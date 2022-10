Comunicado de prensa de Business Wire: iCapital

Unicorn Strategic Partners (UnicornSP), uno de los socios distribuidores líderes de gestores de activos, y iCapital1, la plataforma tecnofinanciera global que está impulsando el acceso a las inversiones alternativas para el sector de la gestión patrimonial, anunciaron una asociación exclusiva destinada a distribuir inversiones en fondos privados y fondos de inversión libre a asesores financieros de América Latina e intermediarios de EE. UU. que dan servicio a clientes no residentes de la región LATAM.

UnicornSP actuará como socio distribuidor local y especialista en productos, presentando los fondos disponibles en la plataforma insignia de iCapital a gestores de patrimonio de la región. Con el fin de garantizar una cobertura total del mercado, UnicornSP incorporará a sus equipos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y Estados Unidos nuevos empleados senior dedicados en exclusiva a los mercados privados. Para atender mejor a sus clientes, iCapital prestará asistencia en productos a UnicornSP a través de su equipo interno de investigación y diligencia, así como mediante un paquete personalizado de herramientas de formación.

"Este es un nuevo capítulo para Unicorn Strategic Partners y sus clientes, y subraya nuestro compromiso con ofrecer a los gestores de patrimonio y a sus clientes un acceso más amplio a una serie de diferentes oportunidades de inversión", afirmó David Ayastuy, socio fundador de UnicornSP. "Al formalizar nuestra asociación con iCapital, reforzamos nuestra capacidad para satisfacer la creciente demanda de los inversores con un alto patrimonio de estrategias de fondos privados y fondos de inversión libre, y respaldamos mejor los resultados a los que aspiran para sus carteras".

UnicornSP presta servicio a clientes tales como bancos privados, corredores de bolsa, asesores independientes registrados, oficinas multifamiliares y gestores de activos externos en todos los mercados de América Latina, así como intermediarios financieros de los Estados Unidos que prestan servicios a clientes no residentes en LATAM. Constituida en 2017, UnicornSP es una de las principales especialistas en distribución de fondos de la región, ofreciendo estrategias integrales y soluciones de inversión diversificada.

iCapital y UnicornSP coinciden en que existe una gran demanda de inversiones en fondos privados y fondos de inversión libre en LATAM, además del deseo de una completa asistencia en formación en este asset class.

"Estamos encantados de reforzar nuestra presencia en el mercado latinoamericano en asociación con Unicorn Strategic Partners", dijo Marco Bizzozero,Director del Departamento Internacional de iCapital."América Latina tiene una importancia estratégica para iCapital. Esta asociación representa nuestro compromiso con los gestores de patrimonio de la región, al ofrecerles las soluciones de inversión en fondos privados y fondos de inversión libre y la experiencia y la formación necesarias para ayudarles a alcanzar los objetivos de inversión de sus clientes".

Acerca de Unicorn Strategic Partners

Unicorn Strategic Partners fue fundada en 2017 por un grupo de reconocidos profesionales del sector de la distribución de gestión de activos en LATAM, junto con el respaldo del grupo NFQ.. UnicornSP ofrece a los gestores que representa un equipo de distribución de primer nivel, con una extraordinaria adaptabilidad y una trayectoria consolidada en los sectores de distribución de inversiones tradicionales y alternativas en todos los mercados de la región LATAM. El activo más importante de esta organización es su equipo de profesionales, con un promedio de más de 20 años de experiencia en el negocio de la distribución de gestión de activos. UnicornSP se especializa en la selección de las mejores estrategias en cada clase de activos, representando a gestores que comparten la misma cultura de meritocracia y orientación al rendimiento, para establecer colaboraciones duraderas. El equipo de UnicornSP trabaja activamente prestando servicioen ventas y marketing a los principales wirehouses, broker dealers, , bancas privadas, RIAs,y family offices. , a través de sus oficinas en Nueva York, Miami, Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, São Paulo, Bogotá, Lima, México y Madrid.

