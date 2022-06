Comunicado de prensa de Business Wire: Insigneo Financial Group

Insigneo Financial Group, una plataforma patrimonial independiente que crece rápidamente y ofrece servicios a clientes y asesores internacionales, anunció hoy que Bain Capital Credit y J.C. Flowers & Co. LLC, con participación de inversores privados, han acordado realizar una inversión minoritaria significativa de 100 millones de USD en la empresa. El capital se utilizará para acelerar el crecimiento de Insigneo y su estrategia de expansión.

Insigneo, con sede en Miami, Florida, opera como corredor de bolsa registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) y como asesor financiero registrado. La empresa también presta servicios a través de firmas de asesoramiento reglamentadas localmente en Montevideo, Uruguay; Buenos Aires, Argentina y Santiago, Chile. Insigneo ha contratado exitosamente asesores financieros de primer nivel que buscaban más independencia y ha experimentado un crecimiento notable desde sus inicios. Hoy, la plataforma independiente de gestión patrimonial de la empresa apoya a 170 profesionales de la inversión, además de a 37 firmas asociadas que corresponden a otros 182 profesionales de la inversión, con lo que suman servicios a cerca de 13 000 millones de USD en activos de clientes.

"Existe una gran oportunidad para que Insigneo continúe en su trayectoria de crecimiento como una empresa independiente de gestión patrimonial que hace hincapié especialmente en el frente internacional", manifestó Raúl Henríquez, presidente y director ejecutivo de Insigneo. "El hecho de que dos de las empresas de inversión privada más importantes del mundo nos hayan elegido para respaldar nuestros planes de crecimiento da cuenta de nuestro liderazgo sólido y cultura única, enfocada en el servicio, la innovación y la tecnología. Damos la bienvenida a Bain Capital Credit y J.C. Flowers como socios estratégicos y estamos seguros de que su apoyo mejorará nuestras capacidades en general".

"Raúl y el equipo de Insigneo han desarrollado una plataforma de gestión de patrimonio de excelencia para atender las necesidades de los asesores internacionales y sus clientes, en constante cambio", señaló June Huang, vicepresidente de Bain Capital Credit. "Estamos entusiasmados de asociarnos con ellos en la siguiente etapa de su crecimiento".

"Existe una demanda cada vez mayor de servicios de gestión patrimonial en general, pero especialmente en América Latina, que está desatendida y es donde Insigneo está muy bien posicionada para seguir expandiéndose", afirmó Richard Carrión, socio operativo de J.C. Flowers. "Esperamos poder utilizar nuestra experiencia exhaustiva en servicios financieros para ayudar a la empresa a identificar y conseguir nuevas oportunidades".

Junto con la transacción, Bain Capital Credit brindará financiamiento de deuda para la adquisición de Citi International Financial Services, LLC (CIFS) y Citi Asesores de Inversión Uruguay S. A. de Citi, previamente anunciada por Insigneo.

Acerca de Insigneo Financial Group

Insigneo es una empresa internacional líder en gestión patrimonial con un abanico integral de servicios y tecnología que empoderan a los profesionales de la inversión para gestionar sus clientes de todo el mundo. Insigneo apoya actualmente a más de 350 profesionales de la inversión que dan servicio a más de 13 000 clientes en todo el mundo y alcanzan cerca de 13 000 millones de USD en activos. Más información: www.insigneo.com

Acerca de Bain Capital Credit

Bain Capital Credit (www.baincapitalcredit.com) es un especialista global líder en crédito que gestiona aproximadamente 57 000 millones de USD en activos. Bain Capital Credit invierte en un espectro completo de estrategias que incluyen préstamos apalancados, bonos de alto rendimiento, deuda morosa y situaciones especiales, préstamos personales, productos estructurados, préstamos no rentables, sector inmobiliario en situaciones especiales y participaciones accionarias mayoritarias y minoritarias. El equipo experimentado de Bain Capital Credit, fundada en 1998 como empresa privada de propiedad de empleados, formado por más de 150 profesionales de la inversión, busca identificar oportunidades atractivas de inversión de capital y crédito en toda Norteamérica, Europa y la región de Asia Pacífico. Además del crédito, Bain Capital invierte en todas las clases de activos, como capital privado, capital público, sector inmobiliario y capital de riesgo, y utiliza la plataforma compartida de la empresa para conseguir oportunidades en áreas estratégicas de interés.

Acerca de J.C. Flowers & Co.

J.C. Flowers es una empresa líder en inversión privada que se dedica a invertir a nivel mundial en el sector de servicios financieros. La empresa, fundada en 1998, gestiona activos por aproximadamente 5000 millones de USD. J.C. Flowers tiene oficinas en Nueva York y Londres, con una plantilla de personal de inversión de aproximadamente 20 personas que suman más de 300 años de experiencia. A lo largo de su historia, J.C. Flowers ha invertido más de 17 000 millones de USD en capital en 60 empresas de cartera en 18 países en todo un abanico de subsectores de la industria, como banca, seguros y reaseguros, casas de valores, finanzas especiales y gestión de activos y servicios. Para obtener más información, visite www.jcfco.com.

Contacto

