Comunicado de prensa de Business Wire: IFPMA

La Organización para la Innovación en Biotecnología (OIB), la Red de Fabricantes de Vacunas de los Países en Desarrollo (DCVMN) y la Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA) han sido actores clave en el esfuerzo histórico por ampliar la fabricación de vacunas contra la COVID-19. Ahora los tres organismos comerciales, que representan a innovadores y fabricantes de vacunas - los cuáles han adquirido una experiencia única y han trabajado codo con codo para aportar soluciones a la pandemia del COVID-19 -, están contribuyendo en debates del G7 y el G20 y les ofrecen una solución práctica para la equidad de acceso a vacunas ante futuras pandemias. La propuesta apunta a garantizar que eventuales nuevas vacunas desarrolladas para futuras pandemias, lleguen a las poblaciones vulnerables prioritarias, vivan donde vivan, al mismo tiempo y lo más rápidamente posible. En la clausura del congreso denominado "Equidad mundial y acceso diligente: COVID-19 y el futuro", organizado por la DCVMN en Pune (India), las asociaciones comerciales anunciaron que coordinarían sus esfuerzos para apoyar la "visión de la industria biofarmacéutica para el acceso equitativo en pandemias" presentada en julio de 2022 en Berlín.

Hasta la fecha, se han producido casi 16 billones de dosis de vacunas contra el COVID 19. En el primer año de la pandemia, se produjeron 11 billones, de los cuales 1 billón se destinó específicamente a COVAX para ser distribuidas en países de menores ingresos. La histórica ampliación de producción fue facilitada por más de 350 pactos de colaboración entre empresas en forma de licencias voluntarias y transferencias de tecnología. Apoyando la visión del acceso equitativo en pandemias, los innovadores y los fabricantes de vacunas reconocen que, si bien la innovación, la colaboración voluntaria entre empresas y la ampliación de la fabricación tuvieron un éxito sin precedentes durante el COVID-19, los esfuerzos para lograr el acceso equitativo no lograron concretarse plenamente.

La experiencia acumulada por los innovadores y los fabricantes de vacunas en esta pandemia ha derivado en el acuerdo de plantear una propuesta no sólo para aspirar a ampliar la fabricación con más rapidez, sino, lo que es más importante, para garantizar que en otras pandemias, las nuevas vacunas lleguen al mismo tiempo a poblaciones vulnerables prioritarias de todo el mundo, sin importar donde vivan. En concreto, la propuesta ofrece reservar una partida de la producción de vacunas en tiempo real para poblaciones vulnerables en países con menores ingresos.

Las tres asociaciones comerciales invitan al G7, al G20, así como a organizaciones multilaterales y demás responsables políticos, a aceptar esta solución práctica e incluirla en sus planes de preparación y respuesta para futuras pandemias, y remarcan a los gobiernos que, para que la propuesta tenga éxito, los sistemas de salud de los países de ingresos bajos deben estar mejor preparados para absorber y distribuir tanto las vacunas como los tratamientos, mientras que los países de ingresos altos deben brindar el apoyo político y financiero necesario.

Los innovadores y fabricantes de vacunas también destacan su apoyo a colaboraciones entre empresas, la creación de una huella de fabricación sostenible y geográficamente diversa, bien como a mecanismos para incrementar rápidamente la producción y suministro de productos ante futuras pandemias. Han concordado aprovechar y fortalecer alianzas de producción actuales, acuerdos preestablecidos entre empresas, el desarrollo continuo de la capacidad de fabricación y la concesión voluntaria de licencias y/o la transferencia temprana y voluntaria de tecnología cuando esto facilite, en lugar de impedir, la ampliación de fabricación y el suministro mundial de productos. Estos esfuerzos se basan en la existencia de un ecosistema de innovación sólido y en la eliminación de obstáculos regulatorios y barreras comerciales a la exportación. Por último, la propuesta subraya que, sin planes sólidos para suministrar vacunas, tratamientos, diagnósticos y atención a poblaciones de todos los países, así como la capacidad de exportar vacunas desde el lugar donde se fabrican hasta estas poblaciones, los intentos por mejorar la equidad fracasarán.

Sobre OIB

OIB es la asociación comercial más grande del mundo que representa a empresas de biotecnología, instituciones académicas, centros estatales de biotecnología y organizaciones afines en Estados Unidos y de más de 30 países.

Acerca de DCVMN

La Red de Fabricantes de Vacunas de los Países en Desarrollo (Developing Countries Vaccine Manufacturers' Network, DCVMN) es una alianza voluntaria para promover la salud pública por parte de fabricantes de vacunas de los países en desarrollo, que ha asumido un compromiso inquebrantable con la investigación, el desarrollo, la fabricación y el suministro de vacunas de alta calidad que sean accesibles para proteger a las personas contra las enfermedades infecciosas conocidas y emergentes en todo el mundo.

Acerca de la IFPMA

La Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Productos Farmacéuticos (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations, IFPMA) representa a más de 90 empresas y asociaciones farmacéuticas innovadoras de todo el mundo. Con sede en Ginebra, la IFPMA mantiene relaciones oficiales con las Naciones Unidas y aporta la experiencia de la industria para contribuir con la comunidad sanitaria mundial con el objetivo de mejorar la vida de las personas en todo el mundo. Los dos millones de empleados de la industria descubren, desarrollan y suministran medicamentos y vacunas que promueven la salud mundial.

La OIB, la DCVMN y la IFPMA son socios del Acelerador del acceso a las herramientas de COVID-19 (Access to COVID-19 Tools, ACT), del que el mecanismo de acceso global a la vacuna de COVID-19 (COVID-19 Vaccine Global Access Facility, COVAX) es un pilar fundamental. Todos sus miembros se han comprometido plenamente con el objetivo de COVAX de agilizar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a vacunas contra la COVID-19 seguras, eficaces y asequibles.

