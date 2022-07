Comunicado de prensa de Business Wire: Laiye

Laiye, proveedor líder global en automatización inteligente, tiene el placer de anunciar el nombramiento del Sr. Braham Shnider como director de estrategia y ecosistemas tras la financiación de $160 millones de la Serie C y la celebración de su 7.o aniversario.

Como director de estrategia y ecosistemas, Braham dirigirá la estrategia global, fusiones y adquisiciones, la incubación de nuevos negocios, las iniciativas estratégicas, el ecosistema, desarrolladores y socios, acelerando la presencia y el ecosistema de Laiye en el mercado global. Laiye seguirá revolucionando el trabajo en esta nueva era de la inteligencia artificial (IA).

Braham cuenta con más de 30 años de éxito en ventas globales y experiencia de comercialización (Go To Market, GTM) con empresas tecnológicas y ha trabajado en más de 30 países. Entre los clientes a los que ha ayudado personalmente se incluyen Cisco, Citrix, EMC, Google, HP, IBM, Microsoft, Oracle, Palo Alto Networks, Pure Storage, Red Hat, SAP, VMware y muchas empresas de pequeña, mediana y gran capitalización.

"Estamos encantados de contar con la experiencia de Braham para impulsar nuestra estrategia global y creemos que, gracias a su liderazgo y experiencia, Laiye abordará la brecha en la ejecución del trabajo, en la que la fuerza de trabajo humana debe complementarse con la fuerza de trabajo digital y los trabajadores individuales deben estar capacitados con tecnologías y herramientas inteligentes para liberarlos del trabajo manual y repetitivo. Además, Laiye seguirá reclutando talentos de clase mundial para abrir nuevas oportunidades a nivel mundial", dijo Guanchun Wang, presidente y director ejecutivo de Laiye.

"Estoy deseando dirigir un equipo experimentado, apasionado y diverso en Laiye sobre estrategia global, creación de categorías y ecosistema. Ahora que vivimos en un mundo de lugares de trabajo más híbridos, trabajadores cada vez más distribuidos e interrupciones más frecuentes de las operaciones o de la cadena de suministro, Laiye está mejor posicionada para hacer que el trabajo sea menos trabajo y hacer que los humanos sean más humanos", afirma Braham.

El año pasado, Laiye aceleró su expansión internacional a pesar de la pandemia y ahora está atendiendo a una creciente base de clientes que incluye empresas Fortune 500, agencias gubernamentales y PYMES. Ofrece al cliente una plataforma de automatización inteligente integrada que unifica las capacidades de IA, procesamiento inteligente de documentos, RPA y minería de procesos para ayudar a los clientes a ejecutar sus operaciones empresariales de manera eficaz y eficiente.

