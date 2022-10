Comunicado de prensa de Business Wire: Lenovo

Lenovo ha celebrado hoy su tradicional evento de innovación global, Tech World, en el que ha compartido su visión con respecto a la evolución de la colaboración entre usuarios, espacios y dispositivos para desplegar un sinfín de posibilidades tanto en las aplicaciones del mundo real como en el Metaverso. Lenovo presentó nuevos conceptos, soluciones e innovaciones emergentes que definirán la manera en que trabajamos, aprendemos y participamos en el mundo digital. La empresa también anunció su visión con respecto al objetivo de cero emisiones, y se centró en un plan creíble y colaborativo para abordar uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad.

Lenovo expuso sus innovaciones, incluida la primera muestra pública de estudios de viabilidad de pantallas enrollablespara smartphones y portátiles. Incorporar la informática a las pantallas enrollables ofrece productividad, entretenimiento y conectividad en una pantalla dinámica, ajustable y de mayor tamaño, pero en un dispositivo más pequeño, lo que resuelve los problemas de los clientes y mejora la productividad del trabajo híbrido.

También se dio a conocer la atractiva solución holográfica interactiva y física para la comunicación de telepresencia inmersiva y el trabajo en equipo, llamada Cyber Spaces. Ante la constante proliferación de datos, Lenovo también mostró cómo sus innovaciones, potenciadas por la IA con la computación de borde, están permitiendo un procesamiento más rápido de los datos en la fuente de su creación, transformando las calles de las ciudades, la medicina de precisión y los mercados de compras.

"La tecnología está transformando nuestro futuro espacio de trabajo y nuestro espacio vital en una combinación de mundos virtuales y físicos, gracias al poder de la nueva infraestructura de TI, que es prevalente, esperada y disponible a pedido", afirmó el presidente y director ejecutivo de Lenovo, Yuanqing Yang. "El poder de la innovación no se limita a digitalizar y hacer más inteligentes todas las industrias, también ayuda a resolver los mayores desafíos de la humanidad. Para ello, Lenovo está duplicando la inversión en I+D para utilizar la tecnología más inteligente con el fin de potenciar un mundo que evoluciona rápidamente".

En Tech World '22, Lenovo presentó:

Innovaciones en el factor de forma enrollable

-- Lenovo y Motorola presentaron pruebas de viabilidad con enrollables para smartphones y portátiles, que marcan el comienzo de una nueva era potencial en la que este factor de forma único permite más contenido y ofrece enormes posibilidades de futuro para mejorar el trabajo y la vida híbridos. Diseñadas para ampliar la multitarea, la navegación y los casos de uso móvil, estos dispositivos enrollables son compactos, pero no sacrifican el tamaño de la pantalla, lo que permite ajustar dinámicamente el contenido de la pantalla a medida que la esta se enrolla hacia el interior de la base del portátil y el smartphone.

Innovaciones para la productividad

-- La app Lenovo Freestyle permite el control y la colaboración universales entre una tableta y un PC, de modo que los usuarios pueden emparejar y transformar sin problemas su tableta en una segunda pantalla portátil para ampliar el espacio del escritorio o en una pantalla táctil inalámbrica para su portátil.

-- Los smartphones motorola edge incluyen la plataforma Ready For, que amplía las capacidades del smartphone a pantallas más grandes y ofrece una experiencia de escritorio móvil, juegos tipo consola, transmisión de contenidos y chats de video.

-- Lenovo presentó su solución Remote Work Enablement, que ofrece hardware, software y servicios de calidad superior directamente a los empleados, y permite a los trabajadores remotos una rápida instalación y configuración.

-- Lenovo también presentó un concepto de futuro llamado Cyber Spaces, que reproduce una experiencia inmersiva presencial al proporcionar una solución holográfica interactiva y física para la comunicación por telepresencia y el trabajo en equipo.

-- Además, en el evento pudieron verse nuevos avances en materia de "personas virtuales" o "humanos digitales", para hacer frente a los retos que plantean las videoconferencias tradicionales, como el ancho de banda, la calidad y la privacidad.

