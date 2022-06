Comunicado de prensa de Business Wire: Lineage Logistics, LLC

Lineage Logistics, LLC ("Lineage" o la "Compañía"), proveedor de soluciones logísticas y REIT industriales con temperatura controlada más grande y más innovador del mundo, anunció hoy que adquirió Turvo Inc., un proveedor líder de gestión de la cadena de suministro, de colaboración y de software de visibilidad. No se revelaron los términos financieros de las transacciones.

La adquisición es una extensión de la asociación de larga data de las empresas, incluida una inversión anterior en Turvo por parte de Lineage Ventures, y una visión combinada para la colaboración en la cadena de suministro. Con el respaldo de Lineage, Turvo continuará enfocándose en sus clientes, acelerará la innovación en su oferta tecnológica y se expandirá a mercados nuevos y adyacentes bajo su propia marca como una subsidiaria de propiedad total de Lineage.

"La adquisición de Turvo por parte de Lineage fue una extensión natural de nuestra sociedad, a través de la cual lanzamos con éxito Lineage Link? el año pasado", dijo Adam Forste, copresidente ejecutivo de Lineage y cofundador y socio gerente de Bay Grove, quien fundó y actualmente administra Lineage. "Creemos de todo corazón en la misión de Turvo de aumentar la visibilidad y las sinergias dentro de la cadena de suministro, y vemos esto como una oportunidad en la creación de valor adicional para los clientes de Lineage y Turvo. Espero liderar la nueva Junta Directiva de Turvo y trabajar con liderazgo para avanzar en su hoja de ruta al impulsar cadenas de suministro más inteligentes y sostenibles".

"Hoy es un momento emocionante para los empleados, clientes y socios de Turvo", dijo Scott Lang, presidente y director ejecutivo de Turvo. "Con el respaldo de Lineage y Bay Grove, Turvo acelerará la innovación con un alcance y una escala mucho mayores que nunca, lo que impulsará aún más la digitalización de la cadena de suministro a nivel mundial. Nuestros clientes se beneficiarán de mayores inversiones con nuestra visión y nuestra tecnología".

"La adquisición se produce en medio de un aumento en la demanda de transporte y almacenamiento y en un momento en el que la cadena de suministro enfrenta desafíos sin precedentes", afirmó Sudarsan Thattai, director de Información y director de Transformación de Lineage. "Al unir fuerzas con Turvo, tenemos una oportunidad única de aliviar el impacto de esos desafíos para los clientes. La escasez de conductores y la congestión portuaria, por ejemplo, se pueden abordar disminuyendo la cantidad de camiones o contenedores necesarios para entregar un producto de la granja a la mesa. La plataforma de Turvo conecta a los clientes con activos de camiones, trenes o contenedores que, de otro modo, estarían infrautilizados".

"La profundización de nuestra relación con Turvo muestra cuán comprometidos estamos con la innovación que promueve nuestro propósito de transformar la cadena de suministro de alimentos para eliminar el desperdicio y ayudar a alimentar al mundo", señaló Greg Lehmkuhl, presidente y director ejecutivo de Lineage. "A través de esta inversión, aceleraremos la tecnología líder en la industria que aprovecha las sinergias de la cadena de suministro a escala, al abordar los problemas de densidad y utilización en toda la red y disminuir la complejidad y el desperdicio en la cadena de suministro para todos los participantes, desde los clientes hasta los transportistas".

Acerca de Lineage Logistics

Lineage Logistics es el proveedor de soluciones de logística y REIT industriales con temperatura controlada más grande del mundo. Tiene una red global de más de 400 establecimientos ubicados estratégicamente, que conforman un total de más de 2000 millones de pies cúbicos de capacidad en 20 países de América del Norte, Europa y la región Asia Pacífico. La experiencia líder en la industria de Lineage en soluciones integrales de logística, su imbatible red de bienes raíces y el desarrollo y la implementación de tecnologías innovadoras que ayudan a mejorar la eficacia de la distribución, promueven la sustentabilidad, minimizan los residuos de la cadena de suministro y, lo que es más importante, ayudan a alimentar a la población mundial como Socio Visionario de Feeding America. En reconocimiento a las innovaciones y a las iniciativas líderes en materia de sustentabilidad de la empresa, Lineage fue una de las empresas mejor administradas de EE. UU. de 2022, la número 3 en la lista Disruptor 50 de CNBC de 2022, la número 17 en la lista Disruptor 50 de CNBC de 2021, la número 1. en la categoría de Ciencia de Datos, y ocupó el puesto número 23 en la clasificación general de la lista de las empresas más innovadoras del mundo de Fast Company en 2019, además de haber sido incluida en 2020 en la lista de Fortune de las empresas que están Cambiando el Mundo (Change the World). (www.lineagelogistics.com)

Acerca de Turvo

Turvo proporciona la aplicación de colaboración líder en el mundo diseñada específicamente para la cadena de suministro. Turvo conecta a personas y organizaciones, lo que permite que los transportistas, los proveedores de logística y las empresas de transportes unan sus cadenas de suministro, brinden experiencias excepcionales a los clientes, colaboren en tiempo real y aceleren el crecimiento. La tecnología unifica todos los sistemas, internos y externos, lo que proporciona una solución integral para ejecutar todas las operaciones y análisis, al tiempo que elimina las tareas manuales redundantes y automatiza los procesos comerciales. Entre los clientes de Turvo se incluyen algunos de los proveedores de servicios logísticos, transportistas y agentes de carga más grandes del mundo de la lista Fortune 500. Turvo tiene su sede en el Área de la Bahía de San Francisco y oficinas en Dallas, Texas, y en Hyderabad, India. (www.turvo.com)

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220601005615/es/

Contacto

Contacto con los medios: Lineage Logistics Megan Hendricksen 949.247.5172 mhendricksen@lineagelogistics.com

Turvo, Inc. Samantha Foley 214.263.3547 sfoley@turvo.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.