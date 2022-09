Comunicado de prensa de Business Wire: Hyperice

Hyperice, una marca global de bienestar de alto rendimiento, presentó hoy dos nuevos productos dentro de su categoría de terapia de calor, Venom Go y Venom 2, junto con la tecnología HyperHeat? para la distribución más rápida, consistente y uniforme del calor para aliviar los músculos doloridos y rígidos y promover el bienestar.Venom Go potencia las capacidades de la línea Venom aún más con la capacidad de aportar calor y tratamiento de zonas con vibración en más áreas, como el cuello, el hombro, la parte superior e inferior de la espalda superior, la pantorrilla y el antebrazo. Diseñado pensando en la flexibilidad, Venom Go puede utilizarse en más entornos que nunca, con una versatilidad y personalización inigualables, proporcionando un alivio muscular instantáneo allí donde el cuerpo más lo necesite. Venom 2 es la faja que transmite calor y aplica masajes más avanzada del mercado y continúa el legado construido por la línea Venom original, que revolucionó la almohadilla térmica tradicional para los consumidores.

"La nueva Venom Go es un producto revolucionario para nosotros, ya que amplía la aplicación de nuestra tecnología Venom y aborda la necesidad de una potente solución de calor y vibración para el tratamiento de zonas", informó Jim Huether, CEO de Hyperice. "Han pasado seis años desde el debut de la tecnología de calor y vibración de Hyperice, ahora hemos mejorado significativamente la experiencia del usuario de Venom y hemos incorporado nuestra tecnología patentada HyperHeat?, todo esto manteniéndose fiel a los elementos centrales del producto original que hizo que la gente se enamorara de este producto. La línea Venom es una de nuestras líneas de productos de más rápido crecimiento, y esperamos que esta tendencia continúe en los Estados Unidos y en todo el mundo".

PRESENTACIÓN DE VENOM GO

Venom Go es un producto que se puede llevar puesto y que transmite calor y vibración que consiste en una cápsula de control que se conecta magnéticamente a una almohadilla adhesiva y se aplica directamente sobre la piel. Las almohadillas Venom Go son reutilizables aproximadamente de 20 a 40 veces cada una (dependiendo de la colocación en el cuerpo y del sudor, la crema o el aceite corporal que pueda haber en la piel) y cubren 13.5 pulgadas cuadradas, lo que permite a los usuarios recibir un tratamiento directo en más zonas del cuerpo que nunca antes. Los usuarios pueden seleccionar entre 3 niveles de calor y 3 niveles de vibración a través de un botón de control fácil de usar en la cápsula. Los músculos doloridos y rígidos pueden recibir ahora un tratamiento instantáneo, ya que Venom Go alcanza hasta 113 ? (45 °C) en 90 segundos después de aplicarlo sobre la piel, o solo 20 segundos antes de aplicarlo sobre la piel.

La cápsula de control y la almohadilla de Venom Go pesan apenas 0.2 libras, y tienen una duración de la batería de hasta 60 minutos con una carga completa, con una sesión estándar de 10 minutos. Venom Go se carga a través de una conexión USB y está aprobado por la TSA para un uso cómodo durante los viajes. Utilizando la conectividad Bluetooth, Venom Go se controla a través de la aplicación Hyperice, y los usuarios tienen la posibilidad de sincronizar varias cápsulas para ofrecer tratamientos puntuales personalizados en diferentes zonas del cuerpo a la vez para una experiencia única de terapia de calor y vibración.

"La recuperación juega un papel clave para rendir al máximo cada día", afirmó Robin Arzón, atleta-inversor de Hyperice, y vicepresidente de programación de fitness de Peloton. "Venom siempre ha sido un producto básico en mis rutinas de calentamiento y recuperación. La vibración y el calor son componentes clave en la ecuación. El nuevo Venom Go me permite ser aún más específico con la recuperación muscular para mantenerme en movimiento en mi mejor momento y así poder ayudar a otros a moverse en su mejor momento también".

La introducción de Venom Go llega después de la presentación deNormatec Go (actualmente solo disponible en los Estados Unidos), y ahora ofrece un conjunto integral de productos dentro de la serie Go de Hyperice (Hypersphere Mini, Hypervolt Go 2, Vyper Go, Normatec Go). Las adaptaciones portátiles y móviles de cada línea de productos ofrecen a los usuarios la máxima flexibilidad para experimentar los beneficios de la tecnología de calentamiento y recuperación en más lugares y a más precios que nunca.

"Con Venom Go, los usuarios podrán experimentar los mismos beneficios que han llegado a conocer y amar en la línea Venom, pero en muchas más áreas específicas para el alivio", comentó Huether. "Este producto es increíble para cualquier persona con dolor, rigidez o dolor en áreas específicas, y promueve nuestra misión de ayudar a tantas personas como sea posible a mejorar su vida cotidiana a través de la recuperación y el movimiento".

