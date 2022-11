Comunicado de prensa de Business Wire: Kaneka Corporation

Kaneka Corporation (sede: Minato-ku, Tokio; presidente: Minoru Tanaka) fabricará y suministrará productos intermedios a Shionogi & Co. (sede: Chuo-ku, Osaka; director ejecutivo: Isao Teshirogi, Ph.D.) para su uso en Xocova®*1 (Ensitrelvir ácido fumárico) comprimidos de 125 mg, un antiviral para el tratamiento de la infección por SARS-Cov-2.

El 22 de noviembre, Shionogi recibió la aprobación reglamentaria de emergencia del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar para fabricar y vender los comprimidos de Xocova® para el tratamiento de la infección por SARS-Cov-2. La empresa Shionogi destacó a Kaneka por su dilatada experiencia en la fabricación de materias primas para medicamentos, y la seleccionó como principal proveedor de los productos intermedios del fármaco, que requieren una gestión GMP*2. Ambas empresas han colaborado estrechamente en el desarrollo clínico, la solicitud de aprobación y el establecimiento de la cadena de suministro de producción a gran escala. Kaneka seguirá mejorando sus sistemas de fabricación y suministrará a Shionogi un abastecimiento estable de productos intermedios, con lo que desempeñará un papel vital en la cadena de suministro comercial de Shionogi.

Kaneka seguirá abordando los problemas relacionados con la infección por COVID-19 y otras enfermedades a través de iniciativas que incluyen la fabricación por contrato del principio activo de la vacuna de ADN, el desarrollo de medicamentos de anticuerpos, el suministro de reactivos y kits de análisis de PCR y el transporte de vacunas mediante paquetes de envío isotérmicos. Reuniremos nuestras diferentes tecnologías y colaboraremos codo con codo con empresas farmacéuticas como Shionogi para aportar soluciones a la lucha contra las enfermedades infecciosas.

*1. Xocova es una marca registrada de Shionogi & Co., Ltd. Ensitrelvir es un medicamento en fase de investigación fuera de Japón y no ha sido aprobado fuera de este país. Asimismo, la marca Xocova no ha sido aprobada para su uso fuera de Japón y se refiere únicamente al medicamento aprobado en Japón.

*2. Buenas prácticas de manufactura: las directrices para la producción y la garantía de calidad que aseguran que los productos tengan una alta calidad constante. Autoridades como la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. las recomiendan, y los fabricantes deben tenerlas en cuenta en todas las fases del proceso, desde la recepción de las materias primas hasta la comercialización de los productos.