Soluciones de IA

-- Lenovo presentó su Production Decision Engine, que utiliza la IA y los macrodatos para abordar los puntos débiles de la digitalización. Su Supplier 360 identifica, analiza y mitiga los riesgos de la cadena de suministro para ayudar a planificar "situaciones hipotéticas".

-- La empresa también presentó su solución Smart Services, que anticipa las necesidades de reparación y optimiza la red de piezas, ingenieros de mantenimiento y apoyo logístico.

-- Lenovo realizó una demostración de cómo su solución Virtual Classroom ofrece profesores virtuales a los estudiantes, con pruebas y recomendaciones personalizadas.

-- La nueva solución de colaboración remota por video conecta a los trabajadores de primera línea con expertos a distancia para realizar trabajos de reparación mediante marcas en tiempo real.

Visión para las cero emisiones en 2050

-- Lenovo compartió su visión sobre las cero emisiones netas y su primer paso hacia esa visión con objetivos de reducción de emisiones a corto plazo para 2030. Lenovo está adaptando sus objetivos de reducción de emisiones a la iniciativa Science Based Targets tanto a corto como a largo plazo para contribuir a los objetivos del Acuerdo de París.

-- Lenovo destacó las innovaciones que le ayudarán a hacer realidad su visión de cero emisiones y las medidas que la empresa está adoptando en sus productos y en la fabricación para reducir su huella de carbono.

-- Los expertos invitados aclararon la necesidad de establecer normas creíbles y una colaboración entre entidades públicas y privadas para avanzar hacia un futuro más inteligente y sostenible. Al mismo tiempo, precisaron el significado y la importancia de los compromisos sobre las cero emisiones netas.

Tecnologías de borde y de IA que permiten el procesamiento de datos de próxima generación

-- Lenovo y VMware anunciaron un Memorando de entendimiento para los laboratorios conjuntos de innovación en el borde y la nube, con planes en marcha para desarrollar soluciones de borde con ingeniería conjunta, IA y multinube que ayudarán a acelerar la transformación empresarial en los entornos de fabricación y venta minorista.

-- Lenovo presentó su serie de servidores ThinkEdge, incluidos SE350 y SE450, para explicar el buen rendimiento de los servidores en condiciones extremas, con GPU de alto rendimiento para soportar IA de alta intensidad.

-- Lenovo también presentó XClarity, una plataforma de gestión de software de nube abierta y unificada que simplifica el proceso de orquestación, despliegue, automatización, medición y soporte de TI desde el borde hasta la nube. La compañía también mostró su plataforma Edge Cloud, que permite varias aplicaciones a través de sectores verticales, así como su solución Hybrid Cloud, que cubre todo el ciclo de vida desde la construcción, migración, uso y gestión de la nube híbrida.

-- Además, TruScale, un modelo de suscripción con todo incluido, se ha ampliado a más clientes.

Lenovo también presentó los resultados de su estudio global de investigación multisectorial de 500 directores de tecnología (CTO). El estudio reveló los puntos de vista de los CTO sobre la forma en que la TI tradicional continuará evolucionando hacia una arquitectura de "Nueva TI" en la que los dispositivos de los clientes, la computación de borde, la computación en la nube, la red y la IA trabajen juntos para abordar los inconvenientes comunes y proporcionar soluciones que impulsen una mayor digitalización global en todas las industrias.

Tech World '22 coincide con la celebración global Think30 de Lenovo, en la que se rinde homenaje a los 30 años de innovación en diseño e ingeniería de ThinkPad y ThinkSystem. Basándose en este legado, la compañía presentó la mejora de la cartera empresarial más amplia de su historia, diseñada para acelerar la modernización global de TI con las nuevas soluciones de Infraestructura de Lenovo V3, y celebró más de 200 millones de dispositivos ThinkPad vendidos. Lenovo continúa redefiniendo las innovaciones de los dispositivos, incluso con el reciente lanzamiento del nuevo ThinkPad X1 Fold, la nueva generación del primer PC plegable del mundo.

