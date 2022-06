Comunicado de prensa de Business Wire: IDE Technologies

IDE Technologies, líder mundial en soluciones de desalinización y tratamiento de agua, anunció hoy que diseñará, construirá y suministrará una planta de desalinización de agua de mar por ósmosis inversa (SWRO) en el norte de Brasil, trayendo una solución de agua nueva y sostenible a la región. Asegurada a través de la Empresa de Agua y Alcantarillado del Estado de Ceará, y en asociación con Marquise Infraestructura, la empresa líder del Consorcio Águas de Fortaleza, la Planta Desaladora de Fortaleza será la planta desalinizadora más nueva diseñada por IDE y la planta desalinizadora más grande de Brasil . La planta atenderá a la ciudad de Fortaleza, capital de Ceará.

La Planta Desaladora de Fortaleza tendrá una capacidad nominal de producción de 86 400 m3 de agua potable por día, (1.000 litros por segundo), trayendo agua de alta calidad al municipio de la ciudad de Fortaleza. El proyecto es una fuente de agua dulce permanente, segura y sostenible para esta región semiárida y su creciente población de más de 720.000 personas. IDE suministrará equipos para la planta de acuerdo con los estrictos requisitos y regulaciones ambientales de Brasil. El proyecto apoya el objetivo del gobierno de aumentar el suministro de agua potable en la región en un 12 por ciento.

"Como líder mundial en tecnología del agua, con amplia experiencia en tecnología de desalinización, IDE se enorgullece de traer nuestra solución líder en la industria a Brasil, y específicamente a Fortaleza, donde la población necesita una fuente de agua sostenible y confiable", dijo Lihy. Teuerstein, CEO, Activos IDE. "Confiamos en que esta nueva planta desalinizadora satisfará y superará con éxito las necesidades y objetivos de Fortaleza".

"Estamos entusiasmados con el progreso de este proyecto masivo y esperamos los beneficios que esta tecnología de desalinización traerá a la región y a la gente de Fortaleza", dijo Renan Carvalho, Director de SPE, Marquise Infraestructura.

La planta desalinizadora de Fortaleza en Brasil se unirá a las filas de muchas plantas notables diseñadas por IDE en todo el mundo, incluidas las de EE. UU., Israel, Chile, India, Singapur y Taiwán.

