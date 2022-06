Comunicado de prensa de Business Wire: Magna Motors

Magna Motors, distribuidor exclusivo de Hyundai en Jamaica, celebró su séptimo aniversario en el país con la inauguración de su nuevo salón de ventas de clase mundial.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220608006134/es/

El Primer Ministro de Jamaica Andrew Holness, CEO Grupo Magna Agustin Lama y el Director ejecutivo Erick Gutierrez. (Photo: Business Wire)

El nuevo hogar de la marca Hyundai, que se completa con un centro de servicio de última generación y una lujosa sala de exhibición, fue lo más destacado de este evento histórico, ya que Magna Motors celebró y consolidó su presencia en Jamaica durante los últimos siete años.

"Soy consciente de que ustedes [Magna Motors] ahora son el orgulloso propietario del 11.5% del mercado de automóviles del país, como resultado de su filosofía de ofrecer productos modernos y de primera calidad. Estoy seguro de que resuena con el consumidor jamaiquino que busca valor a un costo asequible", aseguró el Primer Ministro de Jamaica, Andrew Holness.

Esta nueva ubicación es la más grande de Magna Motors en el país y cuenta con una sala diseñada para exhibir sus modernos vehículos y las 12 bahías de servicio en las instalaciones de última generación y pueden atender hasta 100 clientes diariamente.

El CEO de Grupo Magna, Agustín Lama Verdeja, afirmó: "Desde el principio, Magna Motors ha tenido dos objetivos principales y generales: crear y mantener un negocio sólido que contribuya positivamente a enriquecer las vidas de nuestros colaboradores, clientes y accionistas, y desempeñar nuestro papel de manera integral en el desarrollo económico de los países en los que operamos creando empleos, invirtiendo y brindando a los consumidores las mejores soluciones para automóviles".

Asimismo el director ejecutivo de Magna Motors Jamaica, Erick Gutiérrez, expresó su orgullo por los logros alcanzados durante los siete años y elogió su éxito incluso durante la pandemia. En su discurso a los asistentes, manifestó: "Hyundai experimentó un año récord, a pesar de la pandemia. Hyundai recibió más de 110 premios en 2021, la mayor cantidad de elogios que la marca ha ganado en un año calendario".

Este evento estuvo bajo los auspicios del Primer Ministro de Jamaica, Andrew Holness, y contó con aproximadamente 100 invitados entre ellos: Audley Shaw, Ministra de Transporte y Minería, Angie Martínez Tejera, embajadora de la República Dominicana ante Jamaica y el equipo de gestión de Magna Motors.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220608006134/es/

Contacto

Jeimy De Los Santos +1 (809) 712-5123 Contenido@labya.com LABYA, Consultoría Estratégica

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.