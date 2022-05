Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay Inc.

Mary Kay Ash es una mujer reconocida como una de las mayores emprendedoras de los Estados Unidos, ella cambió el mundo de los negocios cuando fundó el 13 de septiembre de 1963, "Beauty by Mary Kay". Hoy, Mary Kay es una compañía líder en belleza con más de 800 productos en su portafolio global y un legado que ayuda a millones de personas a conseguir sus sueños de emprendimiento.

Mary Kay Ash (Photo: Mary Kay Inc.)

El 12 de mayo celebramos el nacimiento de nuestra querida fundadora, Mary Kay Ash. Su inquebrantable dedicación para empoderar a las mujeres para que den lo mejor de sí mismas, descubrir su potencial y alcanzar sus metas nos sigue impulsando todos los días.

Los principios y valores que Mary Kay Ash escribió al fundar esta compañía son atemporales, por eso fundó una empresa única, su visión no solamente era vender cosméticos sino cambiar vidas, y así lo ha sido hasta hoy.

Una manera de honrar su vida es celebrar su natalicio y recordarla porque su legado sigue vivo no solamente a través de los millones de integrantes de la Fuerza de Ventas Independiente en todo el mundo, sino también a través de las iniciativas globales de sustentabilidad que nos distinguen, porque somos una empresa con propósito.

La misión de Mary Kay es enriquecer la vida de las mujeres alrededor del mundo y mantenemos nuestros compromisos de sustentabilidad para proteger el medio ambiente y la naturaleza. Algunos de los proyectos notables de The Nature Conservancy México con el apoyo de Mary Kay incluyen:

-- Conservación y restauración de la zona costera en la Costa del Golfo (Protección de los Humedales Costeros de la Costa del Golfo)

-- Mejorando la Pesca en México (Mejorando la Pesca y Empoderando a las Comunidades).

-- Guardianes del Golfo. Un documental revelador filmado, dirigido y producido por un equipo exclusivamente femenino que explora la tumultuosa relación entre el Golfo de México y los conservacionistas decididos a protegerlo.

-- Forest of Hope. Un cortometraje escrito, dirigido y producido por un equipo de mujeres, sigue a un grupo de mujeres empresarias, enfocadas en restaurar especies locales de árboles en las áreas circundantes de la ciudad de Monterrey para ayudar a restaurar los bosques degradados. en la región.

¡Gracias por celebrar con nosotros el aniversario de nuestra fundadora, feliz cumpleaños Mary Kay Ash!

"Todo lo que puedas pensar o soñar, lo puedes lograr. Tu potencial se compone de talento, poder y magia". Mary Kay Ash

Acerca de The Nature Conservancy

The Nature Conservancy es una organización mundial de conservación dedicada a conservar las tierras y las aguas de las que depende toda la vida. Guiados por la ciencia, creamos soluciones innovadoras sobre el terreno para los desafíos más difíciles de nuestro mundo para que la naturaleza y las personas puedan prosperar juntas. Estamos abordando el cambio climático, conservando tierras, aguas y océanos a una escala sin precedentes, proporcionando alimentos y agua de manera sostenible y ayudando a que las ciudades sean más sostenibles. Al trabajar en 79 países y territorios, utilizamos un enfoque de colaboración que involucra a las comunidades locales, los gobiernos, el sector privado y otros socios. Para obtener más información, visite www.nature.org o siga a @nature_press en Twitter.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, ha sido un parteaguas en el mundo empresarial, fundó la compañía de belleza de sus sueños en 1963 con una misión: Enriquecer la Vida de las Mujeres. Ese sueño se ha convertido en una empresa multimillonaria con millones de miembros de la Fuerza de Ventas independientes en casi 40 países. Como empresa de desarrollo empresarial, Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres en su viaje a través de la educación, la tutoría, la promoción, la creación de redes y la innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia detrás de la belleza y a fabricar productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color y fragancias de vanguardia. Mary Kay cree en enriquecer vidas hoy para un mañana sostenible, asociándose con organizaciones de todo el mundo que se enfocan en promover la excelencia empresarial, apoyar la investigación del cáncer, promover la igualdad de género, proteger a los sobrevivientes del abuso doméstico, embellecer nuestras comunidades y alentar a los niños a seguir sus sueños. Obtén más información en marykay.com.mx o siguenos en nuestras Redes Sociales oficiales de Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter.

Para leer más sobre el compromiso de Mary Kay con la sustentabilidad, visita marykayglobal.com/sustainability y descarga la estrategia de sustentabilidad global de Mary Kay, Enriqueciendo Vidas Hoy para un Mañana Sostenible.

