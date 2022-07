Comunicado de prensa de Business Wire: Laserfiche

Laserfiche, proveedor líder de software como servicio (Software as a Service, SaaS) de gestión inteligente de contenido y automatización de procesos comerciales, fue nombrado líder en la Matriz de Valor de Servicios y Colaboración de Contenido de Nucleus Research por su amplia experiencia en la industria, su facilidad de uso y sus características de automatización. De los 15 proveedores evaluados, Laserfiche obtuvo la calificación más alta por su funcionalidad y facilidad de uso.

"Durante los últimos tres años, la digitalización se ha convertido en un componente fundamental de la supervivencia para las empresas de todos los tamaños organizacionales y todos los tipos de industria", se indica en el informe. "Actualmente, el predominio constante de las estructuras de trabajo híbrido o completamente remoto destaca la importancia de implementar soluciones modernas para la gestión y la colaboración de contenido con el objetivo de garantizar la eficacia continua y la productividad del usuario final".

Gracias a los modelos de implementación SaaS, híbridos o autogestionados, la plataforma de Laserfiche ofrece soluciones flexibles y con posibilidad de crecimiento para la transformación digital a través de la automatización de procesos comerciales, la analítica y las funcionalidades de gestión de contenido. Este año, Laserfiche presentó Laserfiche Solution Marketplace, una colección pública de plantillas de soluciones para industrias y departamentos específicos que permiten la elaboración e implementación acelerada de integraciones, flujos de trabajo automatizados y formularios electrónicos. Laserfiche ofrece un conjunto de recursos y modelos de automatización de procesos fáciles de usar con más de 150 actividades sin código para integraciones y tareas de procesamiento backend, como bots de automatización robótica de procesos (RPA, Robotic Process Automation), captura de documentos, creación automatizada de documentos y tablas de decisiones.

"Laserfiche se encuentra en el primer lugar del cuadrante de líderes gracias a su gran interés en la automatización de procesos comerciales centrada en el contenido y sus recursos intuitivos sin código o de código bajo", expresó Evelyn McMullen, directora de Investigación de Nucleus Research. "La facilidad de uso de la plataforma y sus sólidas funcionalidades les permiten a los clientes automatizar miles de procesos en sus organizaciones, así como diseñar soluciones para satisfacer las necesidades reglamentarias u organizacionales particulares".

"Nos sentimos orgullosos de que Laserfiche sea el líder mejor posicionado por su facilidad de uso y funcionalidad en base a las investigaciones de la industria y las opiniones de los clientes", afirmó Thomas Phelps, vicepresidente sénior de Estrategia Corporativa y director de Informática de Laserfiche. "A Laserfiche le apasiona colaborar con los clientes, en especial con los tecnólogos de empresas que crean soluciones sin códigos, para ofrecer productos que promueven la innovación empresarial. La automatización de procesos centrada en el contenido es fundamental para aquellos espacios de trabajo digitales que hacen que los empleados les brinden experiencias extraordinarias a los clientes".

"Como administrador de beneficios de salud y de pensión de primer nivel, el objetivo de MPI es sentar nuevas bases respecto de la calidad de servicio", indicó Joel Manfredo, director de Informática en Motion Picture Industry Pension & Health Plans (MPI). "La facilidad de uso, las sólidas funcionalidades y el plan de acción innovador de Laserfiche respaldan la visión estratégica de MPI respecto de la tecnología, la cual prioriza el uso de soluciones automatizadas que creen la mejor experiencia posible para nuestros participantes y empleados".

Acerca de Laserfiche

Laserfiche es el proveedor líder de SaaS de gestión de contenido inteligente y automatización de procesos comerciales. A través de potentes flujos de trabajo, formularios electrónicos, gestión de documentos y análisis, la plataforma Laserfiche® acelera la forma en que se hacen los negocios, lo que permite a los líderes centrarse en el crecimiento de toda la empresa.

Laserfiche fue pionera en la oficina sin papel con gestión de contenido empresarial. En la actualidad, el enfoque de desarrollo basado en la nube de Laserfiche incorpora innovaciones en el aprendizaje automático y la inteligencia artificial para permitir que las organizaciones en más de 80 países se transformen en negocios digitales. Los clientes de todas las industrias, incluidos el gobierno, la educación, los servicios financieros, la atención médica y la fabricación, utilizan Laserfiche para aumentar la productividad, escalar sus negocios y ofrecer experiencias de cliente con prioridad digital.

Los empleados de Laserfiche en las oficinas de todo el mundo están comprometidos con la visión de la empresa de empoderar a los clientes e inspirar a las personas a volver a imaginar cómo la tecnología puede transformar vidas.

