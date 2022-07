Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay Inc.

Mary Kay Inc. está sintiendo positivamente el 2022.A lo largo de la primera mitad del año, la icónica empresa global de emprendimiento avanzó en sus innovaciones en la ciencia de la piel, continuó con sus esfuerzos de impacto social y obtuvo varios premios prestigiosos por su negocio y liderazgo. Es algo hermoso, y la marca de casi 60 años apenas está comenzando.

PREMIOS 2022 Y PUNTOS DESTACADOS

-- 30 premios en total a la excelencia empresarial, impacto social y sostenibilidad

-- 10 premios a empleadores que reconocen a Mary Kay como un excelente lugar para trabajar y por su excelencia operativa

-- 7 premios para ejecutivos de primer nivel (C-suite) y liderazgo sénior de Mary Kay

-- 17 informes autopublicados que refuerzan los esfuerzos operativos y filantrópicos de Mary Kay y respaldan sus compromisos de sustentabilidad a favor de su estrategia Enriqueciendo vidas hoy para un mañana sustentable

-- 3 menciones en informes anuales de socios de impacto social que destacan a Mary Kay

-- 8 charlas de liderazgo para crear conciencia sobre el empoderamiento y la igualdad de las mujeres, la diversidad e inclusión de proveedores, la conservación del agua y el acceso a la educación

-- 2 selecciones de festivales de cine

-- 4 estudios de investigación sobre adquisiciones sensibles al género y estudios geográficos sobre las oportunidades económicas de las mujeres

-- 7 becas de investigación otorgadas para apoyar a las niñas en la ciencia, la investigación del cáncer y el empoderamiento de las mujeres

ETHOS Y ECOSISTEMA: EXCELENCIA EMPRESARIAL

Un excelente lugar para trabajar

-- Resume.io publicó una lista de "The Companies Employees Don't Want to Leave" (Las compañías de las cuales los empleados no quieren irse), y Mary Kay ocupó el puesto número 8. Otras empresas incluidas: Virgin Atlantic, Merck & Co. y Thomson Reuters.

-- Mary Kay recibió cinco premios de empleador superior en los Estados Unidos, Europa y Malasia de parte de Kincentric.

-- Mary Kay fue nombrada una de las America's Best Midsize Employers 2022 (Mejores empresas medianas de los Estados Unidos de 2022) por Forbes.

-- Deloitte nombró a Mary Kay Inc. una de las 2022 US Best Managed Companies (empresas mejor administradas de los Estados Unidos de 2022).

-- Mary Kay China fue nombrada "Best Employer of the Year" (Mejor empleadora del año) por Yidianzixun.

-- Mary Kay Polonia fue nombrada una de las Poland's Best Employers for 2022 (Mejores empresas de Polonia de 2022) por Financial Magazine.

-- Mary Kay República Checa/Eslovaquia recibió la designación de "Best Employer" (Mejor empleador) por parte del Kincentric Best Employers Program (Programa de Mejores Empleadores de Kincentric).

-- Mary Kay Bielorrusia recibió el "Direct Sales Cosmetic Company Number One Award" (Premio a la empresa de cosméticos de ventas directas de Number One) de los premios nacionales anuales "Number One" (Número Uno) de Bielorrusia, cuya tarea es promover una competencia sana y determinar los mejores jugadores en el mercado bielorruso.

-- Mary Kay República Checa/Eslovaquia recibió la designación de "Mejor empleador" por parte del Kincentric Best Employers Program.

Eficacia de la organización

-- Deborah Gibbins, directora de Operaciones, amplió su función en las operaciones para respaldar la estrategia digital de la empresa y convertirla en una empresa más habilitada para la tecnología con todas las funciones de TI ahora bajo su responsabilidad.

-- Nathan Moore fue designado para el puesto recién creado de presidente de Ventas y Marketing Globales, y asumirá la responsabilidad de todos los mercados de Mary Kay en todo el mundo apoyando a las consultoras de belleza independientes de Mary Kay.

