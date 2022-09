Comunicado de prensa de Business Wire: IDE Technologies

IDE Technologies, líder mundial en soluciones de desalinización y tratamiento de agua, ha anunciado hoy un aumento de la inversión y el enfoque en la sostenibilidad de las instalaciones de desalinización de agua de mar y tratamiento de agua, impulsando los esfuerzos de investigación y desarrollo en campos adyacentes y complementarios al agua. La empresa, pionera en el desarrollo de tecnologías de desalinización de agua de mar y tratamiento de agua, aprovechará su valioso e innovador enfoque para promover nuevas soluciones avanzadas en los campos de la generación y el almacenamiento de energía, la gestión del carbono y la recuperación de recursos, entre otros.

Como parte de esta iniciativa para enfatizar la actividad de I+D en todos los continentes y navegar por los cambiantes desafíos de la desalinización y el tratamiento del agua, Tomer Efrat ocupará el cargo de Vicepresidente de I+D, supervisando el trabajo de IDE en este campo y reforzando al mismo tiempo la posición de IDE como líder mundial en tecnología del agua. Tomer ha estado en IDE desde 2005, sirviendo en una variedad de cargos tecnológicos y comerciales, incluidos Gerente de Ingeniería de Procesos y Director de Desarrollo de Negocios, liderando la actividad de tratamiento de agua de IDE. El Dr. Boris Liberman, CTO de Membranas y Vicepresidente de IDE, apoyará a Tomer en este nuevo cargo.

"La desalinización y el tratamiento del agua siguen siendo la principal pasión de IDE, sobre todo porque nuestro planeta se enfrenta a presiones sobre los recursos naturales y los desafíos actuales, como el cambio climático, ponen de relieve la necesidad inmediata de tecnologías más sostenibles", dijo Alon Tavor, CEO de IDE Technologies Group. "Estamos orgullosos de compartir nuestro compromiso con la I+D y la inversión en sostenibilidad dentro de la desalinización y el tratamiento del agua. Estoy seguro de que Tomer dirigirá con éxito nuestro equipo de personas con talento para impulsar los proyectos de manera que las regiones de todo el mundo puedan beneficiarse de las soluciones y la experiencia de IDE".

Acerca de IDE Technologies

Líder mundial en soluciones de desalinización y tratamiento de agua, IDE se especializa en el desarrollo, ingeniería, construcción y operación de algunas de las instalaciones de desalinización térmica y de membrana más grandes y avanzadas del mundo y plantas de tratamiento de aguas industriales. IDE se asocia con una amplia gama de clientes (municipios, petróleo y gas, minería, refinerías y centrales eléctricas) en todos los aspectos de los proyectos de agua y entrega aproximadamente 3 millones de m3/día de alta calidad en todo el mundo.

