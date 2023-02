Comunicado de prensa de Business Wire: L&T Technology Services Limited

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), líder mundial en servicios integrales de ingeniería, anuncia que ha sido elegida por Thales para ofrecer soluciones de conectividad de nueva generación impulsadas por 5G, que incluirán la colaboración con Qualcomm Technologies, Inc. lo que le permitirá ofrecer soluciones de última generación en beneficio de los operadores ferroviarios urbanos.

Esta solución aprovecha la experiencia en "chip-to-cloud" de LTTS, así como su cartera tecnológica de dispositivos IoT conectados y celdas pequeñas 5G basadas en Qualcomm Technologies, para desarrollar y desplegar soluciones para la Industria Global de redes privadas 5G, incorporando ofertas digitales dirigidas a acelerar la transformación en un amplio abanico de industrias, incluidas las redes ferroviarias, la industria aeroespacial y la automoción.

Las capacidades 5G integrales de LTTS ofrecen a las empresas globales la posibilidad de realizar despliegue más rápido y contar con aplicaciones vanguardistas y servicios gestionados completos. Esto, a su vez, facilita la creación de redes privadas virtuales para 5G. Con la ayuda de las tecnologías 5G integrales de Qualcomm Technologies que permiten la convergencia inteligente del borde de la nube, LTTS ha establecido un Centro de Excelencia para 5G en Santa Clara (California). Este Centro de Excelencia cuenta con una gran cantidad de aplicaciones críticas impulsadas por 5G, y sus ofertas de laboratorio como servicio incluyen el desarrollo de casos de uso de computación de borde de acceso múltiple (MEC, por sus siglas en inglés), la validación de servicios de extremo a extremo, la exposición del desarrollo de estudios preliminares (POC, por su siglas en inglés) y la integración de sistemas, así como servicios de validación y verificación para clientes de sectores verticales clave.

La solución contará con la colaboración de Qualcomm Technologies, que proporcionará soluciones de red privada preintegradas basadas en la Plataforma Qualcomm® FSM?100 5G RAN para celdas pequeñas y, en el futuro, añadirá la Suite Qualcomm Edgewise?, una solución de alta calidad de automatización y gestión de RAN. LTTS facilitará la integración de sistemas de extremo a extremo, el diseño y la implementación de casos de uso, la consultoría de ingeniería y los servicios de despliegue junto con la coordinación de borde a nube. Gracias a su destreza combinada para acelerar la adopción de redes inalámbricas privadas 5G, Thales ha sido elegida como socio de ingeniería del líder tecnológico mundial en su empeño por establecer la "Internet de los Metros Inteligentes", que permitirá a los metros y a las redes ferroviarias urbanas "hablar" entre sí y, en última instancia, transformar la experiencia de los pasajeros con viajes cómodos y sin interrupciones, además de nuevos servicios.

A la necesidad de aumentar la eficiencia en las operaciones de la red ferroviaria se une la creciente demanda de infraestructuras de transporte avanzadas, que ha contribuido a la evolución de los servicios de ingeniería e investigación y desarrollo en el sector ferroviario. Según las previsiones de los analistas, el mercado del ferrocarril inteligente pasará de 28.900 millones de dólares en 2022 a 43.000 millones en 2027, con una tasa interanual de crecimiento del 8,3 %, impulsado por los avances en tecnologías digitales.

Ziad Rizk, director de operaciones de Señalización ferroviaria urbana de Thales, declaró:"Nos entusiasma formar equipo con LTTS y Qualcomm Technologies en nuestra misión de satisfacer las nuevas demandas de movilidad. A medida que la industria del transporte se orienta más hacia el uso de datos, estos despliegues de Internet de las Cosas habilitados para 5G proporcionarán nuevas formas de supervisar metros e infraestructuras y ofrecer la mejor experiencia de usuario posible".