-- Chaun Harper amplió su función a directora de Cadena de Suministro con responsabilidades adicionales para las funciones de adquisición directa y de fabricación por contrato.

-- La Dra. Lucy Gildea amplió su cargo a directora de Innovación, Producto y Ciencia. Sus deberes adicionales incluyen el desarrollo de nuevos productos, la estrategia y planificación de la cartera de productos, el desarrollo de procesos y la comercialización (process development & commercialization, PrD&C), ingeniería de empaque (package engineering, PE) y cumplimiento de I+D.

Reconocimiento al liderazgo

-- David Holl, director ejecutivo, recibió el Bravo Leadership Award (Premio al Liderazgo Bravo) de Direct Selling News.

-- Julia Simon, directora Jurídica y secretaria corporativa, recibió el Robert H. Dedman Award for Ethics & Law (Premio Robert H. Dedman de Ética y Derecho) del Texas General Counsel Forum. Simon también se desempeña como directora de Diversidad e Inclusión.

-- Sheryl Adkins-Green fue seleccionada Dallas 500 por D CEO en reconocimiento a los líderes influyentes en el norte de Texas.

-- Ewa Kudlinska-Pyrz, gerente general de Mary Kay Polonia/Lituania, fue reconocida como una de las 50 mujeres polacas más influyentes por la revista Home & Market, ganó el premio Pearls of Polish Business (Premio Perlas de los Negocios Polacos) y fue reconocida en "Rzeczpospolita Babska" creado por Financial Magazine.

La ciencia detrás de la belleza

-- Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Mary Kay publicó una declaración de la Dra. Lucy Gildea sobre la importancia de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEAM) para las niñas.

-- Mary Kay's Girls y la serie Women in STEAM (Mujeres en STEAM) que destaca a niñas y mujeres que están haciendo cambios en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas otorgó a la ganadora, Ivanna Hernández de Colombia, una beca de educación continua para promover su sueño de ser la primera mujer astronauta latinoamericana en ir al espacio.

-- Mary Kay, en asociación con la Society for Investigative Dermatology (Sociedad de Dermatología Investigativa), otorgó cuatro becas de investigación sobre salud y enfermedades de la piel a mujeres investigadoras.

-- Mary Kay Alemania/Países Bajos/Suiza obtuvo el sello Top 100 Innovator (Los 100 más innovadores) de Compamedia.

Desarrollo de productos

-- Mary Kay recibió el premio Gold Stevie por "COVID: Most Valuable Product" (COVID: producto más valioso) por su desinfectante de manos en la 20ª edición de los American Business Awards (Premios a Empresas Americanas).

Innovación Digital

-- La aplicación Mary Kay® fue nombrada finalista en la categoría Innovación tecnológica por la Direct Selling Association (Asociación de venta directa).

PROPÓSITO E IMPACTO SOCIAL: CATALIZADOR PARA EL CAMBIO

Empoderamiento de la mujer e Igualdad

-- El Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) (Acelerador de Emprendimiento de Mujeres), establecido por Mary Kay en colaboración con seis agencias de las Naciones Unidas, anunció el lanzamiento del primer Entrepreneurship Certificate Programme (Programa de Certificación de Emprendimiento) en línea gratuito desarrollado por Centro de Comercio Internacional (International Trade Centre, ITC) SheTrades. Desarrollado por Mary Kay, el plan de estudios digital de 27 módulos cubre las 7 etapas clave del viaje empresarial. Gratis, sin barreras de entrada, está disponible en inglés, español, francés, y pronto en árabe, y está enriquecido con 200 videos.

-- ITC SheTrades, Mary Kay y WEA organizaron el "Entrepreneurship: Where to Start?" (Emprendimiento: ¿Donde empezar?) evento virtual para celebrar el lanzamiento del Programa de Certificación de Emprendimiento. Deborah Gibbins, directora de Operaciones de Mary Kay, habló en el evento.

