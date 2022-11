Comunicado de prensa de Business Wire: Interactive Brokers Group, Inc.

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un corredor electrónico global automatizado, anunció hoy el lanzamiento de Overnight Trading Hours (Horarios de Negociación Nocturna) en el IBKR Eos ATS ("IBEOS"), lo que permite a los clientes negociar con determinados ETF estadounidenses 23½ horas al día, cinco días a la semana. Los clientes de Interactive Brokers pueden ahora reaccionar inmediatamente a las noticias del mercado y operar cómodamente en casi cualquier momento. Además, el Horario de Negociación Nocturna en IBEOS también beneficiará a los clientes asiáticos de Interactive Brokers que deseen acceder a los mercados de renta variable de Estados Unidos durante su jornada de negociación.

"Los inversores globales necesitan responder a las noticias que afectan al mercado siempre que se produzcan, no solo durante el horario habitual del mercado estadounidense", afirmó Steve Sanders, vicepresidente ejecutivo de marketing y desarrollo de productos de Interactive Brokers. "Con los Horarios de Negociación Nocturna en IBEOS, nuestros clientes individuales e institucionales tienen ahora una mayor flexibilidad a la hora de negociar y pueden aprovechar las oportunidades de inversión durante todo el día".

Interactive Brokers ofrece la posibilidad de operar durante la noche en IBEOS en los siguientes 24 ETF estadounidenses de gran difusión: FXI, SPY, EEM, GLD, SLV, DIA, UNG, TLT, IWM, QQQ, USO, SH, RWM, PSQ, AGG, DOG, EWA, EFA, EWJ, IJH, VTI, XLF, XLE y XLK. Los Horarios de Negociación Nocturna en IBEOS son de 8:00 pm ET a 3:30 am ET, con la primera sesión de la semana que comienza el domingo a las 8:00 pm ET y la última sesión de la semana que termina el viernes a las 3:30 am ET. Todas las operaciones que se realicen durante el Horario de Negociación Nocturno se liquidarán según lo previsto, como si se hubieran realizado durante la siguiente sesión del horario de negociación regular de las acciones estadounidenses.

Todos los clientes con permiso para negociar acciones en EE. UU. tendrán acceso a la Negociación Nocturna en IBEOS y podrán aprovechar los múltiples tipos de órdenes y los datos gratuitos del mercado nocturno.

Las filiales de Interactive Brokers Group ofrecen ejecución de transacciones bursátiles automatizada y custodia de valores, materias primas y cambio de divisas las 24 horas en más de 150 mercados y numerosos países y monedas a cliente de todo el mundo desde una plataforma integrada única. Prestamos servicios a inversores individuales, fondos de capitales de riesgo, grupos de operaciones comerciales por cuenta propia, asesores financieros y agentes de bolsa de introducción. Nuestras cuatro décadas de dedicación a la tecnología y la automatización nos han permitido equipar a nuestros clientes con una plataforma sofisticada y exclusiva para la administración de sus carteras de inversión. Nos esforzamos por ofrecerles a nuestros clientes transacciones bursátiles y precios de ejecución ventajosos, herramientas de administración de riesgo y cartera, centros de investigación y productos de inversión, todo a un costo bajo o nulo, con el objetivo de que puedan colocarse en una posición ideal para obtener rendimientos de inversión superiores. Por quinto año consecutivo, Barron colocó a Interactive Brokers en el primer puesto, con 5/5 estrellas en su informe Best Online Broker Review del 25 de marzo de 2022.