Savi Soin, vicepresidente sénior de Desarrollo empresarial y Asociaciones de Qualcomm Technologies, Inc., comentó:"Este compromiso con Thales valida en gran medida la colaboración entre Qualcomm Technologies y LTTS para acelerar los beneficios de la transformación digital para todas las empresas, incluidos los ferrocarriles inteligentes, mediante el uso de redes privadas 5G y dispositivos conectados. Estamos muy satisfechos de aplicar nuestras últimas innovaciones tecnológicas y nuestra cartera de productos de IoT conectada y celdas pequeñas para apoyar a LTTS en su compromiso con Thales en la creación de un rendimiento de la inversión positivo y un impacto empresarial para sus clientes en todas las geografías y mercados clave de Thales".

En declaraciones sobre este acontecimiento, Abhishek Sinha, director de operaciones y miembro del Consejo de Administración de L&T Technology Services, afirmó:"La 5G es una de nuestras seis grandes apuestas, transversal a nuestra variada base de clientes y soluciones. A través de nuestra colaboración con Qualcomm Technologies, estamos preparados para mejorar de forma significativa la conectividad de próxima milla en el transporte subterráneo mediante redes 5G privadas. Las sólidas capacidades tecnológicas de LTTS acelerarán aún más el potencial de 5G privado en las redes ferroviarias subterráneas y de alta velocidad de Thales, Señalización Ferroviaria Urbana. Muy pronto, esto podrá beneficiar a los viajeros de todo el mundo".

Acerca de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) es una filial de Larsen & Toubro Limited que cotiza en bolsa y se especializa en servicios de ingeniería e I+D. Ofrecemos servicios de consultoría, diseño, desarrollo y pruebas en todo el ciclo de vida de elaboración de productos y procesos. Nuestra cartera de clientes incluye 69 empresas incluidas en la lista Fortune 500 y 57 de las principales empresas de ingeniería e I+D del mundo, en los sectores de productos industriales, dispositivos médicos, transporte, telecomunicaciones y alta tecnología, e industrias de procesos. Con sede en la India, a 31 de diciembre de 2022, nuestros más de 21.600 empleados trabajan en 22 centros de diseño globales, 28 oficinas de ventas y 91 laboratorios de innovación. Para más información, visite www.LTTS.com

Acerca de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) es un líder mundial en alta tecnología que invierte en innovaciones digitales y de "tecnología profunda" - conectividad, Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnología cuántica - para construir un futuro en el que todos podamos confiar, algo vital para el desarrollo de nuestras sociedades. El Grupo brinda soluciones, servicios y productos que ayudan a sus clientes - empresas, organizaciones y gobiernos - en los mercados de defensa, aeronáutica, espacio, transporte e identidad digital y seguridad a cumplir con sus misiones críticas, colocando a los humanos en el centro del proceso de toma de decisiones.

Con 81.000 empleados en 68 países, Thales generó ventas de 16.200 millones de euros en 2021.

Acerca de Qualcomm

Qualcomm trabaja por un mundo en el que todo y todos puedan estar conectados de forma inteligente. Nuestro plan tecnológico único nos permite escalar de forma eficiente las tecnologías que lanzaron la revolución móvil (como la conectividad avanzada, la computación de alto rendimiento y bajo consumo, la inteligencia en el dispositivo, etc.) a la próxima generación de dispositivos inteligentes conectados en todos los sectores. Las innovaciones de Qualcomm y nuestra familia de plataformas Snapdragon ayudarán a hacer realidad la convergencia en la nube, transformar las industrias, acelerar la economía digital y revolucionar la forma en que experimentamos el mundo, por el bien de todos.

Qualcomm Incorporated incluye nuestro negocio de licencias, QTL, y la gran mayoría de nuestra cartera de patentes. Qualcomm Technologies, Inc, filial de Qualcomm Incorporated, gestiona, junto con sus filiales, prácticamente todas nuestras funciones de ingeniería, investigación y desarrollo, así como la mayor parte de nuestros negocios de productos y servicios, incluido nuestro negocio de semiconductores QCT.

Qualcomm, FSM y Qualcomm Edgewise son marcas comerciales o marcas registradas de Qualcomm Incorporated.

Los productos de las marcas Snapdragon y Qualcomm son productos de Qualcomm Technologies, Inc. o de sus filiales. Las tecnologías patentadas de Qualcomm tienen licencia de Qualcomm Incorporated.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