-- Mary Kay y WEA dan la bienvenida a la International Telecommunication Union (UIT), el socio más nuevo de la ONU para cerrar la brecha digital de género.

-- ITC y WEA, en asociación con Mercado Libre, organizaron una serie de talleres virtuales en apoyo del lanzamiento del Programa de Certificación de Emprendimiento en línea. Se realizaron talleres en México, Brasil, Chile, Colombia y Argentina.

-- El SDG Pilot Village Project (Proyecto de aldea piloto de los ODS) (2017-2021) en Waipula, China, establecido por Mary Kay, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Centro Internacional de Intercambios Económicos y Técnicos de China (China International Center for Economic and Technical Exchanges, CICETE), la China Women's Development Foundation (Fundación para el Desarrollo de las Mujeres de China) y socios locales fue preseleccionado para un P3 Impact Award (Premio Impacto P3) y seleccionado como finalista para el programa P3 Impact Accelerator (Acelerador de impacto P3). El P3 Impact Award fue creado por Concordia, el Instituto de Negocios en la Sociedad de la Escuela Darden de la Universidad de Virginia y la Oficina de Asociaciones Globales del Departamento de Estado de los EE. UU. para reconocer y honrar las principales asociaciones público-privadas (public-private partnerships, P3) que mejoran las comunidades y el mundo.

-- Julia Simon, directora legal y secretaria corporativa, entrevistó a Everjoy Mahuku, una líder consumada de Zimbabue, para la campaña del Día Internacional de la Mujer (International Women's Day, IWD) 2022 de CARE.

-- CARE reconoció a Mary Kay como uno de los cinco patrocinadores de su campaña IWD22 titulada #HerVoice. Otros patrocinadores incluyeron a P&G, The Coca-Cola Company, Cargill y UPS.

-- Erin Duncan, directora sénior de Estrategia y Planificación de la cartera de productos, pronunció las palabras de apertura del panel del Glamhive Live Spring Style & Beauty Summit (Cumbre de Belleza y Estilo de Primavera en vivo de Glamhive): "Imparable: damas que emprenden".

-- Durante su conferencia anual Cornerstone en Chile, el Foro Internacional de la Mujer (International Women's Forum, IWF) reconoció a Mary Kay como partidaria de la investigación pionera sobre las mujeres latinoamericanas en 18 países durante los últimos 25 años: "Democracia y sociedad desde una perspectiva de género", encargado por IWF y realizado por LatinBarometro.

-- Mary Kay patrocinó la World Series of Innovation (WSI) (Serie Mundial de Innovación) de la Red para la Enseñanza del Emprendimiento (Network for Teaching Entrepreneurship, NTFE) para el año escolar 2021-22. Veintiún equipos de emprendedores sociales emergentes ganaron un total de 16 800 USD por sus soluciones propuestas a los siete desafíos de WSI, cada uno de los cuales se enfoca en promover un ODS. Los patrocinadores de los siete desafíos de innovación incluyeron: Bank of the West, Citi Foundation, Mary Kay, Saint-Gobain North America, Ernst & Young, LLP (EY), Maxar Technologies y PIMCO.

-- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y WEA publicaron una Evaluación del Desarrollo Empresarial de la Mujer (Women Entrepreneurship Development, WED) en México impulsada por Mary Kay, titulada "Evaluación de las condiciones marco para el desarrollo empresarial de la mujer, Sectores de comercio e industria en la Ciudad de México."

Diversidad, equidad e inclusión (DEI)

-- A través de su asociación con Equal Rights Trust, Mary Kay ayudó a poner en marcha la "Iniciativa de discriminación algorítmica", nuevo programa de investigación y defensa que tiene como objetivo recopilar evidencia sobre patrones de discriminación que surgen del uso de inteligencia artificial y sistemas algorítmicos de toma de decisiones y hacer el caso de un enfoque proactivo, preventivo y preventivo para abordar los impactos discriminatorios de estas tecnologías. Equal Rights Trust realizó un análisis de los marcos de derecho internacional existentes y propuestos en esta área; lanzó una "Llamada de evidencia sobre IA y discriminación algorítmica" a través de una lente basada en el género; comenzó el desarrollo de un nuevo documento de establecimiento de estándares, los Principios de Igualdad por Diseño en la Toma de Decisiones Algorítmicas; y comenzó a construir una coalición de apoyo a estos Principios.

