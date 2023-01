Comunicado de prensa de Business Wire: Magna Motors

El distribuidor oficial de BMW Group en la República Dominicana, Magna Motors, inauguró el primer centro de servicios bajo el nuevo diseño y formato para este tipo de facilidades, convirtiéndolo en el más vanguardista y completo del Caribe.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230125005645/es/

Agustín Lama Verdeja, presidente de Magna Motors, Reiner Braun, presidente y CEO de BMW Group Latinoamérica, Alejandro Echeagaray, CEO de Mercados Importadores de BMW Latinoamérica y el Caribe en BMW Group Latinoamérica. (Foto: Business Wire)

Ante un escenario deslumbrante de modernidad, que contó con invitados especiales, ejecutivos de Magna Motors y representantes regionales de BMW Group, el distribuidor inició las operaciones oficialmente para proveer servicios posventa a clientes de las tres marcas de BMW Group: BMW, MINI y BMW Motorrad.

El moderno centro automotriz cuenta al 100% con los estándares del comercio minorista del futuro (Future Retail). Con la capacidad de atender hasta 40 vehículos por día, brindar servicios expresos de detailing, tienda de repuestos y accesorios, restaurante y bar.

Además cuenta con una recepción activa climatizada para todas las marcas y la ampliación del servicio expreso FastLane. Las facilidades ofrecen una experiencia integral de posventa que integra todas las áreas de servicio de las marcas de BMW Group en un mismo punto, una recepción activa para motocicletas y espacio de parqueo para las mismas que incluye tiendas de accesorios y equipamientos para todas las marcas.

En su discurso de apertura, Agustín Lama Verdeja, CEO de Magna Motors, resaltó: "Esto no es un taller más, esta es una nueva y muy distinta experiencia de servicio, no sólo para los vehículos, si no para los clientes - donde estos pasan a ser parte de la experiencia conectando de una forma más profunda con las marcas y con su pasión".

En un recorrido por las instalaciones en el marco del acto de apertura, Lama Verdeja indicó que el cliente encontrará todo lo que necesita porque han unido un concepto de alta calidad, exclusividad, servicio personalizado, comodidad y modernidad.

Por su parte, el Presidente y CEO de BMW Group Latinoamérica, en su primera visita al país, manifestó: "Reconozco a Grupo MAGNA por toda su gestión en el año que terminó. Los logros conseguidos tanto aquí como en Uruguay han sido importantes y han contribuido de manera significativa para BMW Group. Desde el liderazgo en ventas en el segmento Premium, la introducción y fortalecimiento de la electromovilidad, la satisfacción al cliente y sin duda instalaciones como estas, logran colocar muy en alto el nombre de la empresa."

En el evento estuvieron presentes, Agustín Lama Verdeja; CEO de Magna Motors, Reiner Braun; Presidente y CEO de BMW Group Latinoamérica, Alejandro Echeagaray; CEO de Mercados Importadores de BMW Latinoamérica y el Caribe en BMW Group Latinoamérica, invitados especiales y clientes de la marca.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230125005645/es/

Contacto

Jeimy De Los Santos contenido@labya.com +1 (809) 712-5123

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.