El presidente y director ejecutivo de Lenovo, Yuanqing Yang, pronunció el discurso de apertura de Tech World '22 y compartió su visión sobre cómo la tecnología más inteligente de Lenovo ayuda a las personas de todo el plañera a cambiar su mundo para mejor.

En el discurso de apertura, Yang estuvo acompañado por los líderes empresariales de Lenovo y los principales directores ejecutivos mundiales, como Cristiano Amon, presidente y director ejecutivo de Qualcomm; Pat Gelsinger, director ejecutivo de Intel; Julie Sweet, presidenta y directora ejecutiva de Accenture; así como Lisa Su, directora ejecutiva de AMD, y Arvind Krishna, presidente y director ejecutivo de IBM. Clientes y socios como Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1®, y Panos Panay, vicepresidente ejecutivo y director de productos de Microsoft, también hablaron del papel de la tecnología más vanguardista de Lenovo para potenciar la transformación inteligente.

El Dr. Yong Rui, director de tecnología de Lenovo, explicó la manera en que Lenovo desarrollará soluciones tecnológicas en el Metaverso para potenciar la transformación inteligente. Destacó el modo en que la tecnología central de Lenovo y sus innovaciones en dispositivos, servidores, software y soluciones conectarán los mundos virtual y físico.

Durante la sesión principal, Luca Rossi, presidente del Grupo de dispositivos inteligentes de Lenovo, presentó nuevos conceptos de futuro. Desde innovaciones de consumo que mejoren la vida hasta soluciones de productividad y colaboración, nuevos factores de forma como el PC portátil enrollable y las pruebas de viabilidad de los smartphones, e incluso soluciones emergentes de IA y Metaverso como la nueva solución de realidad virtual Lenovo ThinkReality VRX, que capacitarán a las generaciones futuras para navegar por la transformación digital de nuestro mundo en evolución.

Kirk Skaugen, presidente del Grupo de soluciones de infraestructura de Lenovo, presentó la evolución de la informática en todas partes. Kirk habló de la necesidad de aprovechar de manera inmediata los datos en todos los sectores para transformarse de forma inteligente. La infraestructura más inteligente de Lenovo está permitiendo esta transformación, a través de servidores, almacenamiento y servicios. Kirk estuvo acompañado por ejecutivos de VMware y el Barcelona Supercomputing Center y mostró cómo Lenovo está liderando la IA en el borde para ayudar a los clientes a aprovechar el poder del crecimiento global de los datos (que se espera que se duplique para 2025) que está ocurriendo en el tan dinámico panorama de TI actual.

Ken Wong, vicepresidente ejecutivo y presidente del Grupo de soluciones y servicios de Lenovo, explicó cómo se ha ampliado el papel de un CIO a medida que avanza la digitalización en todo el mundo. Ken también destacó el valor de las soluciones industriales de Metaverso, la importancia de las soluciones de espacio de trabajo digital y cómo la optimización de la gestión de las vías para los ingenieros puede mejorar la infraestructura, como el transporte público, en tiempo real. Claudia Contreras, directora ejecutiva de los Servicios de sostenibilidad global de Lenovo, también destacó que los servicios de Lenovo pueden ayudar a los clientes a trabajar en pro de sus objetivos de sostenibilidad, sin importar en qué punto del camino se encuentren.

Laura Quatela, vicepresidenta sénior y jefa de asuntos jurídicos de Lenovo, destacó el trabajo de Lenovo para mejorar la sostenibilidad en toda su oferta de productos en su andadura hacia las cero emisiones netas. Además de las innovaciones de productos sostenibles, Laura comparte las mejoras sostenibles que Lenovo está llevando a cabo para liderar la fabricación con bajas emisiones, así como las intenciones de la empresa de compartir e informar sobre sus progresos para un enfoque creíble y colaborativo de la reducción de emisiones. Estos esfuerzos de sostenibilidad se vieron reforzados por el anuncio final de Yang sobre el compromiso de Lenovo con una visión de cero emisiones para 2050.

Visite la página web de Lenovo en Tech World '22 para ver las especificaciones completas, imágenes y demás información.