-- En la reunión anual SCC75 de la Sociedad de Químicos Cosméticos (Society of Cosmetic Chemists, SCC), la Sra. A'Lelia Bundles, tataranieta de Madam C.J. Walker, y Michelle Hines, Ph. D., directora de Formulación de Productos de Mary Kay, presentó las Becas Madam C.J. Walker para estudiantes de minorías subrepresentadas que cursan estudios superiores en disciplinas STEM relacionadas con la industria cosmética y del cuidado personal. El premio cuenta con el apoyo de la Sociedad de Químicos Cosméticos y está asociado y financiado por Mary Kay. Las beneficiarias ganadoras incluyeron a: Joy Rutherford, estudiante de doctorado de quinto año y becaria de investigación de los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NIH) que trabaja en la síntesis de compuestos importantes que se encuentran en la medicina y la naturaleza utilizando el poder de la fotoquímica y las vías mediadas por radicales; e Imani Elaine Porter de la Universidad de Hampton (quien cursa el segundo año en bioquímica).

-- Mary Kay se unió al Acelerador de igualdad de género objetivo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas como seguimiento de la Consulta de estrategia de igualdad de género del Pacto Mundial de las Naciones Unidas de junio de 2021.

Adquisiciones sensibles al género y Diversidad de los proveedores

-- Deborah Gibbins, directora de Operaciones de Mary Kay, firmó el prólogo del Informe de defensa de las adquisiciones con perspectiva de género de la ONU Mujeres, titulado: "Valor Estratégico de las Adquisiciones. Por qué la contratación con perspectiva de género tiene sentido desde el punto de vista empresarial". Para conformar el Informe de promoción, ONU Mujeres involucró a más de 350 partes interesadas en 2021, de las cuales estuvieron representadas más de 150 empresas del sector privado, e incorporó 7 casos prácticos sobre las jornadas de adquisición de las empresas.

-- Mary Kay fue nombrada 2022 Silver Champion for Supplier Diversity & Inclusion (Campeona de Plata 2022 en Diversidad e Inclusión de Proveedores) por WEConnect International en asociación con Disability:IN y la Cámara de Comercio Nacional LGBTQ (National LGBTQ Chamber of Commerce, NGLCC) por su compromiso con la diversidad e inclusión de proveedores globales con respecto al aumento del gasto, las políticas y los procedimientos inclusivos, junto con Bayer, Eaton Corporation, Goldman Sachs y Marriott International.

-- Julia Simon, directora Jurídica y directora de Diversidad e Inclusión, habló en el evento de ONU Mujeres Europa y Asia Central (ECA) y KAGIDER presentando los hallazgos de una encuesta GRP realizada por IPSOS en Turquía con el apoyo de Mary Kay para comprender mejor la barreras a las que se enfrentan las mujeres emprendedoras. Simon hizo un llamado a los sectores público y privado para que adopten estrategias de adquisición sensibles al género. KAGIDER es la Asociación de Mujeres Empresarias de Turquía.

-- Virginie Naigeon-Malek, directora global de Impacto Social y Sostenibilidad, pronunció las palabras de apertura en el evento virtual de lanzamiento de GRP & Investment Pilot (GRPI) (GRP y Piloto de Inversiones) coordinado por ONU Mujeres ECA y KAGIDER en Turquía. La innovadora capacitación está impulsada por Mary Kay.

-- Durante el evento "Investors Pitch Finale" (Final de discursos de inversores) organizado conjuntamente por ONU Mujeres y KAGIDER como parte de la iniciativa WEA, 25 mujeres de 8 países presentaron sus proyectos y planes comerciales ante un jurado de empresarios y un panel de inversores.

