Comunicado de prensa de Business Wire: HST Pathways

HST Pathways, el proveedor líder de soluciones de software integrales para la industria de los centros de cirugía ambulatoria (ASC), y Advantien, el proveedor líder de soluciones innovadoras para la cadena de suministro de los ASC, se han asociado para ayudar a los ASC a optimizar aún más sus sistemas de compra de implantes.

HST Pathways es líder en tecnología de los ASC basada en la nube con más de 15 años de experiencia en la industria. Al ofrecer un conjunto de soluciones creadas específicamente para los centros quirúrgicos, HST Pathways brinda una experiencia sin igual a sus clientes, incluidas soluciones para respaldar la administración de los centros quirúrgicos, los registros electrónicos, la programación y la coordinación de casos, la participación digital de pacientes, la estimación y la autorización de pacientes y los servicios de ciclo de ingresos.

Advantien proporciona a los ASC un conjunto personalizable de servicios de cadena de suministro de implantes que agilizan la compra y facturación de implantes, generan ahorros y maximizan las ganancias de las instalaciones, todo sin afectar la elección de implantes por parte del cirujano. La plataforma de análisis de Advantien proporciona información valiosa sobre las métricas clave de rendimiento de los implantes, lo que permite a los ASC tomar decisiones importantes basadas en datos.

Como parte de esta asociación, HST y Advantien proporcionarán un informe gratuito de gastos de implantes a cualquier cliente de HST interesado. Al aprovechar tanto HST Pathways como Advantien, la solución de compra centralizada simplifica las tareas diarias asociadas con la compra de implantes, lo que libera al personal de los ASC para que se concentren en operaciones eficientes y en mejorar los resultados de los pacientes.

"Estamos entusiasmados con la oportunidad de asociarnos con el equipo de HST Pathways y proporcionar a su base de clientes de los ASC acceso a las innovadoras soluciones de gestión de implantes de Advantien", dijo Tim Burney, director ejecutivo de Advantien. "Las operaciones de gestión de implantes tienen un costo extremadamente alto para los ASC, y esta asociación brinda la oportunidad de ofrecer ahorros muy significativos y significativos para la industria de los ASC".

"La visibilidad y la optimización de los costos de los implantes destacan regularmente como una de las principales necesidades de nuestros clientes de los ASC. Estamos entusiasmados de asociarnos con Advantien, líder en optimización de la cadena de suministro de los ASC y esperamos brindar sus soluciones y valiosos beneficios a nuestros clientes de los ASC, sus instalaciones y sus pacientes", dijo David Thawley, director ejecutivo de HST Pathways. "La experiencia de Advantien en análisis de implantes se alinea bien con la misión de HST de ayudar a los ASC a aprovechar la tecnología y la innovación para optimizar su negocio, al tiempo que brindan resultados de alta calidad a los pacientes".

Con esta asociación estratégica, HST Pathways y Advantien brindarán una mayor innovación a la creciente industria de los ASC.

Acerca de HST Pathways

HST Pathways, una empresa de Bain Capital, es el proveedor líder de un conjunto de productos bajo la oferta de membresía "HST One", que incluye el software de gestión de consultas, la coordinación de la atención, la optimización del ciclo de ingresos, la administración de la cadena de suministro, el costeo de casos, la participación y la comunicación del paciente, un sistema de registro de salud electrónico y el análisis de datos. Vea por qué más de 1400 clientes eligen HST Pathways visitando www.hstpathways.com.

Acerca de Advantien

Advantien se asocia con los ASC para reducir los costos de implantes de ortopedia/columna vertebral, acelerar el reembolso y generar ganancias significativas. Los análisis de implantes líderes en la industria de Advantien potencian la toma de decisiones basada en el valor, y los servicios optimizados de la cadena de suministro simplifican las compras y la facturación. Descubra cómo Advantien maximiza el valor de los implantes en https://www.advantien.com/.

https://www.businesswire.com/news/home/20220622005316/es/