Para obtener más información, visite el sitio web de UnicornSP:www.unicornsp.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/unicorn-strategic-partners

Acerca de iCapital

Fundada en 2013, iCapital es la empresa líder en tecnología financiera a escala internacional, que impulsa el mercado mundial de las inversiones alternativas. iCapital ha transformado la forma en que los sectores de la gestión de patrimonios, la banca y la gestión de activos facilitan el acceso a las inversiones en los mercados privados a sus clientes de alto patrimonio, ofreciéndoles soluciones tecnológicas y de servicio intuitivas e integrales; herramientas y recursos de formación; y sólidas capacidades de diligencia, cumplimiento y análisis de carteras. Las soluciones de iCapital permiten a las organizaciones agilizar y ampliar su infraestructura operativa para las inversiones alternativas y proporcionar acceso a las inversiones directas y a los fondos subordinados con mínimos más bajos a través de flujos de trabajo digitales simplificados. Las plataformas administradas por iCapital ofrecen a los asesores patrimoniales y a sus clientes de alto patrimonio acceso a un amplio menú de inversiones privadas, que incluyen valores de renta variable, créditos, bienes raíces, infraestructura, inversiones estructuradas, anualidades y soluciones gestionadas por riesgo. iCapital ha sido distinguida en la lista Forbes Fintech 50 año tras año desde 2018 hasta 2022, en Forbes America's Best Startup Employers en 2021 y 2022, y en los premios MMI/Barron's Industry Awards como Proveedor de Soluciones del Año en 2020, 2021 y 2022. Al 30 de septiembre de 2022, iCapital presta servicios a más de 148.000 millones de dólares en activos de clientes globales, de los cuales unos 33.000 millones de dólares proceden de inversores internacionales (nacionales no estadounidenses) en más de 1.130 fondos. Con más de 1.040 empleados a nivel global, iCapital tiene su sede en Nueva York y cuenta con oficinas en todo el mundo, incluidas las de Zúrich, Londres, Lisboa, Hong Kong, Singapur y Toronto.

Para obtener más información, visite el sitio web de iCapital: www.icapital.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/icapital-network-inc | Twitter: @icapitalnetwork

Este material se proporciona únicamente con fines informativos y no está destinado a , ni puede ser considerado de ninguna manera, un consejo legal, fiscal o de inversión, una recomendación, una oferta de venta, una solicitud de oferta de compra ni una recomendación de cualquier interés en cualquier fondo o valor ofrecido por Institutional Capital Network, Inc. o sus filiales (conjuntamente, "iCapital"). Las inversiones alternativas son vehículos de inversión complejos y especulativos que no son adecuadas para todos los inversores. Este material no está destinado a tratar los objetivos, la situación ni las necesidades particulares de carácter financiero de ningún inversor concreto. La información aquí contenida está sujeta a modificaciones y no es completa. Esta información sobre el sector y su importancia es solo una opinión y no debe considerarse la única información importante disponible. La información aquí contenida se ha obtenido de fuentes consideradas fiables, aunque no garantizadas, por lo que iCapital no asume ninguna responsabilidad en relación con la información facilitada.

Este material es confidencial, es propiedad de iCapital y no puede ser compartido sin el permiso escrito de iCapital. Ninguna parte de este material puede ser reproducida de ningún modo, ni tampoco mencionada en ninguna otra publicación, sin el permiso expreso por escrito de iCapital.

Los productos ofertados por iCapital suelen ser colocaciones privadas que se venden únicamente a clientes cualificados de iCapital a través de operaciones que están exentas de registro en virtud de la Ley de valores de 1933 de Estados Unidos, de conformidad con la Regla 506(b) del Reglamento D promulgado en virtud de dicha ley ("Colocaciones privadas"). Una inversión en cualquier producto emitido en virtud de una Colocación Privada, como los fondos descritos, conlleva un alto nivel de riesgo y no es posible garantizar que se alcancen los objetivos de inversión de ningún fondo de inversión alternativo ni que los inversores reciban un retorno de su capital. Asimismo, estas inversiones no están sujetas a los mismos niveles de escrutinio normativo que las inversiones que cotizan en bolsa, por lo que los inversores pueden tener acceso a una información considerablemente menor que la que pueden obtener con respecto a las inversiones que cotizan en bolsa. Los posibles inversores también deben tener en cuenta que las inversiones en los productos descritos implican largos periodos de inmovilización y no proporcionan liquidez a los inversores.

