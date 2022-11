Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay Inc.

A lo largo de 2022, Mary Kay Inc., un defensor global de la sostenibilidad y la ciudadanía corporativa, ha trabajado para elevar la conciencia sobre la conservación de los océanos en el ámbito del trabajo climático y como enfoque para abordar la crisis del clima.

Este mes, Mary Kay fue reconocido en el informe 2022 Global Reefs Impact Report de The Nature Conservancy. Este documento de The Nature Conservancy destaca sus logros actuales y cómo la organización se ha aliado con el sector privado para implementar exitosamente innovadores programas de conservación marina que protegen la vida en nuestros océanos.

El informe presentó un proyecto de reciente lanzamiento dedicado a los "superarrecifes". Los superarrecifes son altamente resilientes y pueden sobrevivir en océanos con temperaturas en ascenso. La misión de este proyecto de superarrecifes es identificar, proteger y hacer crecer una red global de superarrecifes para asegurar el futuro de los arrecifes de coral. El equipo de superarrecifes combina expertos en ciencia oceánica, conservación y líderes de gestión de Woods Hole Oceanographic Institution (Universidad de Stanford) y The Nature Conservancy, junto con ayudas del sector privado de Mary Kay y el apoyo de gobiernos y comunidades en este momento crítico en la historia de los arrecifes de coral.

"He visto arrecifes que han sido destruidos y otros que han vuelto a la vida", dice Elizabeth McLeod, líder de sistemas de arrecifes globales de The Nature Conservancy. "Tenemos la misión de sumergirnos en el agua, identificar los arrecifes de coral que pueden sobrevivir al cambio climático y asegurarnos de que estén protegidos contra otras amenazas".

"Nuestras alianzas con The Nature Conservancy se remonta a más de 32 años atrás. Y esto es solo el comienzo", agregó Deborah Gibbins, directora de operaciones de Mary Kay Inc. "A lo largo de 2022, hemos redoblado los esfuerzos de nuestras iniciativas de sostenibilidad, entre ellos el foco en la salud de los océanos, que equivale a la salud del planeta. Es esencial que hagamos nuestra parte para protegerlos".

En 2022, Mary Kay apoyó 11 proyectos relacionados con iniciativas de protección de océanos global, con el objetivo de mejorar la salud oceánica para las personas y el planeta a través de la protección y la restauración de hábitats críticos como arrecifes de coral, arrecifes de ostras y humedales costeros. Entre estos importantes proyectos se encuentran los siguientes:

-- Restauración de los arrecifes de moluscos de Asia Pacífico en Australia, Hong Kong, China y el Triángulo de coral;

-- Tutela de los proyectos de protección y restauración de coral en los países del Triángulo de Coral (Indonesia, Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón) para garantizar que cuenten con el apoyo de esfuerzos e iniciativas que tengan un impacto positivo en toda la región;

-- Apoyo a las mujeres líderes ambientales del Pacífico en Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón;

-- Conservación y restauración costera en la Costa del Golfo y evaluación de la viabilidad de los mercados de carbono azul para apoyar la gestión de humedales a largo plazo; y

-- Mejora de las pesquerías en México para empoderar a las comunidades y a las mujeres de la industria pesquera.

Para obtener más información sobre el compromiso de Mary Kay con la sostenibilidad, visite marykayglobal.com/sustainability y descargue la estrategia de sostenibilidad global de Mary Kay: Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow (Enriquecer las vidas en el presente para un futuro más sostenible).

Acerca de The Nature Conservancy (TNC)

The Nature Conservancy es una organización de conservación global dedicada a proteger las tierras y las aguas de las que dependen todas las formas de vida. Lideradas por fundamentos científicos, creamos soluciones innovadoras con los pies en la tierra a los desafíos más difíciles del mundo que habitamos para que la naturaleza y los hombres puedan convivir y prosperar. Estamos enfrentando el cambio climático, conservando tierras, aguas y océanos en una escala sin precedentes, ofreciendo alimento y agua de manera sostenible y ayudado a que las ciudades sean más sostenibles. Con operaciones en 79 países y territorios, optamos por un enfoque colaborativo que alienta la participación de comunidades, gobiernos y el sector privado, entre otros actores. Para obtener más información, visite www.nature.org o siga a @nature_press en Twitter.

Acerca de Mary Kay Inc.

Mary Kay Ash fue una de las pioneras en romper el techo de cristal y fundó su compañía de belleza soñada en 1963 con un objetivo: enriquecer las vidas de las mujeres. Ese sueño ha florecido en una empresa billonaria, con millones de vendedores independientes en casi 40 países. Como compañía de desarrollo de emprendimientos, Mary Kay asume el compromiso de empoderar a las mujeres en sus trayectorias educativas, de mentoría, defensoría, contactos profesionales e innovación. Mary Kay está dedicada a invertir en la ciencia que está detrás de la belleza y la elaboración de productos revolucionarios de cuidado de la piel, cosmética de color, suplementos nutricionales y fragancias. Mary Kay cree en enriquecer las vidas en el presente para un futuro sostenible, y posee alianzas con organizaciones de todo el mundo que se dedican a promover la excelencia en los negocios, apoyar la investigación en cáncer, fomentar la igualdad de género, proteger a las sobrevivientes de violencia doméstica, embellecer nuestras comunidades y alentar a los niños para que sigan sus sueños. Más información en marykayglobal.com, encuéntrenos Facebook, Instagram y LinkedIn, o síganos en Twitter.

