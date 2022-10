Comunicado de prensa de Business Wire: Lenovo

Un nuevo estudio de investigación global de Lenovo realizado a 500 directores de tecnología (CTO, por sus siglas en inglés) de diferentes sectores y países, publicado hoy en el evento global de innovación "Tech World" de la compañía, revela sus percepciones sobre el futuro de la tecnología.

Del estudio se extraen hallazgos interesantes sobre los puntos de vista de los CTO globales acerca de cómo la TI tradicional seguirá evolucionando hacia una arquitectura de "Nueva TI", en la que los dispositivos de los clientes, la computación de borde, la computación en la nube, la red y la inteligencia artificial trabajen juntos para abordar los obstáculos comunes de los CTO y proporcionarles soluciones a medida que impulsen una mayor digitalización global en todas las industrias.

"Nos alienta comprobar que nuestra visión de una arquitectura de Nueva TI resuena con tanta fuerza entre los CTO de todo el mundo", señaló el Dr. Yong Rui, director de tecnología de Lenovo. "Los resultados de esta investigación son increíblemente valiosos, ya que la industria de las TIC sigue innovando y construyendo nuevas capacidades tecnológicas para el futuro. Esta investigación nos da una visión profunda sobre las prioridades y expectativas de los CTO globales, y aprovecharemos este conocimiento para ayudar mejor a nuestros clientes a aprovechar los datos y crear conocimientos para transformar su negocio".

Entre las principales conclusiones de la encuesta realizada por Lenovo a más de 500 CTO se encuentran las siguientes:

-- El cambio a un entorno de trabajo híbrido aumenta la importancia de los elementos de la arquitectura de TI: En general, los CTO tienen una perspectiva positiva de la arquitectura tecnológica de su organización, ya que el 43 % la califica como "mejorada", el 39 % señala que es "fácil de usar" y solo el 6 % la califica como "deficiente". Entre los elementos que adquieren mayor importancia se encuentran los dispositivos inteligentes (76 %), la IoT inteligente (70 %) y las soluciones basadas en escenarios (76 %). De cara al futuro, los CTO señalaron la importancia de la nube, el software y la informática como componentes clave para un entorno de trabajo híbrido, con un 84 % de optimismo sobre el futuro de la nube híbrida.

-- Existen grandes desafíos para los CTO relacionados con la ciberseguridad y la accesibilidad en la tecnología emergente: Los encuestados de Estados Unidos (63 %), Brasil (61 %) e India (71 %) citaron la ciberseguridad como uno de los principales problemas que deben abordar en sus organizaciones. Los directores de tecnología de EE. UU. (64 %) y del Reino Unido (67 %) también mencionaron la reglamentación y su cumplimiento como principales preocupaciones. Los problemas de compatibilidad en la infraestructura de la empresa y la experiencia del usuario son los aspectos más problemáticos a la hora de que los CTO tomen decisiones de compra, actualización, migración y retirada de la infraestructura de TI de sus organizaciones.

-- Los CTO afirman que existe la posibilidad de utilizar la tecnología de forma aún más amplia en el trabajo: En cada uno de los cinco elementos (Cliente - Borde - Nube - Red - Inteligencia), una parte importante de los CTO ven oportunidades para que sus empresas utilicen las dimensiones de la infraestructura de TI incluso más de lo que ya lo están haciendo. Se incluyen elementos como la computación de borde multiacceso 5G (72 %), la nube de borde pública (67 %), el borde en IoT (65 %) y la nube de borde privada (58 %). Cuando se trata de resolver problemas tecnológicos, la mayoría (82 %) cita a los proveedores externos como un elemento fundamental para ayudar a resolver los retos relacionados con la arquitectura tecnológica. La mayoría de los CTO creen que los elementos de la computación de borde (que incluyen la IA de borde, la seguridad de borde y la colaboración "dispositivo-borde-nube", etc.) ganarán cada vez más importancia.

-- El concepto de "Nueva TI" de Lenovo resuena entre los CTO de todo el mundo como algo que abarca: Más de 4 de cada 5 opinan que la descripción de Lenovo de la "Nueva TI" capta y describe el futuro de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) "sumamente bien" o "muy bien". Además de estos cinco componentes de la "Nueva TI" (Cliente - Borde - Nube - Red - Inteligencia), los CTO nombraron áreas como "I+D e Innovación" (9 %), "Gestión de datos" (7 %) y "seguridad" (6 %) como otros componentes que serán importantes para configurar el futuro de la arquitectura tecnológica.

Acerca del Estudio global realizado por Lenovo con CTO

El trabajo de campo para este estudio se llevó a cabo mediante una encuesta cuantitativa, entre el 26 de julio y el 12 de agosto de 2022, realizada a 500 directores de tecnología (CTO) globales de organizaciones de tamaño medio y grande. La muestra de la encuesta estaba compuesta por un número prácticamente igual de encuestados de cada mercado: Brasil, China, Alemania, India, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. En esta encuesta participaron directores de tecnología de empresas y organizaciones con un mínimo de 250 empleados.

