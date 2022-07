Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay Inc.

Mary Kay Inc., una de las principales empresas de investigación del cuidado de la piel del mundo, ha anunciado una nueva asociación con el Dr. Jack Gilbert, profesor de Pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de California (UC) en San Diego y profesor de Oceanografía microbiana en la Institución Scripps de Oceanografía de la UC en San Diego. A través de la asociación, los científicos de Mary Kay trabajarán en conjunto con el Dr. Gilbert para estudiar una de las áreas más importantes, pero menos comprendidas, del envejecimiento y la salud de la piel: el microbioma de la piel.

"Comprender cómo nuestro proceso normal de envejecimiento influye en la microbiota de la piel puede proporcionar nuevos descubrimientos sorprendentes que den forma al futuro en el diseño de productos cosméticos", dijo la Dra. Lucy Gildea, directora de Innovación, Producto y Ciencia de Mary Kay Inc. "Estamos encantados de asociarnos con el Dr. Gilbert para comprender mejor el impacto del microbioma en la salud general de la piel."

En 2022, el Dr. Gilbert se convirtió en codirector del Centro de Microbioma y Metagenómica de la UC en San Diego, parte del programa Nutrition for Precision Health (Nutrición para la salud de precisión) de los Institutos Nacionales de la Salud por 175 millones de USD. En combinación con la experiencia del Dr. Gilbert, los científicos de Mary Kay esperan explorar cómo los diferentes atributos de la piel se asocian con los cambios microbianos en las mujeres. "Hay una brecha de conocimiento aquí", agregó el Dr. Gildea. "Esperamos salvarlo."

Investigaciones anteriores han concluido que la piel humana tiene su propio ecosistema complejo de bacterias y otros microorganismos que sirven como base saludable. Al igual que lo que se ha encontrado en el intestino, la piel humana, el órgano más grande del cuerpo, necesita estas bacterias para funcionar de manera óptima. Estas comunidades bacterianas también mantienen una firma única basada en la ubicación, la edad, el sexo y la interacción con el medio ambiente. Existe un conocimiento muy limitado de exactamente qué factores contribuyen a las comunidades bacterianas altamente variables en la piel y su impacto en el proceso de envejecimiento.

La asociación con el Dr. Gilbert es solo el último esfuerzo de Mary Kay para reforzar el compromiso de larga data de la marca con el avance de la investigación y el desarrollo de la salud de la piel. Mary Kay cuenta con más de 1600 patentes de productos, tecnologías y diseños de envases en su cartera global.