-- En su reunión Target Gender Equality (Objetivo Igualdad de Género), UN Global Compact lanzó un video de GRP Advocacy producido con el apoyo de Women's Entrepreneurship Accelerator e impulsado por Mary Kay.

Investigación sobre el cáncer

-- La Dra. Lucy Gildea, directora de Innovación de Mary Kay, aceptó el Cancer Support Community North Texas Thrive Award (Premio al Éxito del Norte de Texas a la Comunidad de Apoyo al Cáncer) en nombre de Mary Kay Ash Foundation.

-- The Mary Kay Ash Foundation (La Fundación Mary Kay Ash), en colaboración con el Harold C. Simmons Comprehensive Cancer Center (Centro Oncológico Integral Harold C. Simmons) en UT Southwestern Medical Center (Centro médico del sudoeste de la UT) en Dallas, anunció otro ganador de la International Postdoctoral Scholars in Cancer Research Fellowship (Becarios internacionales de posdoctorado en investigación del cáncer), otorgando a la Dra. María del Rosario Chica Parrado, una estudiante de posdoctorado en biología de Málaga, España con una beca de investigación.

Violencia de Género (Gender-based Violence, GBV) y Violencia Doméstica (Domestic Violence, VD)

-- En la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer ( Commission on the Status of Women, CSW66), el informe anual de 2022 del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer sobre sus actividades de 2021 reconoció los esfuerzos de la Fundación Mary Kay Ash y Mary Kay Inc. para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas: junto a los gobiernos de 16 países y nueve Comités Nacionales de ONU Mujeres.

-- Mary Kay apareció en un informe publicado por Acción de las Naciones Unidas contra la Violencia Sexual en los Conflictos (Acción de las Naciones Unidas) y la organización, Committed to Good (Comprometidos con el bien), sobre cómo el sector privado puede participar en los esfuerzos en contra de la violencia sexual relacionada con los conflictos (conflict-related sexual violence, CRSV). Los esfuerzos incluyen abordar las desigualdades de género y las estructuras sociales discriminatorias que preservan las relaciones de género desiguales, así como actividades que retribuyen a las comunidades necesitadas. La Acción de las Naciones Unidas contra la Violencia Sexual en los Conflictos (Acción de las Naciones Unidas), un organismo coordinado de 21 entidades de las Naciones Unidas que trabajan para prevenir y responder a la violencia sexual relacionada con los conflictos (CRSV).

Respuesta de emergencia

-- Junto con una declaración de apoyo, Mary Kay anunció una donación a la Campaña de Crisis Humanitaria de Ucrania de la Cruz Roja.

-- Mary Kay recibió el American Red Cross Corporate Partner Award (Premio Socio Corporativo de la Cruz Roja Estadounidense) por su Respuesta de Emergencia al conflicto en Ucrania.

-- La Fundación Mary Kay Ash recibió un Bronze Stevie award (premio Stevie de Bronce) por sus esfuerzos de ayuda contra la COVID-19 en la 20.ª entrega anual de los American Business Awards.

Impacto Social Global y Comunidad local

-- Mary Kay se ubicó en el puesto número 91 en el Purpose Power Index (Índice de poder de propósito). Esta es la tercera iteración del estudio más grande jamás realizado que mide las percepciones del propósito de la marca, basado en más de 20 500 calificaciones individuales entre más de 5500 consumidores y empleados de los EE. UU., que abarcan más de 200 marcas diferentes.

SOSTENIBILIDAD Y ASG: ENRIQUECIENDO VIDAS HOY PARA UN MAÑANA SOSTENIBLE

Cambio climático

-- En la Comisión sobre la Condición de la Mujer (CSW66), WEA organizó un panel titulado "Invierta en mujeres empresarias para abordar el cambio climático". Moderado por Elizabeth Vazquez (WEConnect International), el panel contó con oradores invitados del liderazgo de seis agencias de la ONU. Deborah Gibbins, directora de Operaciones de Mary Kay, pronunció un discurso de apertura e hizo un llamado a los sectores público y privado para que se unan a WEA y catalicen el espíritu empresarial de las mujeres.

