Comunicado de prensa de Business Wire: Hitachi Metals, Ltd.

Hitachi Metals, Ltd. (en adelante, la "Compañía") anuncia por la presente que se ha resuelto en la reunión del consejo de administración de hoy que el nombre comercial de la Compañía se cambiará de la siguiente manera.

El cambio de nombre comercial arriba mencionado se llevará a cabo a condición de que la oferta pública de adquisición de K.K. BCJ-52, sobre la que se ha emitido hoy un comunicado público, se lleve a cabo con éxito, y se completen toda una serie de procedimientos necesarios para el cambio de nombre comercial, incluida la revisión parcial de los estatutos.

-- Nuevo nombre comercial Proterial, Ltd.

-- Fecha prevista para el cambio de nombre comercial 4 de enero de 2023

-- Razones para el cambio de nombre comercial La Compañía tiene su origen en Hitachi, Ltd., que fue fundada en 1910, y se convirtió en una empresa independiente en 1956. Desde su fundación original, la Compañía ha crecido proporcionando a la sociedad muchos productos únicos desarrollados con sus altas capacidades tecnológicas. Tras el éxito de la Oferta Pública de Adquisición, la Compañía acelerará sus esfuerzos hacia una mayor reforma y crecimiento en cooperación con el nuevo socio de capital, con el objetivo de convertirse en una empresa "líder en sostenibilidad por su alto rendimiento". Aprovechando la oportunidad que ofrece la reorganización de capital prevista, un paso para su segunda independencia, la Compañía cambiará su nombre por uno acorde con el nuevo comienzo de crecimiento.

-- El pensamiento detrás del nombre de nuestra empresa "Proterial" refleja la esencia de nuestra filosofía empresarial, que consta de tres elementos: Misión: "Poner la mejor calidad al alcance de todos"; Visión: "Liderar la sostenibilidad mediante un alto rendimiento"; y Valores: "Integridad inquebrantable" y "Unidos por el respeto". Combina "pro-" con la palabra "material." "Pro-" representa nuestros "tres pros": Profesional - trabajo que supera las expectativas Progresista - un espíritu que sigue desafiando Proactivo - una actitud emprendedora "Material" se refiere a los materiales de alto rendimiento que producen nuestras tecnologías originales y que sustentan los tres pros. Con nuestro enfoque en resolver los problemas de los clientes y aportar nuevos niveles de valor, prometemos contribuir a la realización de una sociedad sostenible a través de los productos y servicios que encarnan nuestra filosofía.

-- Cambio de nombre comercial de las empresas del grupo El nombre comercial de las empresas del grupo de la Compañía cuyo nombre actual incluye "Hitachi" se cambiará el 4 de enero de 2023 en principio. Sin embargo, algunas se cambiarán antes del 3 de enero de 2023 cuando sea apropiado, o después del 5 de enero de 2023.