PRESENTACIÓN DE VENOM 2

Venom 2, que se presenta en versiones para la espalda, la pierna y el hombro (izquierdo o derecho), duplicó con creces su área de tratamiento, aumentando la superficie total de calentamiento en un 111% (94 pulgadas cuadradas), y está revestido de una nueva superficie de silicona para facilitar su limpieza. Venom 2 ofrece hasta tres horas de duración de la batería con una carga completa, y calienta hasta 131 ? (55 °C) en solo un minuto, lo que es cuatro veces más rápido que el Venom original, y seis veces más rápido que una almohadilla térmica tradicional. Los usuarios también experimentarán una versión más ligera de la Venom, ya que el peso se reduce en más de un 23% con respecto a la versión original, pesando ahora solo dos libras.

"La terapia de calor es un componente tan crítico de mi rutina, desde la preparación para un juego y el aflojamiento de mi hombro, hasta el tratamiento de los músculos adoloridos en mi brazo entre las prácticas", comentó Patrick Mahomes, atleta-inversor de Hyperice y campeón del Super Bowl. "Desde antes del partido, hasta las instalaciones de entrenamiento y en casa, la línea Venom me permite optimizar mi rendimiento. El nuevo Venom 2 mejora la experiencia y sé que será una herramienta popular en el vestuario".

"Como futbolista, necesito asegurarme de que mi cuerpo está preparado para soportar los rigores que conlleva un partido de 90 minutos", afirmó Erling Haaland, atleta-inversor de Hyperice y futbolista mundial. "La terapia de calor es muy importante para asegurar que mi cuerpo esté adecuadamente preparado y listo antes del entrenamiento o del inicio del partido, e igualmente importante en el tiempo entre los días de partido. Siempre busco formas de darme una ventaja competitiva, y con el tiempo de calentamiento de Venom 2, siento los beneficios más rápido que nunca, y puedo estar listo para salir al campo de juego más rápido con mi cuerpo preparado".

A través de la conectividad Bluetooth®, Venom 2 se controla a través de la aplicación de Hyperice, desbloqueando más rutinas para maximizar y personalizar el tiempo, el calor y la vibración mientras se usa el dispositivo.

TECNOLOGÍA HYPERHEAT?

Con el lanzamiento de Venom Go y Venom 2, Hyperice también presenta su nueva tecnología HyperHeat? que ofrece una distribución de calor más rápida y consistente en una mayor superficie, permitiendo una experiencia más premium para los usuarios.

"En 2015 estábamos recibiendo peticiones de los jugadores de la NBA de un producto que pudiera calentar el cuerpo antes del partido y mantenerlo caliente cuando salieran del mismo. Nuestra respuesta fue Venom, el primer dispositivo que se puede llevar puesto y que brinda calor y vibración, lanzado en 2017", informó Anthony Katz, fundador de Hyperice. "En los últimos cinco años, la base de usuarios de Venom se ha ampliado mucho más allá de los atletas de rendimiento a la gente de todos los días que usan Venom para manejar el dolor y la molestia. Venom 2 es un rediseño completo y una actualización del modelo original: se han mejorado todos los aspectos del producto y la experiencia".

Venom Go ($149; £159; EUR175) y Venom 2 line ($249; £269; EUR299) están disponibles en Norteamérica, así como en todo el mundo, en todos los países y regiones donde se vende Hyperice. Para obtener más información, visite los sitios específicos de cada país en hyperice.com.

Acerca de Hyperice

Hyperice es una empresa impulsada por la tecnología con una misión gigantesca: ayudar a todos los habitantes de la Tierra a moverse y vivir mejor. Durante más de una década, Hyperice ha liderado un movimiento global en la confluencia de la recuperación y el bienestar, especializándose en percusión (línea Hypervolt), compresión dinámica de aire (línea Normatec), vibración (líneas Vyper e Hypersphere), tecnología térmica (línea Venom), tecnología mental (Core by Hyperice) y terapia de contraste (Hyperice X). Ahora, como marca holística de bienestar de alto rendimiento, Hyperice está diseñada para todos, desde los atletas, ligas y equipos de élite hasta los consumidores en todo el mundo que buscan desbloquear la mejor versión de sí mismos para ayudarles a hacer lo que les gusta más. Reconocida como una de las empresas más innovadoras de Fast Company, Hyperice ha aplicado su tecnología y conocimientos técnicos a sectores como el acondicionamiento físico, la hospitalidad, el cuidado de la salud, los masajes, la fisioterapia, el rendimiento deportivo y el bienestar en el lugar de trabajo a escala mundial. Las adquisiciones transformadoras de Normatec, RecoverX y Core por parte de Hyperice han contribuido a acelerar su programa de innovación al entrar en su siguiente etapa de crecimiento global. Para más información, visite el nuevo diseño de hyperice.com.