-- El documental Forest of Hope (Bosque de la esperanza) sigue a Doña Angélica, una guerrera del ecosistema de 71 años y su equipo de mujeres, de Mujeres Unidas Para La Conservación De Laguna Sanchez, una de las organizaciones socias de The Nature Conservancy (La Conservación de la Naturaleza) en México. La película fue seleccionada oficialmente para el Festival de Cine de Derechos Ambientales de Dakota del Norte y el Festival Internacional de Cine de Mujeres de Hot Springs. El cortometraje, producido por Mary Kay en asociación con The Nature Conservancy y escrito, dirigido y producido por un equipo exclusivamente femenino, fue nombrado previamente semifinalista en el festival Films for the Forest.

Gestión del agua

-- Mary Kay participó en una consulta con los gobiernos de los Países Bajos y Tayikistán para ayudar a definir el rol del sector privado en la Agenda de Acción del Agua y la Conferencia en general. La Agenda de Acción del Agua es un documento final no negociado en el que los Estados miembros, las partes interesadas, el sector privado, etc. pueden presentar compromisos que se presentarán durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2023. A él se unirán colegas de Tayikistán, así como de UN-DESA.

-- Mary Kay participó en un panel, Making Waves: Women in Water Conservation (Haciendo olas: Mujeres en la Conservación del Agua), en colaboración con The Nature Conservancy. La conversación virtual se centró en mujeres líderes de todo el mundo que están a la altura del desafío y lideran los esfuerzos para restaurar la salud de nuestros océanos.

Transparencia y promoción (autoinforme y actualizaciones)

-- Mary Kay publicó su Informe de aspectos destacados de fin de año de 2021 que destaca sus 58 premios y reconocimientos, y sus esfuerzos en impacto social y sostenibilidad durante todo el año.

