Comunicado de prensa de Business Wire: IQM Quantum Computers

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido 35 millones de euros a IQM Quantum Computers para acelerar el desarrollo y la comercialización de sus procesadores cuánticos que se construyen en las primeras instalaciones de fabricación de Europa dedicadas a la cuántica en Espoo (Finlandia). Se trata de un préstamo que forma parte de un instrumento de deuda de riesgo del Fondo Europeo de Garantía introducido para aportar liquidez a las pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220428005307/es/

IQM Quantum Computer (Graphic: Business Wire)

Además, IQM ha recibido el apoyo de los Servicios de asesoramiento del BEI en la preparación de la solicitud de financiación de dicha institución.

Este anuncio se produce después de que IQM anunciara en noviembre la apertura de su primera planta de fabricación en Finlandia. El tramo inicial de los fondos del BEI estará destinado a ampliar las instalaciones, acelerar la investigación de materiales y desarrollar procesadores cuánticos.

Al recibir esta primera financiación de deuda del BEI, el Dr. Jan Goetz, director ejecutivo de IQM, declaró: "La actual escasez de chips ha dejado al descubierto lo dependiente que es el mundo de los fabricantes de semiconductores de Asia. Los procesadores cuánticos son una oportunidad para aprender de esto y nos impulsa a convertirnos en autosuficientes, y para ser proveedores globales de chips cuánticos en el futuro. Este préstamo del BEI nos ayuda a forjar un desarrollo cuántico más equilibrado y resistente en Europa. Ya estamos trabajando en lo más avanzado de la tecnología cuántica en Europa y este préstamo también nos ayudará a crear el ecosistema cuántico europeo de próxima generación".

Werner Hoyer, presidente del BEI, comentó: "La computación cuántica está todavía en sus inicios. Sin embargo, tiene el potencial de revolucionar muchos sectores, desde el desarrollo de medicamentos y vacunas hasta la ciberseguridad. En vista de la escala que puede tener, la competencia mundial en el ámbito de la computación cuántica es feroz. Garantizar que empresas como IQM estén bien financiadas es clave para posicionar a Europa como líder tecnológico mundial".

Thomas Östros, vicepresidente del BEI, añadió: "Puesto que consideramos que la computación cuántica es un sector de importancia estratégica, nos complace apoyar a la empresa finlandesa IQM. Con esa financiación no solo sostenemos y creamos puestos de trabajo dentro de una industria altamente innovadora, también apostamos por los conocimientos tecnológicos. Europa tiene una gran tradición de investigación cuántica, y la financiación de IQM garantiza que los resultados de estos estudios se pongan en práctica en innovaciones del mundo real".

Este anuncio de financiación se suma a otras noticias relacionadas con el software de diseño de procesadores de código abierto KQCircuits de IQM, el proyecto Q-Exa de aceleración cuántica para centros HPC y la apertura de la planta de fabricación cuántica. Como resultado de esta financiación, IQM pasará a controlar plenamente el desarrollo de procesadores cuánticos y reforzará su liderazgo en Europa.

Información de referencia

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución que concede préstamos a largo plazo de la Unión Europea, propiedad de sus estados miembros. Ofrece financiación para inversiones seguras a largo plazo con el fin de contribuir a los objetivos políticos de la UE.

IQM es el líder paneuropeo en la construcción de computadoras cuánticas. IQM ofrece computadoras cuánticas en las instalaciones para centros de supercomputación y laboratorios de investigación, además de proporcionar acceso completo a su hardware. Para los clientes industriales, IQM ofrece ventajas cuánticas a través de un enfoque exclusivo de codiseño para aplicaciones específicas.

IQM trabaja en la construcción de la primera computadora cuántica comercial de 54 cúbits de Finlandia con VTT, mientras que un consorcio dirigido por IQM (Q-Exa) está construyendo una computadora cuántica en Alemania. En este caso, la computadora se integrará en una supercomputadora HPC para crear un acelerador destinado a la investigación científica del futuro. IQM cuenta con más de 160 empleados y tiene oficinas en París, Bilbao, Múnich y Espoo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220428005307/es/

Contacto

Kristiina Randmaa, Consultora de medios de comunicación k.randmaa@ext.eib.org, tel.: +352 4379 72894 Sitio web: www.eib.org/press - Oficina de prensa: +352 4379 21000 - press@eib.org

Raghunath Koduvayur, Responsable de Marketing y Comunicación Correo electrónico: Raghunath@meetiqm.com Celular: +358 50 4876509 Sitio web: www.meetiqm.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.