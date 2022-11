Comunicado de prensa de Business Wire: Laserfiche

Laserfiche, proveedor líder de SaaS para gestión inteligente de contenidos y automatización de procesos de negocio, presentó hoy una ampliación de su reconocimiento inteligente de escritura manuscrita de datos para Laserfiche Cloud. Esta característica tan innovadora permite a las organizaciones extraer texto en manuscrita de documentos parcialmente estructurados, para prestar mejores servicios a sus comunidades y ampliar la huella de su automatización de procesos de negocio.

Además, Laserfiche amplió las capacidades de registro inteligente a principios de este año, al incorporar la posibilidad de buscar texto completo en los archivos de audio y video almacenados en Laserfiche, como, por ejemplo, los mensajes de voz o las grabaciones de las reuniones en video. Habiendo comprendido que la definición moderna de "documento" debe incluir cualquier formato de archivo que pueda contener datos valiosos y procesables, Laserfiche les ofrece a los usuarios los servicios de captura de datos versátiles requeridos en los flujos de trabajo modernos de hoy.

"Con la adición del reconocimiento de la escritura a mano y la posibilidad de búsqueda de medios de audio y vídeo, estamos permitiendo a nuestros clientes sacar el máximo provecho de sus esfuerzos de digitalización", comentó Tessa Kohl, Gerente Ejecutiva de Productos de Laserfiche. "Al aprovechar tanto los datos estructurados como los no estructurados, los clientes podrán desarrollar más soluciones integrales que los ayudarán a cumplir con sus propias prioridades de la empresa, como ser resistentes a la escasez de personal u ofrecerles excelentes servicios a sus usuarios finales".

Los robustos servicios de reconocimiento de escritura manuscrita hacen que la automatización del flujo de trabajo centrado en el contenido sea accesible para los clientes de Laserfiche cuyos usuarios finales necesitan documentos o formularios en papel por cualquier motivo. Las capacidades ampliadas de captura inteligente de Laserfiche son soluciones ideales para:

-- Agencias gubernamentales que procesan contenido manuscrito, como, por ejemplo, solicitudes de negocios

-- Distritos escolares, colegios o universidades que atienden a estudiantes y familias con acceso limitado a formularios web

-- Hospitales y clínicas que deben procesar formularios manuscritos de internación de pacientes o reclamos de seguros

-- Instituciones financieras con clientes que prefieren solicitudes de préstamos o hipotecas escritas a mano

-- Empresas de fabricación que aplican las normas ISO 9001, las cuales tienen fichas de aprobación de inspecciones de calidad que deben completarse y firmarse a mano

"Las organizaciones de hoy en día están reinventando sus datos y procesos para crear la mejor experiencia posible para aquellos a los que sirven", comentó el CEO de Laserfiche, Karl Chan. "Esta expansión de las capacidades de registro inteligente de Laserfiche apoya los objetivos de las organizaciones para aumentar la calidad de los servicios, mientras continúan innovando y transformando digitalmente las operaciones".

Para saber más sobre las funciones de reconocimiento de escritura a mano y transcripción de audio y video en Laserfiche, visite el sitio web de Laserfiche.

Acerca de Laserfiche

Laserfiche es proveedor líder de SaaS para la gestión inteligente de contenido y la automatización de procesos empresariales. Con flujos de trabajo potentes, formularios electrónicos, gestión de documentos y análisis, la plataforma Laserfiche® agiliza la forma de hacer negocios para que los líderes puedan concentrarse en el crecimiento de toda la empresa.

Laserfiche fue pionera en la oficina sin papel con la gestión de contenidos empresariales. En la actualidad, la metodología de desarrollo de Laserfiche en la nube incorpora innovaciones en aprendizaje automático e IA para que las organizaciones en más de 80 países se transformen en negocios digitales. Los clientes de todos los sectores, entre otros, el gobierno, la educación, los servicios financieros, la salud y la manufactura, utilizan Laserfiche para aumentar la productividad, ampliar la escala de su negocio y ofrecer experiencias de cliente digitales.

Los empleados de Laserfiche trabajan desde las sucursales de la empresa en todo el mundo, comprometidos con la visión de potenciar a los clientes e inspirar a las personas para que se animen a imaginar de qué formas la tecnología puede transformarles la vida.

