandon, Global Marketing + Communications Lead +1 416 413 4773 sarah.brandon@hkstrategies.com

JeffreyGroup: Rebecca Charur, Strategic Projects +1 305 860 1000 ext. 183

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.