Relación entre iCapital y los Socios Colectivos de Fondos Subyacentes (definidos como Socios Colectivos de Fondos Subyacentes de productos ofrecidos en la plataforma de iCapital, donde iCapital actúa en calidad de asesor de inversiones). iCapital no es un cliente actual ni un inversor en un fondo privado asesorado por el Gestor Subyacente; sin embargo, iCapital patrocina y gestiona el Fondo de Acceso, que es o se espera que sea un inversor en el Fondo Subyacente, un fondo privado gestionado por el Gestor Subyacente. Los posibles inversores en el Fondo de Acceso deben ser conscientes de que, debido a la relación entre iCapital y los Socios Colectivos del Fondo Subyacente y sus filiales, establecida mediante el acuerdo del Fondo de Acceso mencionado en el presente documento (1), iCapital recibe una compensación económica en virtud de dicho acuerdo a través del pago de determinadas comisiones de gestión (que se calculan como se describe en "RESUMEN DE LAS CONDICIONES PRINCIPALES DEL FONDO DE ACCESO - Comisión de gestión" o en la sección corolario del Memorando de Oferta del Fondo de Acceso) y, en su caso, determinadas comisiones de colocación de inversores en el Fondo de Acceso o el Fondo Subyacente (que suelen calcularse como porcentaje del compromiso total de un inversor con el fondo correspondiente), y (2) la existencia de dicha compensación puede crear conflictos de intereses por los que, por ejemplo, iCapital puede estar más inclinada (a) a establecer fondos de acceso (incluido el Fondo de Acceso) (i) para invertir en fondos subyacentes (incluido el Fondo Subyacente) patrocinados o gestionados por los Socios Colectivos del Fondo Subyacente y sus filiales que para invertir en fondos de inversión patrocinados o gestionados por otros gestores de fondos, y (ii) en términos y condiciones más favorables para los Socios Colectivos del Fondo Subyacente y sus filiales que los que iCapital aceptaría en ausencia de dicha compensación; (b) a hacer declaraciones favorables sobre los Socios Colectivos del Fondo Subyacente y sus filiales con el fin de incentivar a los inversores a hacer un mayor compromiso con el Fondo de Acceso, aumentando así las comisiones pagadas a iCapital, o (c) a votar o ejercer los derechos de consentimiento con respecto a los intereses en los fondos subyacentes (incluido el Fondo Subyacente) propiedad de los fondos de acceso (incluido el Fondo de Acceso) de una manera más favorable a los Socios Colectivos del Fondo Subyacente y sus filiales de lo que iCapital votaría o ejercería en ausencia de dicha compensación.

Los valores y servicios pueden ofrecerse a través de iCapital Securities, LLC, Axio Financial LLC, y/o SIMON Markets LLC, cada uno de los cuales es un corredor/intermediario registrado, miembro de FINRA y SIPC, y filial de Institutional Capital Network, Inc. ("iCapital"). iCapital Advisors, LLC, filial de iCapital, es un asesor de inversiones registrado en la Comisión de Valores y Bolsa ("SEC", por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Estos registros y afiliaciones no implican en modo alguno que la SEC, FINRA o SIPC hayan respaldado las entidades, productos o servicios aquí mencionados. iCapital e iCapital Network son marcas registradas de Institutional Capital Network, Inc. Hay disponible información adicional previa solicitud.

© 2022 Institutional Capital Network, Inc. Todos los derechos reservados.

1 Institutional Capital Network, Inc. y sus filiales (conjuntamente, "iCapital")

Contacto

Contacto con los medios de Unicorn Latam Andrea Faraco Andrea.faraco@unicornsp.com +598 99 177 160 Contacto con los medios de iCapital América del Norte Morgan Miller icapital@neibartgroup.com +1 919-602-2806

