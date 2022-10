Comunicado de prensa de Business Wire: i2c Inc.

i2c Inc., proveedor líder de tecnología bancaria y pagos digitales, anunció hoy que ha sido nombrado "Mejor proveedor de su clase" en la categoría de tarjetas de crédito como servicio (CCaaS) por Aite-Novarica Group, una empresa de asesoramiento mundial que suministra información para misiones cruciales en la industria de los servicios financieros.

El informe, titulado Matriz de Aite: Tarjetas de crédito como servicio. Proveedores que democratizan la emisión de las tarjetas, analiza las tendencias del mercado de las CCaaS, sus características clave y las soluciones disponibles entre los proveedores tradicionales y los nuevos participantes y elige a i2c como el "Mejor de su clase" según la evaluación exhaustiva de Aite-Novarica, los marcos de calificación y los expertos del sector.

"i2c es una empresa de histórica que ofrece una plataforma sólida de tarjetas de crédito, equipada con las herramientas necesarias para construir, lanzar y administrar de forma exhaustiva un programa de tarjetas de crédito, así como controles integrales para realizar cambios en el producto y el programa de tarjetas de crédito en tiempo real o casi real", explicó al respecto David Shipper, asesor estratégico de Banca Minorista y Pagos en Aite-Novarica Group, y agregó: "Gracias a la amplitud de sus servicios, está más que capacitada para apoyar las necesidades de los bancos pequeños y grandes, las cooperativas de crédito, las empresas de tecnología financiera, los comerciantes y las empresas de reciente creación de todo el mundo que deseen lanzar un programa de tarjetas de crédito".

"Para nosotros es un honor que i2c haya sido reconocido de forma independiente por un analista líder de la industria como Aite-Novarica, que nos ha destacado como el principal proveedor en el espacio de las tarjetas de crédito como servicio", manifestó Amir Wain, fundador y gerente general de i2c Inc. "Las soluciones de crédito y préstamo han recibido un interés enorme por parte de los bancos, cooperativas de crédito y empresas de tecnología financiera que quieren ofrecer productos de crédito competitivos y estamos orgullosos de permitirles llevar al mercado productos de crédito innovadores y hechos a medida con rapidez y agilidad".

Con i2c, los socios pueden lanzar un abanico de productos de crédito, desde los de consumo hasta los comerciales, con recompensas integradas y funciones de fidelidad, emisión instantánea de tarjetas y monederos móviles, así como herramientas de incorporación y suscripción. i2c también se distingue en el espacio del crédito por su plataforma mundial única, sus asociaciones con todas las principales redes de pago internacionales, entre ellas, American Express, Discover, MasterCard, Visa y Union Pay International, así como sus servicios de valor agregado, por ejemplo, centros de llamadas, fraude y gestión de programas.

Lea un resumen del informe de Aite-Novarica aquí: Matriz de Aite: Tarjetas de crédito como servicio

Acerca del Grupo Aite-Novarica

Aite-Novarica es una empresa de asesoramiento que suministra conocimientos para misiones cruciales sobre tecnología, normativa, estrategia y operaciones a cientos de bancos, aseguradoras, proveedores de pagos y empresas de inversión, así como a los proveedores de tecnología y servicios que los respaldan. Nuestros expertos, que han sido ejecutivos jerárquicos expertos en tecnología, estrategia y operaciones, así como investigadores y consultores experimentados, le brindan asesoramiento práctico a nuestra clientela, aprovechando los profundos conocimientos desarrollados a través de nuestra amplia red de clientes y otros contactos del sector. Visítenos en la web y conéctese con nosotros en Twitter y LinkedIn.

Acerca de i2c Inc.

i2c es proveedor mundial de soluciones bancarias y de pago con una excelente capacidad de configuración. Gracias a la tecnología de "bloques de construcción" patentada por i2c, los clientes pueden crear y gestionar fácilmente un conjunto integral de soluciones de crédito, débito, prepago, préstamo, etc., con suma rapidez y rentabilidad. i2c ofrece una flexibilidad, agilidad, seguridad y fiabilidad inigualables desde una única plataforma SaaS global. Fundada en 2001 y con sede en Silicon Valley, la tecnología de última generación de i2c asiste a millones de usuarios en más de 200 países y territorios en todas las zonas horarias. Para más información, visite www.i2cinc.com y síganos en @i2cinc.