-- En varios días de concientización reconocidos a nivel mundial a lo largo del año, Mary Kay publicó actualizaciones o información adicional sobre su jornada continua para ser una marca impulsada por un propósito y una empresa enfocada en la sustentabilidad comprometida con el futuro de nuestro planeta y las generaciones venideras: El Día Internacional de los Bosques y el Día Mundial del Árbol: publicó un informe que detalla la asociación de larga data de Mary Kay con la Arbor Day Foundation. El Día Mundial de la Vida Silvestre: a través de nuestras alianzas globales con The Nature Conservancy y Arbor Day Foundation, Mary Kay Inc. apoya proyectos críticos de conservación y restauración de ecosistemas que ayudan a proteger la salud de la vida silvestre marina y terrestre en todo el mundo. El Día de Apreciación Solar/Día Mundial de la Eficiencia Energética: destacó nuestro uso de la energía solar en los años 80; y desde 2014, la sede mundial y la planta de fabricación global de Mary Kay funcionan con energía 100 % renovable. El Informe del Día Internacional de Acción por los Ríos: a través de nuestra asociación global con la Fundación Arbor Day, Mary Kay Inc. apoya proyectos críticos de restauración de cuencas hidrográficas que ayudan a proteger la salud de la biodiversidad de nuestros ecosistemas ribereños. El Día Mundial del Reciclaje: destacó nuestro compromiso de reducir la cantidad de desechos que generamos y de reutilizar o reciclar materiales a través de alineaciones estratégicas y acciones históricas. El Día Mundial del Agua: el agua es un elemento esencial en nuestras actividades de fabricación, así como en toda nuestra cadena de valor. Reforzamos nuestro compromiso de sostenibilidad para hacer un uso eficiente de este recurso natural cada vez más preciado y para limitar el impacto ambiental de la forma en que consumimos y descargamos agua. El 50.° aniversario de la Arbor Day Foundation: Mary Kay y la Arbor Day Foundation se comprometen a revitalizar los bosques para garantizar una mejor calidad de los recursos naturales y los entornos locales para los seres humanos y todas las demás formas de vida. Nuestros proyectos de plantación de árboles contribuyen a la campaña 1 billón de árboles lanzada por el Foro Económico Mundial en enero de 2020 en apoyo de la Década de Restauración de Ecosistemas de la ONU, que tiene como objetivo restaurar, proteger o plantar 1 billón de árboles para 2030. Mary Kay fue una de las primeras en apoyar la campaña y prometió 1 130 000 árboles en el día 1. Informe del día nacional de Ama a un Árbol: destacó nuestro "árbol favorito" ubicado en las instalaciones de fabricación de Richard R. Rogers (R3). El árbol ceremonial se plantó en la gran inauguración de las instalaciones de R3 en Lewisville, Texas (EE. UU.), celebrando el logro de plantar su árbol número un millón. El Día Mundial de las Especies en Peligro de Extinción: destacamos nuestros proyectos que apoyan proyectos críticos de conservación y restauración de ecosistemas que ayudan a proteger las especies en peligro de extinción en todo el mundo. La Migración mundial de peces: celebró el tema del día, "Conectando peces, ríos y personas", que destaca proyectos y crea conciencia sobre el impacto que tienen los peces migratorios en la creación de sistemas fluviales saludables. El Día Internacional de la Diversidad Biológica/Día Mundial de la Biodiversidad: celebró el tema del día, "Construyendo un futuro compartido para todas las formas de vida", destinado a aumentar la comprensión de la importancia de la biodiversidad. El Día Mundial de la Tortuga: el tema del Día Mundial de la Tortuga fue "Shellebrate" y tenía como objetivo crear conciencia sobre su situación de peligro. A través de nuestra asociación global con The Nature Conservancy, Mary Kay Inc. apoya proyectos de conservación de tortugas marinas en las Islas Salomón que ayudan a proteger a las tortugas carey, una especie en peligro crítico de extinción, a través del ecoturismo local liderado por mujeres. El Día Mundial de los Arrecifes: destacó nuestro trabajo con The Nature Conservancy apoyando la restauración de arrecifes en Australia, Hong Kong, China, el Triángulo de Coral y el Arrecife Cakaulevu. El Día Mundial del Medio Ambiente: celebrado bajo el lema "Solo una Tierra" creando conciencia sobre las amenazas ambientales y las acciones necesarias para restaurar nuestro planeta. Destacamos nuestros proyectos con The Nature Conservancy y Arbor Day Foundation. El Día Mundial de los Océanos: apoyó el tema "Revitalización: acción de recolección para el océano" sobre el impacto de las acciones humanas y la movilización de personas detrás del trabajo para la gestión sostenible de los océanos del mundo. Destacamos nuestros océanos globales y proyectos de protección de los océanos que apoyan a The Nature Conservancy enfocados en mejorar la salud de los océanos para la naturaleza y las personas. El Día del Triángulo de Coral: el tema "Sostener el ecosistema del Triángulo de Coral a través de la economía azul" se centró en el entorno marino para los medios de sustento y las economías del Triángulo de Coral. Destacó nuestro trabajo en Indonesia y el trabajo con comunidades indígenas para proteger sus tradiciones y seguridad económica a través de la protección de los hábitats marinos.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper las barreras laborales para las mujeres, fundó su empresa de belleza hace más de 57 años con tres objetivos: desarrollar oportunidades gratificantes para las mujeres, ofrecer productos irresistibles y hacer del mundo un lugar mejor. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y perfumes de vanguardia. Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres y a sus familias al asociarse con organizaciones de todo el mundo, enfocarse en apoyar la investigación del cáncer, proteger a sobrevivientes del abuso doméstico, embellecer nuestras comunidades y alentar a los más pequeños a seguir sus sueños. La visión original de Mary Kay Ash sigue brillando, de a un lápiz labial a la vez. Puede obtener más información en MaryKay.com.

